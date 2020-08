Vicki,‭ ‬algo dispersa,‭ ‬le escribe a Valencia para saber si ya viene,‭ ‬y mientras mueve los dedos sobre su teléfono,‭ ‬camina hacia la puerta para recibirla,‭ ‬ni bien llegue.‭ ‬Vinieron en bicicletas junto a Fabika,‭ ‬que ahora habla a toda velocidad,‭ ‬acomoda los sillones,‭ ‬los vasos sobre la mesa,‭ ‬y propone un lugar para la entrevista.‭ ‬Euge,‭ ‬la cuarta integrante de S.A.K.‭ ‬(Se Armó Kokoa‭)‬ ahora está en Francia,‭ ‬y sus tres compañeras activan su particular sintonía cuando al fin están juntas.‭

Se las nota entusiasmadas por todas sus novedades‭, ‬y la alegría se transmite en un ritmo natural‭ ‬–que recuerda la dinámica de movimientos de los Beastie Boys en escena–‭ ‬y en arengas de motivación colectiva inspiradas en Queen Latifah y Wu Tang Clan.‭ ‬En su excelente nuevo video‭ “‬Cultura en movimiento‭”, ‬sus personajes están animados en dibujos multicolores ‬y le salen al frente a un ejército de cámaras y robots controladores de la noche.

Ya pasaron más de cinco años desde el comienzo del grupo.‭ ‬Todavía no se conocían pero cada una amaba al rap a su manera.‭ ‬Vicki,‭ ‬que ya se dedicaba hace tiempo a escribir rimas,‭ ‬al freestyle,‭ ‬el breakdance y el grafiti,‭ ‬supo de Fabika,‭ ‬que organizaba eventos anarkos en Villa Española y otros barrios.‭ ‬Luego Eugenia se acercó a uno de los talleres de hip hop de Vicki,‭ ‬y en‭ ‬2014‭ ‬las tres formaron Se Armó Kokoa.‭ ‬En‭ ‬2018, ‬su sumó Valencia,‭ ‬colombiana radicada en Uruguay,‭ ‬bailarina de break y rapera de alma.

El primer disco de la banda‭ (‬2018‭) ‬se llama‭ ‬Levántate.‭ ‬En‭ ‬2019‭ ‬Euge editó‭ ‬Ámbar,‭ ‬su EP como solista,‭ ‬y Valencia lanzó‭ ‬Mirada consciente junto a DJ RC.‭ “‬Va a ser una bomba‭”‬,‭ ‬dicen sus compañeras sobre‭ ‬Puño y letra,‭ ‬el primer disco solista de Vicki Style, de estreno inminente.‭ ‬Fabika prepara el suyo‭ “‬tranqui panki,‭ ‬para que quede bien,‭ ‬sin apuros‭”‬,‭ ‬y el segundo de S.A.K.‭ ‬ya tiene maquetas prontas para avanzar.

‭“‬Estamos en ese proceso de producción y de generar plataformas de difusión ‬para tratar de que nuestro mensaje se transmita y llegue a más personas,‭ ‬sin pausa pero sin prisa‭”‬,‭ ‬dice Vicki sobre la constante actividad del grupo,‭ ‬uno de los más importantes del movimiento hip hop uruguayo,‭ ‬siempre fiel a su poesía cargada de mensajes políticos y fuerte contenido social.

En‭ “‬Vueltas de la vida‭”‬,‭ ‬incluido en el EP de Valencia,‭ ‬mencionan al rap de los 90.‭ ¿‬Lo reconocen como una referencia directa del sonido de la banda‭?

Vicki:‭ ‬Sí,‭ ‬totalmente.‭ ‬El primer contacto que tuve con la cultura hip hop fue en el‭ ‬99.‭ ‬Estaba saliendo de la escuela y vi a unos b boys‭ ‬[bailarines de breakdance‭]‬.‭ ‬Empecé a rapear en 2002,‭ ‬veía los programa de MTV,‭ ‬íbamos a casa de amigos que tuvieran cable para mirar esos videos y cebarnos.

¿‬Qué discos o artistas escucharon mucho y quizás todavía escuchan‭?

Valencia:‭ ‬En cuanto a lo latino siempre escuché a Los Aldeanos,‭ ‬y en cuanto a lo yanqui crecí con Lauryn Hill,‭ ‬Kris Kross,‭ ‬porque los escuchaba mucho por mi papá,‭ ‬Pete Rock‭ & ‬CL Smooth,‭ ‬y Cypress Hill.

Vicki:‭ ‬El‭ ‬Temples of Boom, de Cypress Hill, lo curtí de arriba abajo,‭ ‬y sus discos en español,‭ ‬también.‭ ‬Lauryn Hill fue una influencia para mí,‭ ‬llegué a ella por Fugees.‭ ‬Después, Mobb Deep,‭ ‬tremenda banda,‭ ‬Enter The Wu Tang‭ (‬36‭ ‬Chambers‭)‬,‭ ‬The Chronic de Dr Dre,‭ ‬All Eyes on me de Tupac.‭ ‬Se me vienen a la mente los discos rayados con los nombres para acordarme.

Fabi:‭ ‬Queen Latifah,‭ ‬Arianna Pueyo,‭ ‬Actitud María Marta,‭ ‬Rage Against the Machine,‭ ‬Dead Prez,‭ ‬The Lady of Rage.

¿Hoy quién dirían que se gana sus respetos‭?

Valencia:‭ Y‬o desde que llegué a Uruguay‭ ‬escucho mucho rap de acá.‭ ‬Me gustan Intercomunicación Extraña‭ (‬IEX‭) ‬y Eli Almic.

Fabi:‭ ‬Hay varias compañeras que están sacando su material.‭ ‬Tormenta,‭ ‬Miel,‭ ‬Kira,‭ ‬Malapraxis,‭ ‬María Femcee,‭ ‬Andy Falcone, UCKCIMI, ‬y hay un montón más.

Además del gusto por la música‭ ‬y de algunos ideales,‭ ¿‬qué cosas las siguen uniendo‭?

Valencia:‭ ‬Muchas cosas,‭ ‬y muy fuertes,‭ ‬esenciales.‭ ‬Nuestra cultura hip hop,‭ ‬el feminismo,‭ ‬la complicidad,‭ ‬nuestra etnia,‭ ‬nuestra descendencia.

Fabi:‭ ‬Y nuestra afrodescendencia.

Vicki:‭ ‬Más allá de ser una banda de rap afrofeminista,‭ ‬primero está el grupo humano.‭ ‬A nosotros lo que nos unió fueron esas conexiones a nivel humano,‭ ‬teníamos afinidad a nivel emocional y de ideas,‭ ‬y eso nos llevó a unirnos.‭ ‬Todo lo que se construye a nivel artístico se construye sobre esa base.‭ ‬Si alguno de estos pilares falla,‭ ‬está ese soporte humano.‭ ‬El principal apoyo viene de lo vincular.

Claro,‭ ‬porque podrían ser compañeras de grupo pero no amigas.

Valencia:‭ ‬Yo las considero mis hermanas.

Fabi:‭ ‬Caminamos juntas, y no es una etiqueta cuando hablamos de lo afro.‭ Como mujeres‭ ‬nos fuimos acompañando en circunstancias a veces difíciles,‭ ‬y de a poco‭ ‬hicimos un proceso común,‭ ‬de interiorizar determinadas situaciones,‭ ‬y nos fuimos uniendo cada vez más para apoyarnos.

¿‬Cómo se vieron,‭ ‬animadas en su nuevo video‭?

Vicki:‭ ‬Estuvo hermoso el proceso.

Valencia:‭ ‬Estamos todas muy contentas, pero Vicki es la que está más contenta de todas. Vicki:‭ ‬Yo soy re de las caricaturas.‭ ‬Cuando surgió todo esto de la pandemia,‭ ‬y con Euge en Francia,‭ ‬pensamos:‭ “¿‬cómo hacemos para hacer algo y que estemos representadas las cuatro,‭ ‬sin que sea un recorte y pegue‭?”. ‬Salió la idea de la animación,‭ ‬y [el realizador del video] Ernesto‭ ‬Nesta ‬Sobral‭, que es ‬amigo de la banda,‭ ‬genio total,‭ ‬compartió ensayos,‭ ‬de todo,‭ ‬y nos conoce.‭ ‬Fue un proceso grupal súper lindo y el resultado fue increíble.‭ ‬A la gente le encantó.‭ ‬Nos han llegado devoluciones de Argentina,‭ ‬Chile,‭ ‬Brasil.‭ ‬Son como pequeñas señales de‭ “‬bueno,‭ ‬gurisas,‭ ‬es por ahí‭”‬.‭ ‬El sábado lo vamos a presentar oficialmente.

¿‬Reconocen en la banda un momento de quiebre‭?

Vicki:‭ ‬Creo que fue el Montevideo Hip Hop,‭ ‬y esa fecha fue doble porque de ahí nos fuimos al evento de entrega del Doctorado Honoris Causa a Angela Davis.‭ ‬Eso nos marcó por la llegada a otro público,‭ ‬a la profesionalización,‭ ‬y al alcance de lo que estamos haciendo.‭ ‬Fue como‭ “¡‬guau,‭ ‬estamos tocando para Angela Davis‭!”‬.‭ ‬Fue un momento de dimensionar el alcance de lo que veníamos generando como colectivo.

Fabi:‭ ‬Nunca vamos a dejar de hacer la tocata con parlantes y a capela en cualquier barrio,‭ ‬pero a mí me pegó la invitación a tocar con La Vela Puerca,‭ ‬que es una banda de cuando yo era chica.‭ ‬Ni siquiera te digo el toque,‭ ‬ya cuando nos llegó la invitación me pareció increíble y pensé‭: “‬Qué bueno‭ ‬que se puedan unir diferentes estilos‭”‬.‭ ‬Después me sorprendió mucho‭ ‬El mojo‭ (‬concierto en el Parque Rodó‭)‬.‭ ‬Fue un toque de día,‭ ‬con mucha gente,‭ ‬estábamos las cuatro,; ‬me impactó muchísimo esa fecha.‭ ‬Y el toque de Belloni,‭ ‬en la terminal,‭ ‬con Cuatro Pesos de Propina,‭ ‬lleno de gente,‭ ‬niños,‭ ‬adolescentes,‭ ‬familias,; ‬tuvimos unas devoluciones hermosas.

Valencia:‭ ‬Cada vez es más visible y más oído nuestro arte; ‬todavía nos falta trecho,‭ ‬pero sé que hay gente que lo está recibiendo y se siente identificada,‭ ‬representada,‭ ‬y también‭ ‬acompañada.‭

¿Qué creen que le aporta cada una ‬a la banda‭?

Vicki:‭ ‬Mi aporte es el activismo,‭ ‬hablar de la cultura hip hop desde adentro,‭ ‬cómo lo vivimos en los barrios,‭ ‬cómo lo transitamos‭ ‬y cómo lo contagiamos.‭ ‬Eso es lo que transmito en mis temas.

Fabi:‭ ‬Yo soy medio desacatada.‭ ‬Esa sería la palabra que me define.‭ ‬Desacatada en temperamento,‭ ‬y en lo social‭ ‬quiero desacatar todo,‭ ‬me gusta desacatarme en el escenario y me gusta encontrarme con ellas, que son como unas diosas bailando,‭ ‬y la música que estamos haciendo acompaña ese desacate.‭ ‬S.A.K.‭ ‬a nivel personal,‭ ‬ante todo, es el cable a tierra para poder proyectar y llevar a cabo nuestras ideas.

Vicki:‭ ‬Después está Euge, que es como la parte mística y espiritual de la banda.‭ ‬Ella es esotérica‭ ‬y siempre tiene presente la vibra,‭ ‬lo emocional ‬y las energías.‭ ‬Yo soy muy emocional también, pero Euge tiene ese lado místico y de creer en cosas más allá de lo tangible.‭ ‬Yo soy hipersensible pero soy más racional.

Valencia:‭ ‬Yo soy fuego.‭ ‬Creo que las chicas han visto eso,‭ ‬que yo las incentivo todo el tiempo.‭ ‬Vicki es más neutral,‭ ‬más templada,‭ ‬yo soy más de expresar lo que siento en el momento‭; ‬si quiero llorar ahora lloro,‭ ‬ya me ha pasado de llorar en plenos toques‭; ‬y me considero fuego porque todo el tiempo estoy súper activa,‭ ‬inquieta,‭ ‬quiero estar bailando todo el tiempo.‭ ‬Quiero aportarles eso también a ellas,‭ ‬y trato de incentivarlas.‭ “‬Dale,‭ ‬negrita,‭ ‬vamo‭’ ‬a bailar,‭ ‬tirate un pasito‭”‬.‭ ‬La Euge es re pegadiza con eso.‭ ‬Y en cuanto a la música, me gusta aportar más ritmos latinos.

Valencia, Viki Style y Fabika. Foto: Alessandro Maradei

Hay un mensaje muy claro en la música que hacen,‭ que aparece de diferentes formas ‬pero que tiene que ver con rebelarse.‭ ¿‬En esa lucha todavía se sienten en minoría o ya no tanto‭?

Vicki:‭ ‬Creo que aún seguimos siendo minoría.‭ ‬En cuanto a la relación de poder,‭ ‬estamos del lado de la opresión.‭ ‬Hay opresiones que nos atraviesan:‭ ‬de clase,‭ ‬económicas,‭ ‬de género,‭ ‬étnico-raciales.‭ ‬Todavía estamos en ese estadio,‭ ‬pero, por suerte,‭ ‬cada vez más,‭ ‬hay mentes y cuerpos que se están despertando, ‬se están juntando‭ ‬y están accionando,‭ ‬y eso está buenísimo.‭ ‬Que el arte y la cultura sean un llamador a ese despertar es nuestra convicción. Por ahí vamos.

Pensando en la realidad uruguaya y en el compromiso político social de S.A.K.‭, ¿‬cuáles creen que son las luchas más urgentes‭?

Fabi:‭ ‬A nivel regional y mundial hay un panorama muy complejo de interpretar,‭ ‬y eso es un problema.‭ ‬Porque cuando no podés interpretar en qué contexto estás, eso le quita herramientas al pueblo para poder articular y accionar.‭ Y a nivel nacional estamos en un contexto muy concreto,‭ ‬con una ley como la LUC [ley de urgente consideración]‭ ‬y que a nosotras como mujeres negras nos va a afectar: ‬a Vicki, que trabaja con gurises en barrios bastante complejos;‭ ‬a mí,‭ ‬que trabajo en la educación.‭ ‬Nosotros sabemos cómo influyen determinadas políticas que se van a ir implementando,‭ ‬vinculadas a lo étnico,‭ ‬a la seguridad,‭ ‬al acceso a la salud,‭ ‬a los proyectos en los que se venía avanzando en cuanto a género,‭ ‬en cuanto a lo artístico y cultural.‭ ‬Ambientalmente, además, Uruguay está en una situación súper complicada,‭ ‬y tampoco es que se estaba yendo para adelante,‭ ‬y si encima se va a ir para atrás,‭ ‬estamos en problemas.‭ ‬Igual que con la cultura,‭ ‬todavía faltaba mucho.‭ ‬No se puede parar proyectos que son los que estaban generando más espacio y más participación.

El movimiento de hip hop uruguayo durante mucho tiempo era un espacio muy acotado,‭ ‬que cada tanto amagaba con crecer.‭ ‬Pero en los últimos años creció casi de forma sorpresiva y se instaló.‭ ¿‬Qué creen que cambió‭?

Valencia:‭ ‬Creo que,‭ ‬luego de muchas idas y venidas,‭ ‬lo más importante es la gente que no lo dejó ‬siguió activa‭ ‬y no dejó morir la esencia del movimiento.‭ ‬Como Vicki, que hace talleres,‭ ‬y Fabi, que da clase,‭ ‬y se encargaron de informar:‭ “‬miren,‭ ‬tenemos un taller‭” ‬o‭ “‬vengan,‭ ‬vamos a estar en la Plaza de los Bomberos‭”‬.‭ ‬Lo que hablábamos: ‬la importancia del acompañamiento.

Fabi:‭ ‬A su vez, hay varios estilos.‭ ‬Gente que se siente afín de poder seguir propagando una determinada voz,‭ ‬y que encuentra en el hip hop una herramienta más para expresarse.‭ ‬Y después hay otros estilos más enfocados en lo musical,‭ ‬o‭ ‬en lo musical comercial.‭ ‬Sin hacer valoraciones,‭ ‬son cosas diferentes.

Vicki:‭ ‬Estamos en un momento de diversificación.‭ ‬Antes era todo más ortodoxo.‭ ‬Yo miro unos años atrás y me reconozco más cerrada.‭ ‬Era, “‬esto sí,‭ ‬esto no‭”‬.

¿Sigue vigente la vara que medía el rap real y el falso rap‭?

Fabi:‭ ‬Yo lo veo en cuanto a objetivos. ¿‬Quién soy yo para decir qué es real‭? ‬Tal vez,‭ ‬hay algo que está en un camino y que a mí no me interesa,‭ ‬y voy por otro.

Valeria:‭ ‬Tiene que ver con sentirse representado.

Vicki:‭ ‬Este tema del video‭ [“‬Cultura en movimiento‭”‬,‭ ‬incluido en el EP Ámbar, de Euge‭] ‬dice:‭ “‬Ready pa remar contra adversidad,‭ ‬rapea tu realidad si te jactas de ser real‭”. ‬Para mí ser real es eso:‭ ‬que hables de lo que vos pensás,‭ ‬de lo que vivís y sentís.‭ ‬No que finjas una realidad para ser más difundido.‭ ‬Es una vara personal que cada uno tiene que manejar ‬para transitar el hip hop de la manera que le parezca.‭ ‬Creo que lo importante es estar clara con una misma‭ ‬y hacerlo de corazón.

¿‬Qué nos pueden contar de su próximo disco‭?

Valencia:‭ ‬Lo vamos a producir con Sebastián Peralta.‭ ‬No podemos decir cuándo va a salir, pero va a ser pronto.

¿‬Hay un cambio de estilo con respecto al primer disco‭?

Vicki:‭ ‬Sí,‭ ‬estamos buscando más variedad en los beats,‭ ‬nuevos ritmos,‭ ‬y otra forma de interactuar.‭ ‬En el disco anterior Valencia no estaba; ‬eso ya es un gran cambio.‭ ‬Se va a venir‭ un reload.‭ ‬Se Armó Kokoa‭ ‬4.0.

Hoy a las‭ ‬21.00‭ ‬en La Trastienda‭ (‬Daniel Fernández Crespo‭ ‬1763‭)‬,‭ ‬en el marco del festival Suena Uruguay,‭ ‬se presenta Se Armó Kokoa,‭ ‬junto a La Teja Pride ‬y Arquero.

