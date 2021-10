Una selección de Argentina, Brasil, España y Portugal más tres espectáculos uruguayos integran esta vez el Festival Internacional de Teatro Unipersonal de Uruguay (FITUU). La muestra que inauguró en 2006 Cristina Morán desde el escenario de la Asociación Cristiana de Jóvenes llegará a su décima edición la semana próxima en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta.

El festival, actualmente de carácter bianual, estaba proyectado para el año pasado pero, igual que los Juegos Olímpicos, se trasladó a 2021. “Como habíamos ganado los fondos Iberescena, y el año pasado pasó todo lo que pasó, pedimos autorización para hacerlo este año. Ya venimos trabajando en conjunto con el Sodre, la Dirección Nacional de Cultura y el Instituto de Artes Escénicas, casi dos años”, cuenta su director, Fabio Zidán.

“Han aparecido dificultades nuevas como consecuencia de la pandemia, obviamente: si dejaban viajar a los de Argentina, si tenían el certificado, después en un grupo de Brasil que estaba en la grilla había un actor que no se quería vacunar… Es una posición, aparecen variables que hay que incorporar. Lo importante es que pudimos concretarlo”.

Colección de Amantes. Foto Miguel Caparica

Paradójicamente, incluir elencos de países cercanos era una incógnita debido al inestable cruce de fronteras. “Pero siempre tuvimos varias posibilidades, varios frentes, toda una red de gente que trabaja, y llegamos a confirmar esta grilla, que me parece bastante buena”, agrega.

Si aquel primer encuentro contemplaba, además de las funciones, mesas redondas sobre el género, de un tiempo a esta parte plantarse con un monólogo no implica esperar a cierta edad ni haber cumplido ninguna cuota, piensa Zidán: “Puede ser que la razón presupuestal pese en la balanza, pero eso de que es como una prueba para el actor es un concepto antiguo, eso de que para hacer un monólogo hay que ser un actor de trayectoria, conocido y con cierta experiencia, no tiene nada que ver; se puede hacer un unipersonal cuando uno siente las ganas o está enamorado; no hay que esperar a ese momento, todo lo contrario. Es el estado interno de tu alma el que te dice ‘quiero decir esto, me quiero presentar’. Esperar era antiguamente; ahora no, por suerte”.

Para Zidán esto empezó a madurar hace unos 15 años: “Está cambiando. En Uruguay hay investigación, hay dramaturgos que escriben buenos textos, se trabaja muchísimo. Por algo ahora hay espacios diferentes; está el Fituu por un lado, está el premio Florencio a Mejor unipersonal, masculino y femenino, ha aparecido un reconocimiento a ese tipo de espectáculo en sí. Se lo han ganado”.

La oferta de esta edición incluye teatro físico y psicológico, rescates y juegos temporales. “Todas las historias son válidas”, dice, con hospitalidad. “Hay contenidos que refieren a personalidades históricas, hay un trabajo muy intrigante, el de Portugal, que antes de la función citó a varios amantes, se hizo una convocatoria de hombres y mujeres, y la misma actriz charla con ellos y después lo usa en el espectáculo, no sabemos bien de qué manera. Después hay otros trabajos minimalistas, como el de Hugo Giachino”, destacó. Se refiere primero a María Antonieta, de Analía Puentes y Camilo Zaffora, una “encarnación delirante y honesta” de la monarca decapitada como víctima de la Revolución Francesa, y Colección de amantes, unipersonal del que Raquel André asume la dramaturgia, la acción y la dirección.

María Antonieta. Foto: S/d de autor, difusión

La escenografía no viaja

La calidad artística las hizo piezas elegibles para la programación; en el caso de las locales, la citada El otro, de Gabriel Guerrero, en la que Giachino transita el desamor y las adicciones; el protagónico de Noelia Campo en La bailarina de Maguncia, obra creada y dirigida por Sandra Massera sobre la activista y escritora Luce Mangione; y el de Sebastián Silvera Perdomo con el thriller político Yago, sobre el poder en las sombras, dirigido por Susana Anselmi. Esos personajes pasearon por la cartelera la temporada anterior; el resto son extranjeros. Y a nivel de montaje, en esos casos se consiguen los elementos para recrear las escenografías con lo disponible en plaza, ya que los traslados implican sobrepeso en los viajes. En la edición anterior un elenco español necesitaba una máquina de coser, pone de ejemplo Zidán. No valía la pena cargar con una.

Un equipo técnico liderado por Laura Leifert asume el desafío logístico: trabaja desde hace seis meses en contacto con los grupos, intercambiando imágenes y opiniones sobre lo que se encuentra. “Algunas cosas se compran, otras se piden y se va armando; es un lindo trabajo de hormiga”, observa el director.

Aprovechando su visita al festival, el argentino Manuel Vicente dará dos talleres de formación: actuación ante cámara, en la Escuela de Cine, más otra instancia en Piriápolis. Vicente trae al festival El último espectador, dirigido por Andrés Binetti, sobre el director de una compañía teatral, en la década de 1940, que está solo en un bar. Esta historia es la que abre el encuentro, mientras que Quarto 19, una adaptación del cuento To Room Nineteen, de la escritora británica y premio Nobel, Doris Lessing, acerca de una ama de casa de clase media que finalmente se hace espacio para sí misma, cierra esta selección de unipersonales con la interpretación de la brasileña Amanda Lyra.

Maguncia. Foto: Carlos Rehermann

Este es el décimo festival, pero el equipo técnico nunca es el mismo, aclara Zidán: gestores y productores van variando, pero todos han hecho su aporte para que se concrete este también.

Festival de Teatro Unipersonal del Uruguay, en la Sala Hugo Balzo (Complejo Adela Reta, Mercedes y Andes). Entradas a $ 400 (para cada espectáculo) en Tickantel y la boletería del Auditorio. Comunidad la diaria, 2x1.

Filosófica en función única

Espejito de bolsillo, de Rafael Pereira, se representa esta noche a las 20.00 en el espacio Fábrica (Porongos 2623), por única vez. Se trata de una obra que pretende desvelar, “a través de la interacción entre sus tres personajes principales, cómo las dudas, los miedos (personales y sociales) y las inseguridades nos alejan de las cosas que deseamos”. La entrada es libre pero hace falta reservar al 094 326 114 porque el aforo es limitado.