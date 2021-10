Pese a las polémicas por su carácter importado, la celebración de Halloween los 31 de octubre ya está instalada desde hace tiempo en Uruguay y es una oportunidad en que los más chicos toman las calles, se aventuran a tocar timbre en las casas de los vecinos y juegan y a desafiar al miedo disfrazándose de brujas, ogros, zombis, fantasmas y todo tipo de seres monstruosos.

En medio del regreso de los espectáculos con público, la banda de rock para niños y niñas Ruperto Rocanrol, integrada por Roy Berocay y sus hijos Pablo y Bruno, aprovecha que el almanaque ayuda e invita a celebrar este domingo en la sala Zitarrosa. Prometen “zombis, brujas, fantasmas, vampiros, animaciones, proyecciones y un montón de canciones diferentes y cosas para reírnos del miedo; y celebrar Halloween como antes y agitar con la banda de rock para niñas y niños más popular del país”. Y, por supuesto, invitan a concurrir con disfraz. “Más allá de la polémica que genera esta festividad por ser importada –a fin de cuentas, todas las fiestas que celebramos son importadas–, queremos rescatar la fiesta como tal, que los niños puedan ir disfrazados, que se diviertan como cuando salen a pedir caramelos por el barrio. No hay que buscarle la quinta pata al gato: los niños salen a la calle, se disfrazan, se divierten y comparten con la gente que se suma y pone buena onda y se aprovisiona con golosinas para regalarles. Seguramente se van a llevar algún regalito, el hall va a estar ambientado para la ocasión”, comenta Roy.

Para la ocasión rescatarán un espectáculo de vacaciones de hace algunos años, Ruperto Rocanrol: de terror. “Después de dar una serie de toques con el regreso de los espectáculos después de la pandemia, queríamos hacer algo distinto, así que volvimos a este show para reelaborarlo y presentarlo aprovechando la fecha de Halloween. La idea es festejar y que los gurises puedan venir disfrazados, apelar al imaginario de zombis, brujas, fantasmas. Y burlarse del miedo, manteniendo la tónica del grupo, que pasa por lo humorístico y por ofrecer canciones para bailar, cantar y disfrutar”.

Con respecto al espectáculo que van a presentar, comentó que van a incluir temas que no tocan habitualmente y que se van a proponer situaciones diferentes que también estén relacionadas con la temática. “Después de dos años sin tocar, hay un público renovado que disfruta de las canciones como si fueran nuevas porque lo son para ellos en la medida en que no las conocían. Esa posibilidad que ofrece hacer espectáculos para niños, porque el público se va renovando naturalmente, es también algo a lo que hay que estar atentos para no caer en la trampa de estar 20 años tocando las mismas cosas. En realidad, siempre estamos haciendo cambios, aunque a veces no se notan tanto en la globalidad, porque la esencia de la banda se mantiene”, apunta.

De paso, adelantó que está en gateras un nuevo espectáculo –“Tenemos mucha ansiedad por presentarlo, va a incluir trajes espaciales y muchas novedades”, comenta– y están preparando un nuevo disco que grabarán en el verano y presentarán el año que viene: “Está bueno porque en las vacaciones de julio de 2022 lo podremos estrenar”, asegura.