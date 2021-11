El encanto de recorrer una feria es perderse y buscar, y eventualmente dar con una buena oferta, una novedad interesante, aquel título que hacía mil años que buscabas y era difícil de conseguir. Vaya acá una pequeña lista de libros que pueden encontrarse en distintos stands.

Días distintos

¿Vegetariano?, de Julien Baer y Sébastien Mourrain. Libros del Zorro Rojo, 2020. 36 páginas. $ 1.190.

Esta novedad de Libros del Zorro Rojo plantea un juicio muy particular en clave pesadillesca. El narrador nos introduce en la historia a título de “voy a contarte lo que me pasó ayer” y allá vamos. Cuando el joven protagonista, Ramón Mojapán, se dispone a pasar un sábado relajado, se instala un escenario irreal e inesperado, en el que el clima inquietante va en aumento, aunque manteniéndose en una tonalidad de oscuridad controlada en la que el humor juega como factor de equilibrio. Lo extraño, literalmente, golpea la puerta de Ramón, quien es conducido por unos pollos vestidos de policías de investigación hacia un enorme galpón donde un grupo numeroso y variopinto de animales lo somete a un juicio por toda la carne que ha comido en su vida. La tensión es cada vez mayor y Ramón se enfrenta a una serie de verdades –en plan muy detallado– sobre su alimentación y lo que ella implica. No conviene contar mucho más para no matar las sorpresas. El cuento, con unas ilustraciones que ponen en imágenes los contrastes entre el cotidiano del niño y el advenimiento de la pesadilla, funciona como una fábula sobre nuestra conflictiva relación con los demás animales.

Mirar inventando

Con la cabeza en las nubes, de Diego Bianki (comp.). Pequeño Editor, 2009. 84 páginas. $ 560.

No es una novedad, pero sí un bienvenido hallazgo que vaya si vale la pena rescatar. No hay ninguna duda de que mirar el cielo de noche es fascinante: la luna y las estrellas hacen toda la magia. También lo es mirar el cielo de día, cuando algunas nubes se distribuyen acá y allá y, movidas por el viento, van cambiando de forma y deshilachándose. Este libro, en el que Bianki compila fotografías de nubes intervenidas por 15 ilustradores convocados para la ocasión, rinde homenaje al dolce far niente que subyace a aquella vieja costumbre de mirar hacia arriba y encontrarles forma a las nubes. Cada doble página ofrece la foto intervenida y la misma foto tal como fue tomada, que funciona como una invitación al lector a participar en el juego. Es, entonces, “a la vez un libro ilustrado, un libro de fotografías y un libro para dibujar y pintar”, como se señala en las páginas iniciales. Y agregaría: una invitación a jugar y a dialogar con las propuestas de los ilustradores. Es, en definitiva, una bellísima propuesta para crear y observar lo que, de tan cotidiano, a veces pasa inadvertido. Y el rescate de la sana costumbre de estar con la cabeza en las nubes.

La propia historia

Una tarde de se(p)tiembre. Otra historia Nacional, de Horacio Cavallo y Sebastián Santana. Libros del Bolso, 2021. 36 páginas. $ 370.

La dupla creativa que conforman el escritor Horacio Cavallo y el ilustrador Sebastián Santana viene de lejos e incluso con el excelente Figurichos (Ediciones de la Banda Oriental, 2014) se fusionaron en un investigador decimonónico llamado Sebacio Cavallana. En esta ocasión, fueron convocados por un grupo de hinchas del Club Nacional de Football que se proponía publicar una serie de libros para niños y niñas en los que se contara episodios relevantes de la historia del equipo tricolor. Este libro, el inaugural, cuenta la primera victoria de la selección uruguaya, obtenida el 13 de setiembre de 1903, con un equipo integrado exclusivamente por jugadores de Nacional. Se trata de una iniciativa por demás saludable, independiente, no institucional y que se enmarca en una línea de acciones con las que algunos hinchas de fútbol se desmarcan de actitudes violentas y se ponen la camiseta para tomar otros rumbos, con miradas cercanas a ciertos posicionamientos políticos y una visión del deporte como expresión cultural capaz de sintonizar con otras miradas, como la literatura, por ejemplo. Pensado como primero de una serie, el libro –cuidado en la escritura y la imagen– da cuenta de una historia fundacional, fuertemente relacionada con la identidad nacionalófila, y deja la pelota picando y al lector esperando más. Aunque no es de lectura exclusiva para bolsos, seguramente sean estos quienes consideren imprescindible tenerlo en su biblioteca.

Poesía para habitar

Balam, Lluvia y la casa, de Julio Serrano Echeverría y Yolanda Mosquera. Amanuense, 2018. 28 páginas. $ 540.

Los libros de Amanuense tienen dos o tres marcas distintivas: la búsqueda casi obsesiva por la calidad en todos los detalles y un trabajo de edición que parte de la intención de unir voces autorales diversas de Hispanoamérica, poniendo a dialogar textos e ilustraciones de creadores de diversas latitudes. Esa mirada ha permitido acercar a estas costas autores de otros puntos del continente a cuyo trabajo a veces es difícil acceder. Es el caso del bellísimo Balam, Lluvia y la casa, del guatemalteco Julio Serrano y la española Yolanda Mosquera. A través de los ojos de un niño, recorremos su casa, en la que la vida transcurre y puertas y ventanas permiten que el adentro no agobie y pueda dialogar con el afuera. Lo cotidiano es alimento de una mirada poética que a veces es nostálgica y otras veces es presente y cercana, y que va del humor a la profundidad de las grandes preguntas, de lo tangible a lo extemporáneo, en un fluir constante, de ida y vuelta, en el que tiene particular relevancia lo que recogen los sentidos. Tanto los textos como las ilustraciones están llenos de sutilezas que se ofrecen al ojo atento y a la lectura volvedora. Casi obligatorio leer en voz alta.

Poesía en grageas

Paisaje de un día, de Federico García Lorca e Isol. Calibroscopio, 2021. 32 páginas. $ 790.

Es evidente que el poeta de Granada no necesita presentación. Esta pequeña selección de poemas y canciones que propone la editorial argentina Calibroscopio, ilustrados por Isol, ofrece una mirada que se detiene en lo pequeño, en los elementos de la naturaleza que se alteran a través de los sentidos y la palabra. Son, según señalan los editores, “Paisajes para leer, poemas para mirar, dibujos para cantar. De la mañana a la noche. Del sol a la luna”, porque los sonidos, las palabras, los colores se entreveran para dar lugar a un universo genuino y singular.