Con este El libro para que los niños aprendan todo mal, el humorista argentino Podeti (Yo contra el mundo, El cartoonero) se ubica en el universo de los libros para niños desde una mirada desenfadada. En las antípodas de los libros que se basan en una pretensión didáctica, toma ese paradigma para desmenuzarlo y plantear el absurdo.

No hay sorpresas: todo está dicho desde el título. La gracia está en posicionarse en la más infantil de las perspectivas, aquella que echa por tierra los intentos de enseñar mediante las páginas del libro. La estrategia es poner patas para arriba la fórmula de vehiculizar aquellos conocimientos que todo niño debe saber a tal edad, para darlos vuelta. El efecto no puede ser otro que la complicidad y la risa: hay que discutirle a este libro que no sabe nada, y compartir su lectura se convertirá, seguramente, en una buena fuente de intercambios deliciosos.

En la vereda de enfrente del utilitarismo y la vocación de enseñar, la apuesta de Podeti en este libro para niños implica ubicarse radicalmente del lado de sus lectores.