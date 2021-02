La cantidad de películas que nunca llegan a estrenarse en Uruguay es innumerable. No ahora, con todo lógicamente paralizado por la pandemia, sino como norma. De todas las películas que se lanzan cada año –en Estados Unidos; no entremos siquiera a pensar en todo el mundo– es una ínfima parte la que llega a las salas de cine uruguayas, y muchas veces el criterio de selección es misterioso.

Es el caso de Concrete y Free Fire, dos películas que recientemente han llegado a servicios de streaming. Aunque ambas cuentan con el trabajo de directores reconocidos, elencos con estrellas y exhiben estupendos resultados, ninguna tuvo la fortuna de exhibirse en Uruguay en pantalla grande. Valga entonces este rescate por justicia, pero también para ofrecer opciones a quienes buscan buenas películas en Amazon o Netflix.

La poética de la violencia

El guionista S Craig Zahler tenía apenas un pinito en su haber: la interesante The Incident (2011), que pasó medio desapercibida. No obstante, en ella ya asomaban las formas de lo que luego sería su estilo cuando tomó el toro por los cuernos e irrumpió en la escena cinematográfica como guionista y director de Bone Tomahawk (2015), en la que hacía las veces de guionista y director.

Este violentísimo, pausado e increíblemente bien desarrollado western de horror, que entra cómodo en cualquier top 5 de “westerns modernos”, puso a Zahler en las diversas listas de “a seguir”, especialmente en sitios web de género o fantástico. Quedaba comprobar si el tipo era realmente una promesa o si el film no había sido más que un golpe de suerte. Entonces vino Brawl in Cell Block 99 (2017), donde... no quedaba claro. No era un mal thriller de acción, pero el ritmo cansino le jugaba una mala pasada, lo que se sumaba a una arriesgada opción de casting en su actor protagonista (Vince Vaughn; ya volveremos a él), quien difícilmente daba con el rol de tipo duro de manera convincente.

Con apenas dos películas en su haber –una muy buena y otra más o menos–, una tercera película de Zahler era de todos modos interesante y había que verla. Y llegó Dragged Across Concrete, que resultó ser una obra maestra. Tenemos aquí varias historias policiales/criminales/negras o como gusten ustedes llamarlas, que transcurren lentamente y se fusionan en una sola.

Por un lado, hay dos policías suspendidos por un arresto violento (apenas violento, dirían ellos) que empiezan a considerar pasarse al otro lado de la ley. Un maravilloso Mel Gibson en uno de sus mejores protagónicos en años y un sorprendente Vince Vaughn, medido, entregado, comprometido en la mejor actuación que le conozco en toda su carrera y a partir de la cual se ha revalorizado completamente como actor dramático. Por otro lado, está la historia de un exconvicto que ni bien pisa la calle es tentado por su amigo de toda la vida para volver al crimen. Por último, ocurren unos robos increíblemente violentos que unos enmascarados llevan a cabo en distintas partes de la ciudad y en los que se hacen siempre de poco dinero al tiempo que dejan un tendal de cadáveres a su paso.

Estas tres historias se construyen durante una hora y media larga para luego –cuando la olla puesta a hervir salte por los aires en sus 60 minutos finales– entregar un tramo tenso como pocos, una precisa set piece en la que hasta el más pintado va a terminar comiéndose las uñas cuando todas las historias confluyan.

En dos horas y media, Zahler construye personajes grises, humanos, creíbles y muy poco políticamente correctos (ciertas frases puestas en boca del polémico Gibson hicieron que todo espacio de reseña fílmica a tono con los tiempos que corren matara la película sin más) que protagonizan un relato clásico, una gran entrega de cine negro que remite a los inolvidables 70, al polar francés (que nunca tuvo remilgos) y, obviamente, a la obra del director. Dragged Across Concrete es de los mejores films de los últimos años y, sin duda, la mejor película del realizador hasta el momento.

Tiroteo absurdo

Y para hablar de carreras personales y destacadas, pocos pueden competir en tiempos recientes con Ben Wheatley. El británico comenzó su carrera en publicidad y televisión, pero a partir del estreno de Down Terrace, en 2009, se pasó al cine de manera definitiva.

Si bien su primera película –un drama entre criminales, pausado y con un humor difícil– no fue lo que uno llamaría un éxito, ganó suficiente prestigio para preparar y estrenar en 2011 su obra maestra: Kill List, una revisión del género horror pagano (The Wicker Man es la más famosa del rubro), con asesinos a sueldo como protagonistas.

Desde entonces no paró y se fueron sucediendo sus películas: la comedia negra Sightseers, la lisérgica y extrañísima A Field in England, la adaptación de JG Ballard en High Rise (quizá su película más popular) con Tom Hiddleston, la casi no vista Happy New Year, Colin Burstead y, el año pasado, una nueva adaptación del clásico Rebecca, realizada para Netflix. No se quedó quieto ni siquiera durante la pandemia: escribió, produjo y dirigió In the Earth, película de horror minimalista que recién ha comenzado su recorrido por festivales.

El nivel medio de Wheatley es tremendo; con sus altas y bajas, no tiene una sola película mala (confieso que todavía me falta ver Rebecca, pero apuesto a que mantiene un mínimo de calidad) y varias son excelentes.

Estrenada en 2017, Free Fire pasó casi desapercibida. Y es sorprendente por al menos dos motivos: es quizá la película más accesible (y la más divertida) del realizador y cuenta con un elenco asombroso, encabezado por primeras figuras.

La historia se ambienta en Boston en la década de 1970. En una apartada fábrica abandonada se trafican armas entre compradores miembros del IRA y vendedores locales que, de repente y sin que nadie pueda evitarlo, sale realmente mal.

Compradores, vendedores e intermediarios se ven envueltos en un largo tiroteo que ocupa prácticamente toda la película: 55 minutos de su rápida hora y media son intercambios de disparos, amparados en un realismo poco cinematográfico que reza “acertarle un tiro a alguien, y matarlo, no es moco de pavo”. La situación se torna casi absurda a medida que se resuelve (o no: prácticamente quedan todos encajonados dentro de esa fábrica a tiro unos de otros).

Wheatley apela entonces a la comedia de acción –con una buena cuota de su infaltable humor negro– y acierta otra vez. Desarrolla una historia simple pero muy efectiva, que se torna por demás graciosa a medida que más y más disparos se cruzan en ese claustrofóbico espacio abandonado.

La trama sencilla está respaldada por una banda sonora genial y un elenco maravilloso. Cillian Murphy, Armie Hammer y Brie Larson son los protagónicos, pero los verdaderos hallazgos están en el elenco secundario (que no lo es tanto): Enzo Cilenti, Michael Smiley (uno de los preferidos del director, no falta casi en ninguna de sus películas), Noah Taylor, Jack Reynor y, destacándose, Sam Riley y un enchufado Sharlto Copley que se roba la película en cuanta escena aparece.

A>Rodolfo Santullo

Fichas Dragged Across Concrete, de S Craig Zahler. En Prime Video. Free Fire, de Ben Wheatley. En Netflix. ☻ T> B>Círculo vicioso: comedia negra que homenajea a las películas de terror de los 80 Estamos un poco hartos de los 80. No solamente tuvimos que padecerlos durante exactamente diez años, sino que a cada rato están de regreso. Cuando no son los chiquillos de Stranger Things, son las luchadoras de Glow o las decenas de series animadas que volvieron en forma de cómics o de más series animadas. Hasta la nueva película de la Mujer Maravilla viene con un 1984 en el título. Sin embargo, voy a pedirles que le den a esa década colorinchuda una nueva oportunidad. Porque de no hacerlo se perderían una muy divertida comedia de horror, que toma lo mejor de las películas de la época, combinando humor (negro), suspenso un poco naíf y un homenaje a los asesinos en serie de la ficción. La película Círculo vicioso (Vicious Fun) está ambientada en esos años malditos. Su protagonista es Joel (Evan Marsh), un geek que trabaja como crítico de cine en una revista dedicada al terror. Comparte su apartamento con Sarah (Alexa Rose Steele), quien no responde a sus torpes o inexistentes galanteos, y va camino a convertirse en uno de esos jóvenes resentidos que creen estar solteros por culpa de todas las mujeres. Su amiga regresa de una cita con Bob (Ari Millen), un tipo bastante desagradable incluso para los 80. A Joel no le cae bien, como es lógico, así que decide seguirlo. Después de unos cuantos tragos compartidos con el sujeto, termina en el peor lugar que pudiera imaginar, en el peor momento posible. En el mismo bar en el que perdió el conocimiento se realiza, a altas horas de la noche, una suerte de terapia de grupo para asesinos seriales. Y Joel deberá fingir que es uno de ellos sin que sus compañeros, que abrazan varios clichés de las mejores películas de horror, se den cuenta del engaño. Cody Calahan, el director de la cinta, parece divertirse muchísimo con esta aventura, que no busca generar espanto en el espectador, sino provocarle muchas risas, algún saltito en el asiento y varios momentos de asquito, producto de efectos especiales que representan de manera muy gráfica lo que un asesino en serie hace con sus víctimas. Entre corridas, encierros y la muerte de varios inocentes, conoceremos al metódico asesino oriental, al veterano con doble personalidad, al gigantón que mata vírgenes en campamentos y a la chica despiadada (Amber Goldfarb). Y después está el mismísimo Bob, que se come la película con su locura muy inspirada por el Patrick Bateman de Psicópata americano. Si hasta comparte gustos en materia de camperas de lluvia transparentes. Círculo vicioso, disponible en el paquete básico de NS Now, tiene la ventaja de no quedarse demasiado tiempo en una escena. Cuando parece que veremos a Joel encerrado en una habitación por varios minutos, la acción permite un rápido cambio de locación. Y contiene pequeñas joyas, como el discurso metalingüístico de uno de los personajes, o el detalle de que todos los policías ochenteros que aparecen lucen espléndidos bigotes. Hasta queda tiempo para una pequeña reflexión sobre la masculinidad tóxica de Joel. Con sintetizadores al palo, estética levemente colorinchuda y momentos en los que por suerte no se toman nada en serio (como una presentación de personajes al mejor estilo del Escuadrón suicida), no extrañaría que esta película se volviera de culto para amantes del género, de la comedia negra, o de aquellos tiempos en que una calza hasta los sobacos era moneda corriente. A>Ignacio Alcuri Ficha Círculo vicioso, de Cody Callahan. En TNT, NS Now.

T>Infiernos grandes B>David Tennant lo da todo en la miniserie Deadwater Fell La acción se desarrolla en un pequeño pueblito escocés, donde la vida parece ideal. Las protagonistas parecen ser Kate y Jess, ambas maestras de alumnos preescolares, quienes tienen una buena relación. En pocos minutos el guion se encarga de que conozcamos sus relaciones personales, el núcleo familiar que integran y otros conflictos, como la dificultad para ser madre de una de ellas. Este panorama no sería suficiente para mantener nuestra atención durante cuatro episodios de 45 minutos cada uno, así que Deadwater Fell nos arroja un dramón por la cabeza: una noche la casa de Kate se prende fuego y tanto ella como sus tres hijas pierden la vida. El único sobreviviente de la tragedia es su esposo, Tom. Cuando todavía nos estamos recuperando del golpe, descubrimos (el guion descubre) que la habitación de las niñas estaba cerrada con candado, que las cinco personas fueron drogadas y que una de las familias felices escondía terribles secretos. La familia de Jess, quien busca un hijo junto a Steve, tampoco es lo perfecta que parece. La miniserie, que puede verse en plataformas digitales de servicios de cable como NS Now, combina la revisión de las relaciones que conocimos en los primeros minutos, con el clásico “¿quién lo hizo?” de las historias de misterio. Para ello, sus creadores utilizan varias veces el recurso de volver atrás para ampliar una escena, o mostrar lo que sucedió inmediatamente antes de lo que ya habíamos visto. Todo el elenco está al nivel de la historia, pero es necesario destacar a David Tennant en el papel de Tom. El actor ha sido un extraterrestre pacifista y optimista (Doctor Who), un demonio (Good Omens), un villano despiadado (Jessica Jones) y hasta la voz de Rico McPato (la nueva Patoaventuras), lo que habla de su capacidad como intérprete. Aquí combina los momentos de padre de familia ejemplar, con períodos de desasosiego e incluso de gran oscuridad. Pero ¿será la suficiente como para haber atentado contra su familia? Aquellos que estén cansados de las historias en que el espectador debe armar su propio rompecabezas agradecerán el final, en donde se atan los cabos sueltos y vemos exactamente qué ocurrió esa fatídica noche. Aunque a esa altura el guion había demostrado con claridad que los problemas graves habían comenzado mucho antes.