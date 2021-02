A Sebastián Pina (Alucinaciones en Familia, Comunismo Internacional) no le gusta tocar solo. Por eso cuando Selina Tarallo le acercó algunas canciones, ideas y ganas de juntarse se dio naturalmente que armaran un proyecto. Con unas cuantas presentaciones en vivo, Salvamento se fue afianzando y ahora alumbró el disco Gema: 33 minutos de electropop “experimental y bailable”.

Las canciones en Gema se tejen de a poco, en una estructura circular en la que se agregan capas de sonido y una voz suave que se eleva y planea sobre todo. Así las canciones despegan con una suma de elementos hasta llegar a una extraña calma bailable, para luego deshilacharse o desaparecer de forma abrupta.

Ya desde la portada el disco aparece envuelto en un aire esotérico, entre anotaciones escritas a mano y dibujos de formas geométricas, que remiten a una fórmula o alguna clase de alquimia. Y lo que se escucha es una calma extraña que se interrumpe de a ratos, con una voz que gana protagonismo y con pequeños efectos y sonidos que aparecen como salpicaduras en un mar de sintetizadores.

Las letras son elípticas y refieren a paisajes fantásticos y colores. “Fueron sucediendo cosas que nos llevaron para ese lado; la música nos transmitía algo que tenía que ver con lo onírico y con el inconsciente”, cuenta Pina, que recuerda que la gente cercana que escuchó sus primeros temas también los asoció con un ambiente surrealista o con lo sobrenatural.

El dúo encuentra el camino para hacer de la repetición una herramienta, desde fragmentos de conversaciones hasta reminiscencias orientales o recitados en tracks que llegan a superar los seis minutos. “Al ser canciones que parten de cajas de ritmos, hay una limitación en lo musical, en cuanto a la cantidad de compases, algo que le da una particularidad y una estética bien definida, que tiene que ver con lo repetitivo y lo cíclico”, cuenta Pina.

De esta manera, las canciones se construyen sobre un loop, en capas, sin tanto peso en la melodía. Así se transforman en un desafío a resolver: “Es como un ejercicio. Hacer que durante cinco minutos o lo que dure la canción pasen cosas interesantes y diferentes a nivel sonoro”.

El disco sorprende por su madurez, incluso para un dúo que ya había llamado la atención con sus sólidas presentaciones en vivo. La fuerza que caracterizaba sus shows se mantiene, pero toma una forma más definida. Pina destaca que en el en vivo es donde se dejan llevar por la energía del momento, algo que ya sucedía con su anterior dúo Comunismo Internacional.

“No me gusta tocar solo. Prefiero la situación del en vivo con alguien más. Compartir la energía y lo que va fluyendo del toque. A veces la pasamos horrible los dos y otras nos re gozamos los dos”, cuenta. Pina considera que las presentaciones en vivo también son una parte importante de Salvamento, y busca que sucedan cosas interesantes y diferentes en cada presentación: “No usamos computadoras. Tocamos con elementos analógicos como cajas de ritmo y sintetizadores. Eso te permite no estar tocando como arriba de un karaoke. Entonces nos vamos mirando en qué momentos pasamos a otra parte, vamos decidiendo a medida de lo que sucede en el momento”. Por ahora, debido al confinamiento, no hay una fecha estimada de presentación oficial del disco, pero esperan volver pronto a los escenarios.