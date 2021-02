Entre el 17 y el 20 de febrero se llevará a cabo, tanto presencialmente como en modalidad online, la segunda edición de Amor es Amor, el primer festival internacional de cine LGBTIQA+ de Córdoba, Argentina. En esta edición el festival contará con 36 títulos de todo el mundo que competirán en las categorías documental, ficción y animación.

Desde su primera edición en 2020, Amor es Amor viene creciendo tanto en convocatoria como en recepción del público y no es solamente una oportunidad para difundir cine y militar por la comunidad LGBT+, sino que ha apostado a promover la realización de piezas audiovisuales. Durante julio de 2020 se organizó una subedición que se llamó “Desde tu casa con amor”, con el objetivo de activar a la comunidad y a los realizadores a crear en plena crisis de pandemia sin el riesgo de salir de casa.

Sobre el espíritu de este festival y sus objetivos conversamos con Mariana Ortega, directora del festival, estudiante de la Licenciatura de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), fundadora del Festival de las Emociones (Fidema), del que ahora es productora, y activista trans.

¿Cómo surge este festival?

Fue por una inquietud personal. Si bien yo ya había tenido la experiencia de ser fundadora y directora del Festival de las Emociones, a partir de los resultados de su convocatoria comencé a sentir que no llegaban muchas propuestas que hablaran de aquellos asuntos que circundan la realidad de la comunidad LGBT. No había propuestas narrativas disidentes, por lo que comencé a pensar qué estaría pasando en el cine en general con respecto a estas temáticas. Pensando que sería buena idea tener un festival dedicado exclusivamente a narrativas disidentes en Córdoba, armé un equipo de productores con amigos y gente de la escuela, y decidimos sacarlo adelante.

¿Por qué abordar exclusivamente la temática LGBT?

Porque siento que no hay un circuito tan firme y tan sólido para narrativas disidentes que puedan representar a personas de la comunidad LGBT y quería poder brindarles esa oportunidad a realizadores y realizadoras en Argentina primero, y luego también internacionalmente. Poder brindarles herramientas mediante los premios y la difusión, y, mientras tanto, intentar hacer un poco de ruido para darnos a conocer.

¿Cómo armaron la programación?

Primero hicimos una preselección con parte del equipo a partir de la convocatoria, y para armar la programación priorizamos que se trate de narrativas que representen a personas LGBT, narrativas que tengan impacto, que cuenten algo, que no sean simplemente narrativas en que pusieron a una pareja homosexual o lesbiana porque sí y no tiene ningún fundamento. También priorizamos la calidad técnica, pero no es lo más importante para nosotros. Lo bueno es que para esta edición todos los cortometrajes que recibimos fueron excelentes en todo sentido, así que fue muy difícil hacer la programación.

La programación está armada para proyectarse en el cine Rex de Córdoba y para la plataforma digital. La armamos variando entre las tres categorías de competencia: documental, ficción y animación. Con respecto a la convocatoria de la edición pasada, notamos una gran mejora en las propuestas de los realizadores a nivel visual y de puesta en escena.

¿Cuándo una pieza califica como propuesta que aborda cuestiones de la comunidad LGBT?

Mi criterio cuando veo una pareja homosexual, lesbiana o del género que sea con el que se identifique es pensar si esta pareja fuese una pareja heterosexual en la situación del conflicto del corto, ¿sería lo mismo o no sería lo mismo? Si la respuesta es que sí, considero que no está tan enfocado a la comunidad LGBT sino a una elección propia del director o directora que seguramente tenga su justificación, pero en este caso no lo veo como calificable para el festival. Un caso excepcional sobre esto es el corto seleccionado para esta edición Sentirse bien, que trata sobre una pareja de dos mujeres y el amor que le tienen a su mascota, porque el festival no es solamente el amor hacia personas sino también el amor en general. Este corto me pareció muy especial por esa parte, fuese o no una pareja homosexual. Pero hay casos en los que hay personajes homosexuales que no están representando las dificultades por las que pasamos las personas de la comunidad. Priorizamos los trabajos que visibilizan estas temáticas, cómo se autoperciben todas las identidades que la integran y todo este tipo de narrativas que no sólo tienen que ser problemas sino también cualidades y virtudes, porque nosotros no solamente tenemos problemas en la vida.

¿De dónde surge la subedición “Desde casa con amor”?

Nació como una iniciativa para poder incentivar a los realizadores a producir, porque en aquel momento estábamos bien en crisis con la pandemia. La idea era poder despejar un poco la mente de las personas y que pudieran producir desde sus casas, no exigimos que se juntaran con nadie y era totalmente libre desde el punto de vista narrativo y estético. Tuvimos resultados muy bellos; en esta edición vamos a presentar dos de esos trabajos en el cine Rex y también de forma virtual. A su vez, se transformó en una competencia porque recibimos un montón de trabajos. Nació como una propuesta para hacer algo en un contexto de encierro.

¿Cómo evaluás la recepción del festival?

La primera edición pudo ser presencial, por suerte, e hicimos proyecciones en distintas salas y hubo una recepción increíble, ya que se llenaron. Fue una recepción muy hermosa, muy bella, porque no esperábamos tanta gente. Estamos súper contentos con eso y cada vez nos sorprendemos más de la recepción. La alegría que genera ver la sorpresa de los que se presentan al enterarse de que quedaron seleccionados en el festival es algo que no se puede describir y nos anima a seguir con este festival que hacemos a pulmón y con el apoyo de varias instituciones, del equipo mismo, sin ninguna subvención económica.