Francis Andreu

“Este show es como una especie de popurrí, porque van todas las canciones que me parten el pecho, los tangos tangos y las de Jaime [Roos] que quedaron en el repertorio fijo. Pero siempre sale el tango a la carta, porque ahora como el reencuentro es tan emotivo, porque pisar un escenario es distinto, en el último show pintó mucho ‘¿qué quieren escuchar?’. Y eso me encanta”, dice Francis Andreu, que se presenta hoy a las 21.00 en La Trastienda, con entradas por Abitab a $ 1.200 (mesas) y $ 1.500 (platea preferencial). “El show es el gran festejo de un reencuentro, pasa por otro lado, es muy emotivo”, añade la cantante.

La balada de Astor Piazzolla

El jueves se cumplen 100 años del nacimiento del célebre bandoneonista y compositor argentino Astor Piazzolla, fallecido en 1992, que expandió los límites del tango hasta terrenos inimaginables. Por eso este fin de semana habrá dos conciertos que le rendirán homenaje. Hoy la Orquesta Sinfónica del Sodre, dirigida por Stefan Lano, se despachará con el espectáculo Piazzolla sinfónico en el Auditorio Adela Reta, con una selección de himnos del compositor como “Adiós, Nonino” y “Libertango”.

El espectáculo promete tanto que ya no quedan entradas, pero los que quieren revancha podrán ir mañana al Auditorio Vaz Ferreira, donde a las 18.00 el Conjunto Nacional de Música de Cámara interpretará Las cuatro estaciones porteñas y “Libertango”, además de “Por una cabeza”, de Carlos Gardel, “Balada para Eduardo”, de Gerardo Moreira, y el Divertimento para cuerdas en Re Mayor, K 136 de Mozart. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 300.

Don Osvaldo

La banda de rock argentina liderada por Patricio Santos Fontanet, excantante de Callejeros, se presentará hoy y mañana a las 21.00 en el Antel Arena. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 1.380 a $ 2.412.

Basta de música en Santa Ana

Hoy a las 21.00 Martín Buscaglia y sus Bochamakers tocarán en el bar Cocina con Amor (Sábalos y Aromos) del balneario Santa Ana (Colonia). El músico presentará su nuevo disco, Basta de música (2020), además de repasar su repertorio anterior. Las entradas se venden por Redtickets a $ 540. “Esta es la música mía, de mi presente y futuro, y de mi pasado. Me hago cargo sólo de mí. Y ni ahí se me ocurre que todo tiene que sonar así. Es más: por favor, no. Quiero escuchar discos divinos, que me encanten, con otros sonidos, otras palabras, otras armonías, otras melodías”, decía Buscaglia en una entrevista con la diaria cuando salió el disco y así explicaba, en parte, el motivo del título.

Leo Maslíah Foto: Federico Gutiérrez

Leo Maslíah

El músico se presentará el miércoles a las 20.00 en PYG bar (Rambla Wilson 2133) en el marco del ciclo Manos de pianista, con entradas por Redtickets a $ 500. Maslíah interpretará un repertorio que salta de lo popular a lo “culto” o “impopular”, “de lo tonal-modal a lo atonal, de lo clásico al jazz, de la fusión a la disgregación” y de lo “contemporáneo” a lo “carente de género y de lo propio a lo ajeno”, según se publicita.

Maverick

En 2007 el músico Federico Deutsch, del palo de la electrónica, editó el disco Mi amor yo voy al bar solo a verte, junto con varios colegas del ámbito del rock, bajo el nombre Federico Deutsch & Maverick. El disco fue presentado en 2017, diez años después, y ahora el proyecto vuelve al escenario. Será el viernes a las 21.00 en La Trastienda, bajo el nombre Maverick, con entradas por Abitab a $ 700.

Además de Deutsch, integran el proyecto Pedro Dalton, Gonzalo Tüssi Dematteis, Adrián Garza Biniez, Marcelo Fernández, José Yabar, Diego Macadar y José Nozar. “Aunque ya no sea Federico Deutsch & Maverick, sigue siendo un colectivo que gira alrededor de él”, dice Dematteis, y agrega que aunque el show fue postergado un par de veces por la pandemia, están con todas las pilas y habrá material de estreno. “Es un proyecto súper laxo y relajado, pero que funciona asombrosamente bien porque nos conocemos todos desde hace más de 20 años”, dice el músico.

Volvió Bluzz

“Fueron meses de ausencia, semana tras semana sin una de las disciplinas artísticas más importantes de cualquier sociedad: la música en vivo. Pero Bluzz, que unificó el ‘Live’ y el ‘Bar’ bajo un mismo y amplio paraguas, reabre para que el escenario se llene de música”. Así se anunció la vuelta de Bluzz (Canelones y Ciudadela). Hoy se presentará NME y el viernes Andy Falcone. Las entradas se venden únicamente por anticipado, enviando un mail a [email protected]

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

Hache Souza y BNT

Leandro Hache Souza y Agustín Benenati, conocido como BNT, presentarán Índigo (2021), su flamante EP con siete canciones (disponible en Spotify), junto a invitados especiales, el jueves a las 21.00 en La Trastienda. Las entradas se consiguen por Abitab y valen $ 485 (mesas) y $ 585 (platea preferencial). “Me gusta la vibra que tiene la música de BNT tanto en el trap como en el rap, y su perfeccionismo. Tiene una energía chill, pero no de ‘no me importa nada’ sino de ‘está todo en su lugar’. A mí me gusta ese tipo de beats de traps más flotantes, no tan golpeadores, y a él le salen bárbaro”, decía Souza hace pocas semanas en entrevista con la diaria sobre su trabajo con BNT.

Santiago Motorizado

Santiago Ariel Barrionuevo, más conocido como Santiago Motorizado por ser el líder de la banda de rock indie argentina Él Mató a un Policía Motorizado, vuelve a Montevideo para estrenar canciones que formarán parte de su primer disco solista. La cita será hoy a las 20.30 en Sala del Museo (Rambla 25 de Agosto y Maciel), con entradas por Abitab a $ 765.