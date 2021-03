“Estamos muy motivados y muy contentos. Este es un disco que fue concebido y pensado para tocar en vivo, que no fue el caso con el disco anterior. Parte de la idea era de que fuera divertido o emocionante, según las canciones, porque va por diferentes climas”, cuenta Romina Peluffo sobre su flamante y más rockero segundo disco, Piel fina, que salió a fines de 2020 y lo presenta hoy a las 21.00 en La Trastienda (entradas por Abitab a $ 585 y $ 685).

Peluffo es actriz y trabajó en cine también detrás de cámaras. La música le llegó “tarde”, a los 38 años, cuando luego de una ruptura amorosa que devino crisis decidió comprarse una guitarra y probar suerte aprendiendo a componer y tocar canciones. El resultado fue Obsesa (2018), su primer disco, que le hizo agarrar el gustito, y nunca más paró. Así como sus inicios en la música fueron poco usuales, Peluffo seguirá la misma línea en la presentación de Piel fina hoy de noche, ya que con su banda no solamente tocará el disco entero sino que también lo hará en el orden original, una práctica cada vez menos común en estas épocas de playlists y algoritmos que recomiendan reproducir esto de acá o lo otro de allá.

“Nunca lo dudé. Lo hice así con la presentación del primer disco y ahora me lo planteé desde el primer momento, porque también eso está pensado desde el trabajo de producción: el disco pretende ser un viaje, un recorrido que tiene su clima. La canción uno por algo es la uno y la diez por algo es la diez; no es lo mismo escucharlo en cualquier orden. Después, cada tema se maneja y se defiende solo, y se puede poner en una playlist y tiene su lugar por sí mismo”, dice Peluffo. Además, subraya la importancia del álbum como concepto y pone como ejemplo qué pasaría si no se publicaran más novelas o libros de cuentos y sólo se editaran cuentos separados.

“Piel fina dura 32 minutos, es apenas más de media hora, muy poco tiempo, pero estamos en una era en la que el rango de atención está tan acortado que todo nos parece muy largo. Pero sentarse media ahora a escuchar un disco que tiene un camino e implica un viaje para mí es súper importante”, subraya.

Pero la hiperconectividad de estos tiempos también trae cosas positivas, sobre todo cuando se trata de las repercusiones de un disco que acaba de salir. Peluffo dice que recibió comentarios entusiastas sobre su nuevo disco y, como con su álbum debut, para ella es una sorpresa agradable: “Porque siempre querés que te vaya bien y que la gente lo reciba, pero superó un poquito mis expectativas: he leído algunos halagos que me generan un poco de pudor. Pero estoy recontenta, está buenísimo que pase. Hacés algo, le ponés todo el amor, y que eso llegue a otros es todo lo que se puede pedir”, dice.

Peluffo promete que en el toque de hoy habrá de todo. Además de interpretar Piel fina completo, también se despachará con varias canciones de Obsesa, que ahora, con la banda “ya más aceitada”, las rockean “un poquito más”. Incluso, la cantante confiesa que algunas canciones de su primer disco “encontraron mejor su lugar” cuando las interpreta en vivo, ya que antes los músicos de la banda estaban “más verdes”. “Incluso yo ahora cuando canto encuentro cosas que antes no sabía hacer”, acota Peluffo. La banda está integrada por Laura Gutman (guitarra eléctrica y coros), Santiago Peralta (guitarra eléctrica), Andrés Miranda (bajo) y Nicolás Otero (batería).

Por último, Peluffo dice que quizás hoy adelante alguna canción de lo que se viene, es decir, un posible tercer álbum, porque en su cabeza ya tiene “por lo menos un disco y medio”, y agrega: “Cuando arranqué a estudiar guitarra empecé a hacer canciones casi sin parar, capaz que tiene que ver con lo de haber empezado tarde. Pero no lo puedo saber, porque no sé cómo hubiera sido de otra manera”.

Madrake Wolf, Ney Perazza, Pitufo Lombardo, Martín Ibarburu, Jorge Schellemberg y Popo Romano, en el Auditorio Adela Reta, Montevideo (archivo, mayo de 2018). Foto: Ricardo Antúnez, adhocFOTOS

Mateo x 6 en La Experimental

El proyecto integrado por Eduardo Pitufo Lombardo, Alberto Mandrake Wolf, Popo Romano, Ney Peraza, Jorge Schellemberg y Martín Ibarburu, que homenajea a Eduardo Mateo, se presentará el viernes a las 21.00 en la sala La Experimental de Malvín (Decroly y Michigan), con entradas a $ 700 por RedTickets. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Buceo Invisible en Paullier y Guaná

El proyecto multidisciplinario se presentará por primera vez en el año el viernes a las 20.00 en PyG bar (rambla Wilson 2133), con entradas por RedTickets a $ 450.

Hip hop en Midas

Hoy a las 20.00 la artista de hip hop Viki Style presenta su EP Puño y letra, junto con DJ Mats y varios invitados, en Midas Music Sala Show (Rondeau y Uruguay), con entradas anticipadas a $ 200 ($ 250 en la puerta).

Garo Arakelian eléctrico en La Trastienda

El guitarrista y compositor, fundador de La Trampa, arranca una nueva etapa como solista con el estreno de su banda eléctrica y el adelanto de algunas de las canciones que formarán parte de su segundo disco en solitario, luego de casi diez años de que debutara por su cuenta, con el disco Un mundo sin gloria (2012). “Yo ahora no tengo ni melancolía ni tristeza sino bronca, entonces, los temas nuevos son con un sonido más fuerte”, dijo el músico a la diaria sobre por qué decidió electrificarse.

La banda está integrada por Santiago Peralta (guitarra), Laura Gutman (teclados, guitarra y voz), Pablo Sónico (batería), Sebastián Codoni (bajo) y Víctor Sueiro (armónica). La cita será el viernes a las 21.00 en La Trastienda. Las entradas se venden por Abitab y valen $ 600 (mesas) y $ 800 (platea preferencial).

La Triple Nelson (archivo, marzo de 2019) Foto: Alessandro Maradei

La Triple Nelson en Sala del Museo

La banda comandada por Christian Cary tiene nuevo disco bajo el brazo, Mi bien (2020), y lo presenta hoy y mañana a las 20.30 en Sala del Museo (Rambla 25 de Agosto y Maciel). Las entradas se consiguen por Abitab y van desde $ 765 a $ 1.065.

Pitufo Lombardo en Magnolio

Hoy el murguista está cumpliendo 55 años y lo festeja con un espectáculo en Magnolio Sala a las 21.00, para el que quedan pocas entradas, por Tickantel, a $ 600.

La Mojigata en Sala del Museo

La murga se presenta el jueves a las 21.00 en Sala del Museo con el espectáculo Ver historial: insucesos y anécdotas de la historia oriental. Las entradas se consiguen por Abitab a $ 500.