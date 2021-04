La Casa del Árbol es un colectivo de artistas, científicos y docentes que desde 2013 construyen una trayectoria común que se basa en la articulación de sus experiencias e interés en trabajar con las infancias. Uno de sus pilares es la creación y formación audiovisual, y varias de sus experiencias y trabajos pueden encontrarse en la página web www.lacasadelarbol.uy.

Para el viernes 30 de abril a las 11.00 anuncian un estreno en la plataforma de streaming de su página. Se trata de la serie de videos de música para la infancia Aire, música para respirar, para la que invitaron a músicos del medio a tocar y filmar videos en espacios naturales. “Aire es una serie de música infantil grabada en entornos naturales de Uruguay que busca transmitir una sensación de calma y respiro para que niñas y niños encerrados en sus hogares durante meses puedan conectar con el exterior y respirar con esperanza. La serie busca integrar paisajes visuales y sonoros a la obra de diferentes artistas uruguayos que se dedican a la creación de música infantil. Deseamos que este lanzamiento sea un pretexto para hablar de nuestras infancias, de cómo atraviesan esta realidad de pandemia y del valor que tiene el arte para rescatarnos en los momentos más difíciles”.

Los invitados

Los músicos que expondrán su trabajo en esta serie son El Sonido de los Libros, Dragón Dorado, Erika Büsch, Marcelo Ribeiro, Gabriela Rodríguez, Cocoa para Niños, Natalia Goldberg y Patricia Robaina. Álvaro Adib, de La Casa del Árbol, explicó a la diaria que el formato minimalista responde a cuestiones de presupuesto y de realización que determinaron la selección de los artistas, “siempre considerando sus trayectorias como creadores de música para las infancias”. “La idea a la que nos mantuvimos fieles era grabar al aire libre, en entornos naturales, algo que pone algunas constricciones: no electricidad es la más fuerte. Grabamos con equipos portátiles a batería, que tienen pocos canales de audio, por lo que debimos definir una voz y un instrumento –uno por cada canal–. Optar por solistas también le dio una cosa más de intimidad a la propuesta, que nos pone muy contentos. Definido ese punto, llamamos a los que conocíamos mejor y con los que teníamos más confianza, porque nos daba un poco de vergüenza decir que sólo les podíamos pagar un cachet modesto. Nos sorprendió que la propuesta de pagar resultara inesperada para los músicos, mientras que a nosotros nos parecía de orden. Lo que es seguro es que nuestra forma de elegir a qué músicos invitar fue arbitraria: somos conscientes de que dejamos fuera a mucha gente muy valiosa y con largas trayectorias, pero los recursos no alcanzaban para hacer más capítulos”.

Natalia Goldberg

La atmósfera

Lo que cautiva desde el vamos al ver y escuchar este material es el ensamblaje armónico de la música con los sonidos de la naturaleza, en entornos bellísimos que seducen con su amplitud y luminosidad, y en los que el agua aparece como una constante del paisaje. “Mis compañeros de equipo me tomaban el pelo diciendo que tendríamos que haber llamado Agua, en lugar de Aire a la serie. Y es verdad, en la mayoría de los capítulos el agua está muy presente”, comenta Adib. “Por un lado, el agua completa cualquier paisaje. Por otro lado, me da mucha paz mirar el mar o el río, y ni hablar meterme al agua y flotar. Eso es mucho más acentuado en el caso del río Santa Lucía Chico, donde grabamos con Gabriela Rodríguez y Rodrigo Calzada. Yo me crie correteando en esos arenales tanto en verano como en invierno. Amo ese lugar y me parece de los más maravillosos del planeta. Por otro lado, cuando pienso en mostrar esos lugares por medio de esta serie también quiero plantear una defensa de esos ambientes. El día que fuimos a rodar nos encontramos con una travesía de 4x4 dentro del río y me dio una tristeza enorme, algo similar a cuando encuentro montones de basura en los arenales. Parecería que no somos capaces de disfrutar sin arrasar. Tengo la ingenua esperanza de que productos como Aire sean capaces de sensibilizar para que nos demos cuenta de la maravilla que nos rodea, ahí nomás, y que no notamos”.

Cantar para los más chicos

Una de las inquietudes explícitas de La Casa del Árbol al emprender este proyecto era aportar en el sentido de ayudar a las niñas y los niños en este momento difícil en que el aislamiento los tiene como uno de los grupos más afectados y, al mismo tiempo, menos atendidos en esta circunstancia. “Yo creo que estamos metiendo la pata de forma salvaje con nuestras gurisas y gurises. Entiendo que la pandemia es un problema sanitario real, pero la salud mental de nuestros niños y niñas también es un problema sanitario que sólo estamos pateando para adelante. El arte es un gran recurso con el que contamos como especie, que puede ayudarnos a minimizar los impactos del encierro, pero no creo que sea suficiente y menos si no se implementan estrategias conscientes, coherentes y articuladas. Yo no veo que desde la escuela, por ejemplo, se esté echando mano al arte de forma seria como recurso para trabajar con las infancias en estas circunstancias”, plantea Adib, quien señala además que “También es triste descubrir cómo no fuimos capaces de ver en esta crisis la oportunidad real (y no marquetinera) de preguntarles [a los niños y niñas] sobre sus miedos, sus incertidumbres, sus visiones de futuro”.

Pocas cosas hay más bellas que cantar y que escuchar una voz que canta. Ese aire que somos capaces de modular, de sacar de nosotros, convertido en música. Esa cosa frágil que se desvanece en cuanto ocurre pero queda ahí. El sonido de la voz al aire libre, desnuda, sin mucho adorno, mezclado con el canto de los pájaros, el agua, el viento, las hojas de los árboles. La serie toda rezuma frescura, y despliega en la pantalla un cielo limpio y aire fresco para llenarse los pulmones. Invita a, de alguna manera, abrir la puerta y salir.

