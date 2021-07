El martes 29 de junio, exactamente a las 10.30 (hora uruguaya), desembarcó otro de los grandes tanques del entretenimiento audiovisual a demanda. Técnicamente, lo que llegó fue la actualización de un tanquecito que ya estaba entre nosotros desde hacía unos años.

HBO Max es la transformación de HBO Go, el servicio de streaming asociado al popular canal de series y documentales, que quiso (tuvo que) reinventarse para salir a competir con Netflix, Prime Video y Disney+. Para ello, además de asegurarse programación de calidad, tenía que ampliar su catálogo.

Lo primero que hay que mencionar es que Max es un avance importante con respecto a lo que teníamos hasta el lunes a las 10.29 (hora uruguaya). Quizá ante la inminente llegada de su sucesor, la aplicación de HBO dejaba mucho que desear en cuanto a accesibilidad, algo que fue superado con creces en esta versión.

El menú desplegable hace que sea muy fácil encontrar el contenido. Podemos ver solamente las series o las películas, las novedades (en este momento es una categoría bastante ridícula porque todo es nuevo) o aquellos títulos que están por abandonar el catálogo. También puede dividirse el material por género, o por cinco grandes categorías: HBO, Max Originals, WB, DC y Cartoon Network.

Por las dudas, en mis primeras navegaciones profundas encontré que había material que no aparecía en algunas búsquedas (como la de todas las series) y sí en otras, así que revisen bien, busquen por el título y armen vuestra propia lista de favoritos (algo que no todas las aplicaciones ofrecen).

The Flight Attendant

Claro que estas facilidades servirían de poco si no estuvieran acompañadas de un catálogo amplio. Y si bien no es Netflix, porque convengamos que nadie es Netflix, ofrece programación con un buen nivel de calidad, especialmente en lo que se refiere a las series.

Episodios infinitos

Como mencionaba, esta es la evolución de un Pokemon anterior que ya contaba con títulos como Los Soprano, The Wire, Boardwalk Empire, Chernobyl, Euphoria, Juego de tronos, Six Feet Under, Succession y Watchmen. Y si estuvieron atentos habrán notado que primero nombré los dos títulos que históricamente pelean por el puesto de “mejor serie de la historia” y las otras las agregué por orden alfabético mientras navegaba por la aplicación.

Solamente con esas series alcanzaría para suscribirse, aunque la tarifa de HBO Go era prohibitiva y la de HBO Max es... sospechosamente barata (ver recuadro). A eso hay que sumarle el resto del catálogo anterior y los nuevos títulos que recién esta semana estuvieron disponibles para el público latinoamericano.

Entre ellos se destaca Raised by Wolves, cuyos dos primeros episodios estuvieron dirigidos por Ridley Scott. Otros títulos que llegan con perfil alto son Hacks y The Flight Attendant. Pueden quedarse tranquilos de que sus recomendaciones comenzarán a aparecer en este medio, por esta pluma o por otras de igual confianza. Y la publicitada Friends Reunion Special es la publicidad perfecta para recordarnos que incluye todas las temporadas de Friends.

En el apartado de películas y muy (muy) por arriba, aparecen las sagas de Harry Potter y El Señor de los Anillos, junto a Gravedad, El hombre invisible, Guasón, Titanes del Pacífico, Mad Max: furia en el camino, Día de entrenamiento, Sueños de fuga (antes Sueños de libertad), El faro, además de un montón de películas de personajes de DC Comics.

Un párrafo aparte se merece La Liga de la Justicia de Zack Snyder, en su hermosa versión de cuatro horas y su hermosa versión de cuatro horas en blanco y negro. Para ver en loop hasta que se estrene la película de Flash.

Para los más chicos

Entre los puntos más flacos de la iteración anterior de “HBO y su banda” se encontraba el contenido animado (por no decir el contenido para niños, porque en su mayoría puede ser visto a cualquier edad). Así que la llegada de material de Cartoon Network es uno de los hechos más destacados, ya que reúne material que estaba desperdigado en otras plataformas, junto a alguno que sinceramente no lo había encontrado hasta ahora.

Looney Tunes

Por un lado tenemos clásicos de la talla de Don Gato (al verlo de grande se descubre que era un verdadero gángster felino), Los Supersónicos y Los Picapiedra. Después están animaciones más actuales como Hora de aventura, Escandalosos, El increíble mundo de Gumball, Ben10, Las chicas superpoderosas, El laboratorio de Dexter y Los jóvenes titanes en acción. En lo personal ya me agendé Steven Universe, Regular Show y Batman: The Brave and the Bold. En cuanto a animaciones más “adultas” (y agendadas) están Rick and Morty, Robot Chicken y la esperadísima Primal, de Genndy Tartakovsky.

Los dos títulos animados que llegan con más chapa son Looney Tunes Cartoons, con cortos nuevísimos de los personajes de siempre, e Infinity Train, cuya cancelación es lamentada en toda internet. Sí, spoiler alert: cancelaron la serie. Pero disfrutemos de lo que nos dejó.

Si no viste alguna de las series que marcaron la llegada de “la era de oro de las series” (junto a la enorme, maravillosa e increíblemente violenta Oz, que sigue sin aparecer), deberías darle una oportunidad. Si estás viviendo una sobredosis de plataformas, de todos modos podrías probar los siete días gratuitos. Estamos ante uno de los competidores de peso, que con seguridad continuará ampliando los títulos para no perder de vista a Netflix.