Viene de tocar nada menos que en el Teatro Solís, algo que para Alfonsina fue “un mojón”, y le dio “pila de alegría” haber podido llevar su música hasta ahí con su banda. “Sin duda que volver a encontrarse con el público generó una energía muy especial. Es muy importante ponerle el cuerpo a la música, no solamente en Spotify; la experiencia es de humano a humano”, dice la cantante. Agrega que todos los meses en los que no se podía subir al escenario por la pandemia fueron “tiempos muy tristes”, porque trabaja mucho sobre la base de “la esperanza, del crecimiento y de poder compartir la música con más gente”.

“Ya el músico vive con mucha incertidumbre, que se aumentó y luego se prolongó más de lo que creímos. Fue un momento en el que me puse a repensar y a revalorizar la música en vivo, no solamente como música sino también como público: la necesidad de eso se me acrecentó. Escucho las músicas en Spotify, está bien, pero no se compara”, subraya Alfonsina, y cuenta que incluso disfruta más escuchando a sus colegas que tocando. De cualquier manera, hoy de noche podrá vivir las dos experiencias, porque se presentará en el evento Rock & Branca, y compartirá grilla con Socio y DJ Choniuk. Hasta el momento, Alfonsina tiene dos álbumes en su haber: El bien traerá el bien y el mal traerá canciones (2014) y Pactos (2017), ambos muy diferentes entre sí. Durante 2020 la cantante publicó varios sencillos, “Como Drone”, “Onírica” y “Contigo”, que también marcan una diferencia considerable con su último álbum, ya que son acercamientos al hip hop, el trap y la electrónica, en colaboración con artistas del palo. La cantante se confiesa “muy fan” de reformular influencias y además es “muy melómana”, por eso es “muy abierta para la música”.

Alfonsina está metida en todas las conversaciones sobre géneros que se dan en la actualidad y se pregunta por qué tiene que quedarse en un género o en otro. Recuerda lo que decía Fernando Pessoa: “Sé plural como el universo”, por eso piensa que no permitirse esa multiplicidad sería recortarse, y es lo que menos quiere hacer; más bien, quiere explorar todos los costados que la emocionan, “que resulta que son muchos”. “Entonces, hay muchos tipos de música que me llegan y que me pueden aportar algo. Puedo tomar el fraseo del trap para agregárselo a una guitarra que traigo del jazz, con un bajo que viene del pospunk y con algunos cantos que traigo de un lugar más tribal, capaz que amazónicos, como en ‘Contigo’. Así se mezcla una cosa con la otra y cuando querés acordar, es un mundo nuevo. No quiero repetir lo que ya existe”, explica.

Alfonsina cuenta que hace mucho tiempo que tiene un nuevo disco pronto, al que sólo le faltan algunos detalles para liberarlo. Dice que le suelen señalar “tanto” sobre cuánto cambia entre disco y disco, pero ella no siente esos pasajes, porque lo ve simplemente como sus diferentes facetas. Pero al final se termina “guardando” los discos para esperar un poco más, y mientras tanto saca colaboraciones con raperas y raperos. “Eso es de las cosas que más me gustan de este momento, que es muy de colaboraciones y de empezar a cruzar mundos”, señala.

La última canción que publicó es “Como drone”, junto con el beatmaker Agustín Benenati (conocido como BNT), con video incluido. “Para los que falan, / se los digo yo, / con altura, como drone. / Hiperconectada with no phone, / su aliento es mi ozono. / Nos llaman de arriba y nos tiran de abajo. / Ya sé, / esquivando balas. / Camina, camina, / esquiva el atajo que / ni Dios se la imagina”, canta. Cuando se le pregunta a quién le está hablando, Alfonsina dice que eso lo decide el que escucha, y agrega: “Estamos acá, en Montevideo, Uruguay, donde la gente fala mucho de lo que hacen los demás”.

Por último, la cantante confiesa que “para el esfuerzo” que le pone a su música y por las repercusiones que tiene cuando toca fuera del país, le gustaría que en Uruguay “se engancharan más con estos sonidos”: “Siento que es un público que ahora está escuchando más Pactos, que salió en 2017. Y yo ya estoy haciendo otra cosa”.

Alfonsina en Plaza Mateo (Sarmiento y Rambla Wilson) a las 20.00. Entradas por Redtickets a $ 590.

Luciana Mocchi. Foto: Captura

Mocchi en el Solís

“Mocchi adelanta o presenta su tercer disco. Aún no lo decidió. El terremoto de locuras que lo representa esta vez llega al Teatro Solís. Junto a un montón de amigues invitades tocará canciones de sus tres discos y algunos de la decena de discos que lleva compuestos pero aún no grabó. Una noche distinta”, así se anuncia el recital que dará Mocchi hoy y mañana a las 20.00 en la sala principal del Teatro Solís, con entradas por Tickantel (quedan de $ 800 y $ 900 para mañana).

Conociendo Rusia en La Trastienda

El músico argentino Mateo Sujatovich presenta su proyecto Conociendo Rusia con varias fechas en La Trastienda: hoy, mañana, lunes y martes, siempre a las 21.00. Estará en formato solista, acompañado de piano y guitarra. El músico viene de “una exitosa gira por España, con cuatro funciones agotadas de una total de ocho”, y cruza el charco para ofrecer un show “íntimo y único donde reinarán las canciones en su estado más puro”, se publicita. Las entradas se consiguen por Abitab a $ 1.200 (mesas) y $ 1.500 (platea preferencial).

Cuatro Pesos de Propina en San José

La banda de rock, ska y afines se presentará hoy a las 21.00 en el Teatro Macció de San José (18 de Julio y 25 de Mayo). “Es un placer poder anunciar este reencuentro en una ciudad tan querida, y en un lugar mítico. Nos espera una noche más que especial”, anunció el grupo. Las entradas están a la venta por Tickantel y van desde $ 450 a $ 650

Prokofiev sinfónico

El pianista uruguayo nacionalizado suizo Homero Francesch interpretará el Concierto Nº 1 para piano del compositor ruso Serguéi Prokofiev (1891-1953), junto con la Banda Sinfónica de Montevideo. Además, el programa incluirá una selección del ballet Romeo y Julieta y la Obertura americana, también de Prokofiev. La cita será el martes a las 20.00 en la sala principal del Teatro Solís. Las entradas se venden por Tickantel y valen $ 250.