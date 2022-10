Como parte de los festejos por los 75 años de la Comedia Nacional, este sábado a las 21.00 en el teatro Solís se presenta el espectáculo performático Sobre el tiempo y el amor, del escritor y pensador italiano Alessandro Baricco. Inspirado en el intento de fuga del rey Luis XVI y los últimos días de León Tolstoi, Baricco analiza cómo se difundieron esos dos hechos históricos, al tiempo que repasa otras historias de amor y tiempo.

“No se trata de un espectáculo teatral ni de una clase, sino de un viaje por la historia que nos permitirá reflexionar sobre el significado del tiempo y el amor”, dijo Silvia Merilo, directora del Istituto Italiano di Cultura, donde el viernes el autor dio una conferencia de prensa. Antes de darle la palabra, el director de la Comedia Nacional, Gabriel Calderón, dijo que el italiano fue clave durante el armado del proyecto de dirección de la institución. Agregó que es “un lujo” contar con su presencia en nuestro país y adelantó que “al final del espectáculo, para coronar, va a ser declarado visitante ilustre de la ciudad de Montevideo”.

“Lo que vamos a ver mañana es una cosa muy extraña. No hay un nombre para esto. Incluso en Italia no sabíamos cómo llamarlo cuando lo promocionamos”, dijo Baricco, quien al igual que en la conferencia de prensa contará con la traducción simultánea de Verónica Pachetti. “Digamos que es una lección. Yo hablo y punto. Pero no es exactamente eso, porque hablo en un teatro, con iluminación, con una pequeña escenografía muy bien estudiada, con un poco de música. Y al final es una narración más que una lección. Lo que yo quisiera es que no sólo la gente aprenda algo, sino que se emocione mientras aprende”.

“Al final, cuando sale bien, es mucho más emocionante que cualquier obra de teatro. Depende de cada vez, esperemos que mañana lo sea”, agregó el italiano, en referencia a la función de este sábado. “Digamos que es como un rito colectivo de emoción y aprendizaje”.

Con respecto al título del espectáculo, dijo que la asociación no es suya. “Hay una tradición antigua que une esas dos cosas. Muchísimas historias que vienen de mucho tiempo atrás, y otras que se escriben hoy en día, hacen esta conexión. Hay una incapacidad de los hombres de vivir el tiempo que se resuelve a través de la experiencia amorosa. Si vienen mañana se lo explico mejor”.