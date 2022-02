No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Masterclass de movimiento

El 17 de febrero es el cierre de inscripciones para el taller “En búsqueda de nuevas estéticas de movimiento” que darán Gastón Core y Oulouy en el marco del Proyecto Pasajeros, del Centro Cultural de España, Centro de Formación y la Oficina Técnica de la Cooperación Española junto al Centro de Fotografía de Montevideo.

Dirigido a bailarines, coreógrafos, directores de escena, dramaturgos y estudiantes de danza y teatro, esta instancia está abierta al público general, ya que “podría resultar interesante como aproximación a una metodología de trabajo artística y a un proceso de creación contemporánea”.

Será el martes 22 de febrero, de 10.30 a 13.30, en el Centro Cultural de España (Rincón 629), cuando la compañía intentará compartir con los asistentes la metodología de trabajo desarrollada durante el encuentro creativo que dio lugar a la pieza The Very Last Northern White Rhino. La sesión gira en torno a conceptos como la relación coreógrafo/a-intérprete, los binomios intuición y racionalización, pensamiento y acción, o “construcción de la mirada”. Se tomará como punto de partida distintos estilos de danza urbana bailados por el intérprete de la pieza, muchos de ellos inspiradas en danzas africanas.

Por más datos, enviar correo a [email protected]

Espectáculo italiano inmersivo

Las presentaciones previstas para este fin de semana de Real Heroes se reprogramaron por mal tiempo para lunes y martes, ambas a las 18.30, en el Instituto Nacional de Artes Escénicas (Zabala 1480). Se trata de una pieza itinerante e inmersiva que habla de algunos de los últimos episodios sociales que marcaron la historia contemporánea, a través de la experiencia física del público y la inmersión que hacen posible tecnologías como audio 360 grados y realidad virtual. El espectáculo cuenta la historia de dos padres que se ven obligados a separarse de sus hijos por amor, por deber y, sobre todo, por resistencia.

Real Heroes, un trabajo de Oscenica en coproducción con Sardegna Teatro, fue escrito y dirigido por Mauro Lamanna y Juan Pablo Aguilera Justiniano, apoyado en el proyecto de sonido de Samuele Cestola, con la curaduría de Corrado Russo, también director de gira por Latinoamérica.

La entrada es gratuita pero los cupos son limitados. Más información en https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/r-evolution-0.