Dinamarca. Líder mundial en energía eólica. Paisajes hermosos. Estado de bienestar. Le ganó a Uruguay 6 a 1 en la mayor goleada histórica contra nuestra selección. Por estas y algunas otras cosas es conocido el país del norte europeo, pero ya vendría siendo hora de que fuera reconocido masivamente por su poderosa industria audiovisual, cuna de realizadores como Lars von Trier, Thomas Vinterberg o Nicolas Winding Refn y responsables de centenares de películas (allí anda Otra ronda, ganadora del Oscar a Mejor película extranjera en 2021) o series de primerísimo nivel (Borgen, Rita o Bron/Broen, por mencionar sólo algunas).

Justicieros (Raiders of Justice en su título internacional), de Anders Thomas Jensen, viene a engrosar la lista de obras audiovisuales danesas que deben verse.

Markus (Mads Mikkelsen) es un soldado danés apostado en Medio Oriente que vuelve intempestivamente a su hogar ante el fallecimiento de su esposa en un espantoso accidente de tren. Hacerse cargo de su hija adolescente y de la tragedia ocurrida es el gran tema que enfrenta nuestro protagonista y que tiene, además de sus obvios bemoles, el problema de que Markus no procesa demasiado bien lo que pasó ni se relaciona demasiado íntimamente con Mathilde (Andrea Heick Gadeberg), su hija que bien que lo necesita.

Todo se complica aún más cuando un trío de bichos raros (magistrales Nikolaj Lie Kaas, Nicolas Bro y un absoluto robaescenas Lars Brygmann) se presenta en su casa y le asegura que el accidente en cuestión no fue tal, sino un atentado planificado por una banda criminal para eliminar a uno de los pasajeros, quien sería testigo fundamental en un juicio. Como para Markus es más sencillo pasarse a formato Punisher que procesar su propia tristeza, este delirante equipo (que pronto irá sumando más miembros, aún más extraños, en extraordinarias vueltas de tuerca) iniciará su propio raid de venganza.

Definición exacta de comedia dramática, Justicieros funciona perfecto en cualquiera de los dos géneros, sumando además grandes momentos de acción e inmortalizando golpes de humor inolvidables (los diálogos son de no creer). Sus personajes, a cual más fallido, a cual más disfuncional, son criaturas por demás queribles. Dañados, solos y extremadamente leales los unos con los otros, se conforman como un grupo ante la adversidad, una familia, y es imposible no hinchar por ellos a medida que la historia se va desarrollando por cuenta propia y nos va sorprendiendo revelación a revelación.

Anders Thomas Jensen, que además guionó junto a Nikolaj Arcel, dirige con gran mano, pero nada funcionaría tan bien si no tuviera un elenco en estado de gracia. Los protagónicos se sacan chispas, hay aportes entre los antagonistas de Roland Møller y Jacob Lohmann, y tenemos al enorme Mads Mikkelsen demostrando una vez más –y no me tiembla el pulso al escribirlo– que es hoy el mejor actor de su generación, así como aseguro –ya, en marzo– que Justicieros estará seguro entre las mejores películas estrenadas este año. Dinamarca nomás.