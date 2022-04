No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Polaroid del destino: Marcel Sawchik estrena el monólogo Sea Wall

Marcel Sawchik, dirigido por el poeta y performer Pablo Pedrazzi, estrena Sea Wall, un monólogo de 45 minutos para sólo 30 espectadores que transcurre en un espacio árido desde que comienza el atardecer hasta que llega la noche, “la hora de las brujas”, o, como anticipan, “el momento del día en el que mejor funciona el recogimiento y la reflexión acerca de las contradicciones de la vida, incluso la injusticia y el desorden. Desde ese lugar, Álex cuenta cómo a partir de una tragedia no le queda otra que salir adelante, como pueda”.

El autor de esta pieza breve, el inglés Simon Stephens, afirma: “Ahora que cada vez se pisan menos las iglesias, quizá el teatro rellena la necesidad de crear comunidad y creo que la gente joven y no tan joven a veces lo entiende así”. El diario The Guardian calificó esta obra sobre el giro irreversible de unas vacaciones familiares como “una de las experiencias más devastadoras que puedas vivir en el teatro. Un monólogo empapado de dolor, de un hombre que lo pierde todo [...]. Cada palabra se instala en tus huesos y se enfría allí”.

Sea Wall, de Simon Stephens, en traducción de Nacho Aldeguer, con la actuación de Marcel Sawchik Monegal y puesta en escena de Pablo Pedrazzi, va 9, 16, 23 y 30 de abril a las 18.00 en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (25 de Mayo 279) con entradas a $ 350. Reservas al 099 088 441.

El pequeño poni

Reponen El pequeño poni

La sarcástica historia de bullying del dramaturgo español Paco Bezerra, bajo la dirección de su compatriota Natalia Menéndez, vuelve este fin de semana a la sala Cero de El Gapón. El espectáculo, estrenado con elenco local en 2019, en ocasión del 70º aniversario de la institución teatral, trata sobre Juanpi, un niño que sufre el hostigamiento por parte de sus compañeros de escuela por llevar una mochila con las figuras de una serie de dibujos animados, en tanto sus padres, Irene y Jaime, se enteran a mitad de curso de este rechazo y cada uno toma una postura diferente con respecto al colegio y al desprecio.

Parece descabellado, sin embargo, lo narrado surge de una noticia. La obra está inspirada en un hecho real: en 2004, en Carolina del Norte, Estados Unidos, un niño de 11 años, seguidor de la serie infantil My Little Pony, intentó suicidarse porque no soportaba los insultos y las agresiones de sus compañeros.

“La obra nos introduce en un universo cercano y nos cuestiona acerca de qué provoca el rechazo. Nos enfoca hacia la raíz del asunto: ¿por qué necesitamos la aprobación y el gusto de los demás casi todo el tiempo? Es una obra para adultos: profesores, padres y personas inquietas por el valor de la educación. También es apta para niños preadolescentes y adolescentes. Y, por supuesto, para amantes de un teatro de confrontación de ideas”, advierte Menéndez.