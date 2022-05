El último disco de estudio que sacó Socio, la banda comandada por Federico Lima, es de 2015 y se llama Mini glorias. Pero eso no quiere decir que no haya pasado nada desde aquel año hasta hoy, al contrario: “Un montón de cosas”, cuenta el músico. Ya que en ese lapso publicaron un disco en vivo, grabado con un cuarteto de cámara, editaron un single por los diez años del grupo y la canción de una película –“En el pozo”–. En medio de todo eso, hubo una reconversión del proyecto hacia una banda en el sentido completo del término, y así llegaron al nuevo disco que acaban de grabar, con composiciones de los demás integrantes de la banda y no sólo de Lima.

“Empezar a encontrar un camino común llevó un tiempo, no fue fácil. Tuvimos intentos al principio, un poquito antes de la pandemia, que no fueron muy fructíferos. Después, durante la pandemia, hubo un clic y empezó a salir música de todo el mundo y todo el mundo estaba contento. Entonces hubo una búsqueda en ese sentido y el proyecto fue mutando. Por eso no hubo un disco en el medio y pasó tanto tiempo”, cuenta Lima.

El primer corte de difusión del álbum nuevo fue “Iluminador”, una canción que mantiene el pulso bailable de la banda pero con un barniz ochentero, cercano al synth-pop, y dueña de una letra que no es muy discotequera: “Furioso el animal, / perdido en el sillón, / no le convence el plan / de ayudar al peón”, dice. Lima no esquiva el bulto y cuenta que la canción habla de líderes políticos, utilizando la analogía del empleado del cine que te conduce hasta tu lugar en la oscuridad –esa imagen también es ochentera o al menos no de esta época–.

Federico Lima Foto: Alessandro Maradei

Lima explica que para este disco también cambió la mirada a la hora de escribir las letras de las canciones, que es “más global y colectiva”, y no tan conectada con lo personal o la vivencia del compositor. “La visión está en el nosotros. A partir de eso hay un montón de cosas sociales que se integraron a las canciones de Socio y que antes no estaban. Muchas de las letras salieron de charlas que tuvimos con la banda mientras hacíamos el disco. Y una de las cosas que hablamos fue sobre el rumbo que teníamos como humanidad y, obviamente, que esos rumbos están marcados por líderes políticos, elegidos por la gente. Pero, a su vez, cuando llegan al poder se olvidan de quién fue la gente que los puso ahí”, señala.

En “Despierto”, el último corte de difusión del nuevo disco, también parece colarse la coyuntura actual, específicamente, la pandemia. “Y hoy luchás por estar despierto, / cosechar donde fue desierto, / descolgar de la cruz la verdad, / porque el mundo viejo terminó”, dicen algunos de sus versos. Lima subraya que tiene que ver “bastante con la pandemia” y también con la ecología. Al estrenar la forma de componer en grupo, los músicos se entusiasmaron y armaron 18 canciones, de las que quedaron diez, por lo que ya tienen material como para grabar otro disco. “Fue la única vez que nos quedó tanto material afuera”, acota Lima.

El primer disco del grupo, Socio (aquel que empezaba con “Nos fuimos estrellando”, que supo ser un éxito radial), fue editado en 2008, cuando la camada Pilsen Rock del rock uruguayo se estaba apagando. Lima dice que de aquella generación quedaron los líderes, pero igual siente que el rock uruguayo “demoró bastante” en encontrar “un nuevo camino”. Pasaron casi diez años hasta que se volvió a generar una nueva corriente, “que por suerte la hay ahora y bastante saludable”, pero “se necesitan más” bandas, porque Socio ya es parte “de la vieja escuela”, comenta.

Lima ve a Socio como parte de la camada de bandas que hizo la transición, ya que tienen algún punto de contacto con los popes de la generación del 2000 (La Vela Puerca y No Te Va Gustar, por ejemplo), porque en los primeros discos hay algún reggae, pero luego se fueron corriendo un poco de ese estilo hacia un “sonido más noventero” que está en Mini glorias y en el nuevo disco.

Foto: Alessandro Maradei

Socio se presentará hoy en La Trastienda con el espectáculo No hay adioses ni desencuentros, que contará con invitados especiales y en el que, además de las canciones de siempre de la banda, adelantarán cuatro temas del nuevo disco –entre los que estarán “Iluminador” y “Despierto”, por supuesto–. El disco saldrá este año pero todavía no se sabe la fecha exacta. “Será un balance de esas dos cosas: por un lado, el reencuentro con la gente y, por otro, el ofrecimiento de las cosas nuevas. Pero, sobre todo, canciones que nos interesaba tocar ahora”, finaliza Lima.

Socio hoy a las 21.00 en La Trastienda (Fernández Crespo y Paysandú). Entradas a $ 650 y $ 750.

Hagopian, Irigoyen y Arenas

El trío integrado por Álvaro Hagopian (piano), Gonzalo Irigoyen (voz) y José Arenas (poesía) se formó en 2018 y propone “una forma única del tango hasta el momento: la mezcla entre la música, la poesía y el canto, evitando los lugares comunes en repertorio, en forma de arreglar y de decir cada tema”, según se publicita. Quienes quieran comprobarlo podrán ir hoy a las 21.30 a El Hormiguero (San Salvador y Minas), donde el trío se presentará con un repertorio de tangueces anticipando su gira por el interior. La entrada vale $ 300. Por reservas: 091 826 554.

Asamblea Ordinaria

El trío tocará hoy a las 21.00 en la sala Jorge Lazaroff (Intercambiador Belloni y Veracierto). Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 300.

Milongas con Orquesta Las Señoras

La Orquesta Las Señoras –proyecto generado y producido por mujeres sobre música compuesta y versionada por mujeres– se presentará con un repertorio de milongas hoy a las 19.00 en el Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia e Inglaterra), con entradas por Tickantel a $ 300.

Serenata a la luz de la luna

El actor y cantante Álvaro Riccardi se presentará hoy a las 20.00 en el teatro Solís con un repertorio de composiciones variadas de nombres como George Gershwin, Cole Porter, Glenn Miller, Charles Chaplin, Nino Rota, Ernesto Lecuona y Carlos Gardel, entre otros. Será en formato de cámara, acompañado, en piano y acordeón, por Ivonne Esquivel. Las entradas se venden por Tickantel a $ 400.