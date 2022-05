No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Hago teatro para salvarme porque el mundo me duele”, sostiene Danna Liberman, especializada en clown e improvisación y miembro fundador de la compañía Impronta Teatro. “Empecé a escribir para aliviarme, para leerme y repensarme, para acompañarme en el duelo por la pérdida de mi segundo hijo, para honrar lo que fue y lo que es”, dice.

Frente a la dureza de la muerte, la actriz, docente y psicopedagoga opta por la creación. “Si me mirás bien, me falta un pétalo. Si me mirás bien, mi alegría, tan amarilla ella, florece en el dolor”, es el acápite de Hanami, su unipersonal biográfico y ficcional, un homenaje a su hijo Uriel y, a la vez, “una invitación a caminar vulnerables y tomar la vida así como es, integrando el dolor como parte de la belleza de la experiencia”.

La obra obtuvo una mención especial en el concurso literario Juan Carlos Onetti 2021 de la Intendencia de Montevideo.

Hanami. Dirección de Jimena Márquez y Luz Viera. Del 11 al 15 de mayo a las 21.00 y domingos a las 19.00 en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas a $ 500 por Tickantel, Abitab, Redpagos y boletería de la sala.

Una Eva cordobesa

El viernes 13 de mayo a las 21.00, el teatro Stella d’Italia (Mercedes 1805 esquina Tristán Narvaja) recibe a Mi nombre es Eva Duarte, una pieza dirigida por Belén Pistone, de El Cuenco Teatro –una compañía de Córdoba con más de 20 años de trayectoria en la escena independiente– e interpretada por Eva Bianco, una de las actrices más representativas de esa provincia argentina por su trayectoria y proyección internacional, junto a Cokó Albarracín.

Puesto que la actriz se hace llamar Eva Bianco pero en realidad se llama Eva Duarte, esta comedia dramática surge, justamente, a partir de la coincidencia de nombres con Eva Perón, trazando un paralelismo que va de la revisión histórica a las vidas de ambas.

Un desfile de personajes que rodearon a Evita en sus últimos días –el sacerdote confesor, la enfermera y Erminda Duarte– presentan testimonio y “en una alquimia escénica liberan a la actriz de su nombre negado y a Eva de su negada muerte”, reza la síntesis argumental, que anticipa este espectáculo como “un acto de espiritismo para liberarse.

Para reservar entradas, a $ 500, comunicarse al 098 140 415.

Plumífero al rescate

Este fin de semana es la última oportunidad de ver el espectáculo más reciente del Ballet Nacional en alianza con la Orquesta Sinfónica del Sodre: Pájaro de fuego. El montaje, con coreografía de Marcia Haydée con base en música de Igor Stravinsky, describe el mundo del malvado mago Kastchei, donde el príncipe Iván apresa al mágico pájaro de fuego. Conmovido por sus súplicas, Iván lo deja ir y el ave, agradecida, le regala una pluma con la que podrá llamarla cada vez que lo necesite. Iván, al ser testigo de la maldad de Kastchei, recuerda la pluma mágica.

El asistente repositor de esta recreación de una leyenda rusa es Pablo Aharonian, en tanto la orquesta es dirigida por Stefan Lano, junto a la producción del Municipal de Santiago y la Ópera Nacional de Chile. Previo a la función de ballet, la Orquesta Sinfónica Nacional interpretará Divertimento para cuerdas, de Béla Bartók.

Localidades desde $ 90 a $ 1.450, en venta en Tickantel y boletería del auditorio Adela Reta.