En plena pandemia, el cantante, guitarrista y líder de Pecho ’e Fierro, Leonardo Carlini, compuso un disco completo. Lo iba a grabar en el fondo de su casa, hasta que surgió la oportunidad de editar un álbum de la banda por primera vez en Argentina y Chile. Entonces, el grupo decidió hacer algo poco común: grabar otra vez las canciones más clásicas de su repertorio, las que no pueden faltar en ningún toque, como “una carta de presentación”, cuenta el músico.

Fue así que entraron a Mastodonte, uno de los mejores y más amplios estudios de grabación de Montevideo, y parieron Plantado en el horizonte, un disco que, además de darles una refrescada a las canciones de siempre, incluye tres inéditas. “Nuestros tres primeros discos están agotados desde hace años y no se han vuelto a editar. Entonces, es una manera de tener de nuevo las grabaciones para nosotros, y el máster va a ser de la banda”, cuenta el músico.

Las canciones de Pecho ’e Fierro nunca sonaron mejor. Carlini dice que se debe a que esta vez contaron con mejores posibilidades técnicas de grabación, además de los varios años de experiencia que tienen arriba; y otro detalle: trabajaron con Roberto Rodino (encargado de las baquetas en Níquel) para afinar la batería según el tono de las canciones, algo que “nunca” habían hecho. Además, les prestaron “terribles equipos”, como un amplificador valvular. Como la mayoría del material se trata de sus clásicos, no había mucha vuelta para darles: grabaron 17 canciones en dos días. “Una animalada”, acota.

“Yo no canto por cantar / ni por tener buena voz, / canto porque la guitarra / tiene sentido y razón”, dice la primera estrofa de “Manifiesto”, de Víctor Jara, una de las elegidas para grabar por primera vez en este álbum. Es una canción que Carlini conoció por la versión de Gastón Dino Ciarlo, que abre el disco Milonga (1981), antes que por su autor. Subraya que es un manifiesto para las personas que se dedican a la música y creen en ella, porque es una actividad difícil.

Otra inédita es la versión de una canción que a priori se podría pensar que no cuadra con el estilo heavy de Pecho ’e Fierro: “Balada para un loco”, de Astor Piazzolla, pero la banda le encontró la vuelta. “Siempre estuve enamorado de esa canción. Cada vez que la escucho me emociona y me hace caer un lagrimón. Era un desafío. Cuando les dije a mis compañeros, me preguntaron cómo la íbamos a hacer. Pero es el tema más fácil de Piazzolla –él mismo lo dijo– y fue uno de los que más le llegaron a la gente. Yo quedé loco de la vida con el resultado”, dice Carlini. La versión respeta la estructura original de la canción, una parte de vals (3x4) y otra de tango (2x4), que también es 4x4, entonces, el rock le calza justo. De yapa, cuenta con nada menos que Hugo Fattoruso en piano y sintetizador.

La tercera canción inédita es “Pa Iquique”, un homenaje a esa tierra chilena, donde mezclaron y masterizaron el disco. A diferencia de las otras, es con guitarra acústica, bien criolla, y en ella Carlini pudo cumplir su sueño de grabarla con músicos locales, sobre todo influenciado por la Cantata de Santa María de Iquique, interpretada por Quilapayún, que narra la cruel matanza de obreros del 21 de diciembre de 1907 en esa ciudad portuaria. “Pa Iquique” tiene arreglos típicos de la música folclórica del norte de Chile, con charango, zampoña, quena, etcétera.

El disco suena bien pesado, pero, ante cualquier duda, Carlini aclara que su banda no es “de metal”. Dice que si bien tiene cosas “que suenan a metal”, la influencia de su sonido viene más que nada del viejo Black Sabbath y Led Zeppelin, “pero también del punk”. “Yo empecé escuchando punk: Dead Kennedys, La Polla; y también toda la movida de rock nacional: Los Estómagos, Los Tontos, Los Traidores y La Tabaré”, acota.

Por lo tanto, la banda no suele tener “un plan” de “hacer esto con esto”, ni en el sonido ni en las letras. Agrega que las cosas se han dado, como decía El Chavo del 8, “sin querer queriendo”, por vivencias y lo que va escuchando en la vuelta. Por ejemplo, así fue que le nació grabar “Metalúrgico”, una de las canciones más conocidas de Pecho ’e Fierro –incluida también en el nuevo álbum de reversiones–, original de Óscar Cacho Labandera. Carlini trabajó cinco años en una empresa metalúrgica, y por eso escuchaba la canción, con la que se identificaba. “Entonces, en un ensayo, jodiendo con los muchachos, la tiré, se subieron y quedó bárbara; es un tema que a la gente le encanta; no lo podemos dejar de hacer y no podía faltar en este disco”, dice.

También regrabaron su versión del himno “A Don José”, de Rubén Lena, con la introducción del riff bordonero bien distorsionado, acoples incluidos, y los versos a pura cabalgata rítmica de guitarras eléctricas. Obviamente, es una de las canciones que sonarán el viernes a las 21.00 en Sala del Museo, donde el grupo presentará Plantado en el horizonte, que se publicará ese mismo día en plataformas digitales. “Nos vamos a gozar. Sin tapabocas y con pogo”, acota.

Pecho ’e Fierro, el viernes a las 21.00 en Sala del Museo. Entradas por Redtickets a $ 660.

Milongas Extremas de gira

El cuarteto de guitarras criollas y espíritu rockero se embarcó en una minigira por el interior del país. Hoy a las 21.00 será el turno de verlo y escucharlo en el teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento y mañana a las 20.00 se presentará en el Centro Cultural Cine Rex de Tarariras. Las entradas se consiguen en las boleterías de las respectivas salas. Según se anuncia, estos espectáculos serán el preámbulo del concierto en la sala mayor del Auditorio del Sodre, “que va a ser el show más grande de toda su carrera”, llamado 5 estaciones.

La Orquesta de las Mil Melodías

El proyecto que homenajea a la música anglosajona de los años 20 –jazz, swing, foxtrot, etcétera– se presentará mañana a las 21.00 en el teatro Macció de San José, en el marco del 110º aniversario del recinto. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 550.

Julieta Venegas

La cantante mexicana se presentará el martes y el miércoles a las 21.00 en el Auditorio del Sodre, donde adelantará algunas canciones de su nuevo disco, que saldrá más pronto que tarde. Las entradas se venden por Tickantel y van desde $ 1.400 a $ 3.500.

Una de Rossini

La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional del Sodre, con la batuta de Esteban Louise, interpretarán Stabat Mater, del legendario compositor italiano Gioachino Rossini (1792-1868). La cita será este sábado a las 20.00 en el Auditorio del Sodre. Las entradas se consiguen por Tickantel. Van desde $ 90 a $ 760.