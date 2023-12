Esta semana se dieron a conocer las películas y series nominadas a los Globos de Oro, los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Intentando dejar atrás un pasado reciente signado por las denuncias de nula diversidad y de votos comprados, regresa la ceremonia que nuclea cine y televisión, y que premia los dramas y las comedias en categorías diferentes. Lo que dispara apasionados discursos acerca de la pertinencia o no de series y películas en tales o cuales casilleros.

En la presente edición, cuya entrega se llevará a cabo el domingo 7 de enero, Barbie aparece como película favorita con diez nominaciones, seguida de Oppenheimer con ocho, repitiendo la competencia cabeza a cabeza que se dio por compartir fecha de estreno, que fuera bautizada Barbenheimer. En el rubro televisivo, la última temporada de Succession tiene nueve nominaciones, mientras que Only murders in the building y The Bear la siguen con cinco cada una.

Oppenheimer.

Con respecto a las novedades, cada categoría pasó a tener seis nominados, al tiempo que se sumaron dos nuevos premios: Logro cinematográfico y de taquilla (que reúne a los blockbusters del año) y Mejor actuación de stand up en televisión. Para no estirar la ceremonia, las actuaciones de reparto en miniseries o telefilmes se unieron a las de series dramáticas y comedias. Y en cuanto a los destaques, La sociedad de la nieve resultó nominada en la categoría de Mejor película en lengua extranjera, representando a España.

Hace un tiempo, los Globos eran vistos como “la antesala de los Oscar” por la forma en que marcaban tendencia en algunas categorías, especialmente las actorales. Alicaídos, es posible que de todos modos las nominaciones sirvan como recordatorio a algunos votantes de la Academia que no tengan claro por quién inclinarse. De todas maneras, aquí va la lista completa de nominaciones.

Películas

Mejor Película Dramática

Anatomía de una caída

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Zona de interés

Mejor Actriz Dramática

Lily Gladstone, Los asesinos de la luna

Carey Mulligan, Maestro

Sandra Hüller, Anatomía de una caída

Annette Bening, Nyad

Greta Lee, Past Lives

Cailee Spaeny, Priscilla

Mejor Actor Dramático

Bradley Cooper, Maestro

Cillian Murphy, Oppenheimer

Leonardo DiCaprio, Los asesinos de la luna

Colman Domingo, Rustin

Andrew Scott, Todos somos extraños

Barry Keoghan, Saltburn

Mejor Película de Comedia o Musical

Air: la historia detrás del logo

American fiction

Barbie

Pobres criaturas

Los que se quedan

Secretos de un escándalo

Mejor Actriz de Comedia o Musical

Fantasia Barrino, El color púrpura

Jennifer Lawrence, Hazme el favor

Natalie Portman, May December

Alma Pöysti, Hojas de otoño

Margot Robbie, Barbie

Emma Stone, Pobres criaturas

Mejor Actor de Comedia o Musical

Nicolas Cage, El hombre de los sueños

Timothée Chalamet, Wonka

Matt Damon, Air: la historia detrás del logo

Paul Giamatti, Los que se quedan

Joaquin Phoenix, Beau tiene miedo

Jeffrey Wright, American fiction

Mejor Película Animada

Mejor Película en Lengua Extranjera

La sociedad de la nieve, España

Past lives, Estados Unidos

Hojas de otoño, Finlandia

Anatomía de una caída, Francia

Io Capitano, Italia

Zona de interés, Reino Unido

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, El color púrpura

Jodie Foster, Nyad

Julianne Moore, May December

Rosamund Pike, Saltburn

Da’Vine Joy Randolph, Los que se quedan

Mejor Actor de Reparto

Willem Dafoe, Pobres criaturas

Robert DeNiro, Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Charles Melton, May December

Mark Ruffalo, Pobres criaturas

Mejor Director

Bradley Cooper, Maestro

Greta Gerwig, Barbie

Yorgos Lanthimos, Pobres criaturas

Christopher Nolan, Oppenheimer

Martin Scorsese, Los asesinos de la luna

Celine Song, Past lives

Mejor Guion

Anatomía de una caída, Justine Triet y Arthur Harari

Los asesinos de la luna, Eric Roth y Martin Scorsese

Barbie, Greta Gerwig y Noah Baumbach

Oppenheimer, Christopher Nolan

Past lives, Celine Song

Pobres criaturas, Tony McNamara

Mejor Banda Sonora

Ludwig Göransson, Oppenheimer

Jerskin Fendrix, Pobres criaturas

Robbie Robertson, Los asesinos de la luna

Mica Levi, Zona de interés

Daniel Pemberton, Spider-Man: a través del Spider-Verso

Joe Hisaishi, El niño y la garza

Mejor Canción Original

“Addicted to Romance”, Bruce Springsteen y Patti Scialfa (She Came to Me)

“Dance the Night”, Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt (Barbie)

“I'm Just Ken”, Mark Ronson y Andrew Wyatt (Barbie)

“Peaches”, Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, y John Spiker (Super Mario Bros.: la película)

“Road to Freedom”, Lenny Kravitz (Rustin)

“What Was I Made For?”, Billie Eilish y Finneas (Barbie)

Logro cinematográfico y de taquilla

Series y telefilmes

Mejor Serie Dramática

Mejor Actriz Dramática

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, La diplomática

Sarah Snook, Succession

Imelda Staunton, The Crown

Emma Stone, La maldición

Mejor Actor Dramático

Pedro Pascal, The Last of Us

Kieran Culkin, Succession

Jeremy Strong, Succession

Brian Cox, Succession

Gary Oldman, Caballos lentos

Dominic West, The Crown

Mejor Serie de Comedia o Musical

Abbott Elementary

Barry

Jury Duty

Ted Lasso

Only Murders in the Building

El oso

Mejor Actriz de Comedia o Musical

Ayo Edebiri, El oso

Natasha Lyonne, Poker Face

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Rachel Brosnahan, La maravillosa señora Maisel

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Elle Fanning, La Grande

Mejor Actor de Comedia o Musical

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Segel, Terapia sin filtro

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, El oso

Mejor Actriz de Reparto en Televisión

Elizabeth Debicki, The Crown

Abby Elliott, El oso

Christina Ricci, Yellowjackets

J. Smith-Cameron, Succession

Meryl Streep, Only Murders in the Building

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Mejor Actor de Reparto en Televisión

Billy Crudup, The Morning Show

Matthew Macfadyen, Succession

James Marsden, Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach, El oso

Alan Ruck, Succession

Alexander Skarsgård, Succession

Mejor Serie Limitada, Antológica o Telefilme

Bronca

Compañeros de viaje

Fargo

Lecciones de química

La luz que no puedes ver

Todos quieren a Daisy Jones

Mejor Actriz en Serie Limitada, Antológica o Telefilme

Riley Keough, Todos quieren a Daisy Jones

Brie Larson, Lecciones de química

Elizabeth Olsen, Amor y muerte

Juno Temple, Fargo

Rachel Weisz, Juntas hasta la muerte

Ali Wong, Bronca

Mejor Actor en Serie Limitada, Antológica o Telefilme

Matt Bomer, Compañeros de viaje

Sam Claflin, Todos quieren a Daisy Jones

Jon Hamm, Fargo

Woody Harrelson, Los plomeros de la Casa Blanca

David Oyelowo, Hombres de ley: Bass Reeves

Steven Yeun, Bronca

Mejor Actuación de stand-up en televisión