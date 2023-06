Este sábado, el boliche Inmigrantes organiza otro de sus “conciertos en familia” –para todo público–, bautizados “merienda pop”. En esta oportunidad, se presentará Gonzalo Deniz, que en agosto de 2022 lanzó Mientras tanto, en Montevideo, el primer álbum que editó bajo su nombre verdadero, y no con su proyecto anterior, Franny Glass.

El fin de semana pasado, el músico dio una especie de cierre a la etapa de presentación del disco en formato de banda, con el que fue grabado, luego de tocarlo en varios lugares, destacándose el teatro Solís. Deniz hace una evaluación más que positiva de este primer tramo, luego de refundar su proyecto, con toda la novedad que eso puede conllevar para él, por más que en la práctica haya muchas similitudes con lo anterior. Pero, también, con los obstáculos que a priori creía que podían existir; por ejemplo, que gente que ya conocía el proyecto Franny Glass quizás no sepa quién es Gonzalo Deniz.

Sí, aunque parezca mentira, quizás hay gente a la que le gusta Franny Glass pero no va a ver a Gonzalo Deniz –como si fuera un desdoblamiento completo de personalidad, al mejor estilo Superman y Clark Kent–, porque, según cuenta el músico, hay un público más atento a todos los pasos que da, pero también está el más casual, que no sigue su camino metro por metro. “En algunas instancias tuve que tratar de verme desde afuera, porque en un momento perdía un poco la perspectiva del lugar en el que me encontraba como músico, y tal vez antes ni siquiera me lo planteaba”, acota.

Esta especie de refundación de su carrera se dio en el momento en que se tenía que dar, dice, aunque cree que tal vez sus dos primeros discos como Franny Glass, Con la mente perdida en intereses secretos (2007) y Hay un cuerpo tirado en la calle (2009), definieron un universo que de alguna manera lo dejó “etiquetado en un lugar”. A partir del tercer álbum, El podador primaveral (2011), empezó una búsqueda, “con menos herramientas y tal vez con más inocencia”, que hoy sigue persiguiendo. Quizás ya allí hubo un primer quiebre musical, piensa.

A todo esto, Deniz viene trabajando en un repertorio completamente nuevo desde 2021, que puso en pausa para lanzar este último disco, de transición, porque contiene seis canciones nuevas y 12 reversiones, con el enfoque musical actual que le quiere dar. Pero ahora, terminada esa etapa, está preparando un álbum entero de material nuevo, y subraya que quiere darles rodaje a las canciones interpretándolas en vivo, porque no tiene ganas de meterse en un estudio a grabar.

Las canciones nuevas tendrán una continuidad con las que estrenó en el disco anterior, que musicalmente son más de raíz uruguaya y con aires montevideanos, adelanta. En el último tiempo estuvo estudiando más guitarra, y entonces está tratando de centrar el repertorio en ese instrumento y la voz: “Si bien me interesa mantener el formato de banda, tengo ganas de volver a hacer un disco solamente con la guitarra. Porque de repente tengo otros recursos, que hace 15 años, cuando grabé el primer disco de Franny Glass, no tenía, tanto a nivel de interpretación en la guitarra como vocal, así como también a la hora de escribir tengo otras inquietudes”, subraya.

Este sábado se presentará solo con guitarra, en el marco del proyecto de Inmigrantes de convocar a artistas que no necesariamente tienen una propuesta para niños, sino para adultos o todo público, pero por el horario, la ambientación del lugar y la venta de entradas se contempla que concurran adultos acompañados por niños. Deniz destaca que está pensado, sobre todo, para la gente que quizás no tiene la posibilidad de ir a conciertos porque no puede llevar niños.

Para el sábado, Deniz no tiene pensado cambiar su propuesta, aunque obviamente no hará un concierto de una hora y media, porque tiene hijos y sabe cuánto pueden sostener la atención. Además, como el boliche propone que se haga una especie de taller o de instancia de interacción con la gente, llevará algunos instrumentos para que el público infantil lo pueda acompañar en percusión, coros o lo que sea, en un formato más lúdico. “Para poder hacer un par de canciones en formato taller de música”, finaliza.