Con textos de María Rosa Oña y la dirección de Freddy González y Angie Oña, Los cuentos de Juanita Jalea toman como punto de partida el miedo y los monstruos para su propuesta teatral. Con música de Laura Falero, se estrenará el sábado 1º de julio, y seguirá en cartel todo el mes: el domingo, del 8 al 16 y los fines de semana de 22 y 23 y 29 y 30 de julio, a las 15.30 en el teatro Victoria (Río Negro 1477). “Nos interesa que las niñas, los niños y sus familias se reconozcan en la escena. Que puedan sentirse reflejados y puedan salir de la sala con muchas preguntas y comentarios para intercambiar. También creemos que es muy importante divertir. Que todas las personas que vean la obra (sin importar su edad) pasen un buen momento. Que la disfruten y regresen a su casa con una sonrisa en la cara”, sostiene Angie Oña en diálogo con la diaria.

Foto: Oriana Larrea Díaz, difusión.

El espectáculo se estructura alrededor de Juanita, una experta cuentacuentos que será la encargada de llevar adelante la historia, de la mano de dos personajes: la Monstrua del Ropero y la Terrible Matapota. Con respecto a esta elección temática, Oña dice: “Una de nuestras motivaciones principales tiene que ver con desdramatizar al miedo. El miedo es una emoción básica. Fundamental e inevitable, se presenta cada vez que nos enfrentamos a lo desconocido. Lejos de tomar el miedo como algo negativo y malo, en la obra se vislumbra como una oportunidad de entrar en lo que todavía no se conoce para poder habitarlo. A veces les tememos a otras personas porque no se nos parecen o no tienen nuestras costumbres o creencias. Reconocer nuestras limitaciones prejuiciosas y poder trascenderlas nos permite recorrer con más soltura y amabilidad la vida. Aunque también en la obra se puede vislumbrar otras formas de miedo que quisiéramos interpelar: la elección de provocar miedo como herramienta ejemplarizante, por ejemplo... El famoso confundir miedo con respeto. Lo más importante de todo es que sabemos que cada familia podrá salir del teatro con muchas posibilidades de charlar, intercambiar ideas y pensar al respecto”.

Foto: Oriana Larrea Díaz, difusión.

El humor es un elemento fundamental, que entra en juego con el desarrollo de aventuras y una dosis enorme de intriga. Oña sintetiza en cuatro palabras: “dinamismo, juego, alegría, humor”. “La dramaturgia tiene una poética muy fresca. Todo se vuelve muy disfrutable. Es una obra hermosamente escrita, muy linda de ver y de escuchar. Las actrices se desempeñan con mucho encanto y humor. La puesta en escena estuvo pensada y diseñada para aprovechar el potencial de cada una”, sostiene, en referencia al elenco, totalmente femenino, integrado por Florencia de Freites, María Victoria Macho, Camila Cazet, Valeria de León, Magdalena Cuitiño, Luciana Borde, Lucía Ferolla, Soraya Herrera. Y promete: “Las carcajadas en familia están garantizadas”.

Foto: Oriana Larrea Díaz, difusión.

.