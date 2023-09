El primer encuentro de Escuchas silenciosas será este sábado a las 19.00 y estará dedicado a Segundos afuera (1983), el influyente disco de Jorge Galemire que aún permanece algo escondido entre otras placas más populares grabadas a comienzos de los 80.

Esta iniciativa surge del trabajo colaborativo entre el músico Sebastián Casafúa y el periodista cultural Andrés Torrón (también productor artístico, docente, autor del libro 111 discos uruguayos y colaborador de la diaria), junto a la productora Domo Silent y el sello Little Butterfly Records.

“Ambos compartimos un profundo interés por la música uruguaya y una firme convicción de que los discos merecen ser apreciados en su totalidad”, cuenta Casafúa. “Nos consideramos escuchas, músicos y devotos lectores de la riqueza musical de nuestro país. Movidos por este amor compartido, decidimos crear un espacio único donde pudiéramos disfrutar de álbumes enteros en un ambiente atento y cómodo”, explica.

El formato de la propuesta es el de una escucha colectiva guiada. Sus responsables invitan a participar en “una experiencia sensorial única” y “una inmersión en nuestra identidad sonora desde una nueva perspectiva, en un ámbito atractivo y diferente”, como el de Magma Futura y su local instalado en el Parque Rodó.

Los concurrentes podrán disfrutar de este paseo “a través de un sistema individual de auriculares de alta definición” y con el acompañamiento didáctico de Torrón. Cada sesión, además, contará con una pieza audiovisual inmersiva del artista Marcelo Vidal (Chindogu).

“Andrés, en su rol de guía, comparte sus conocimientos sobre las obras y, a la vez, habilita un diálogo enriquecedor con los concurrentes en torno a la música”, promete Casafúa para cada uno de los cuatro encuentros previstos en esta edición.

El ciclo continúa el sábado 21 de octubre con una sesión dedicada al disco Mujer de sal junto a un hombre vuelto carbón (1985), de Jaime Roos y Estela Magnone; el sábado 18 de noviembre le toca a Magic Time (1977), de Opa; y el último encuentro, el miércoles 13 de diciembre, está reservado para escuchar Mediocampo (1984), de Roos.

Escuchas silenciosas. Sábados de 19.00 a 21.00 en Magma Futura (Pablo de María 1011, Parque Rodó). Abono para las cuatro escuchas a US$ 65 (US$ 49 con tarjeta Itaú). Entrada para cada encuentro a US$ 20 (US$ 15 con Itaú) e incluye una cerveza.