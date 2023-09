Aunque sin alcanzar el número inabarcable de espectáculos y actividades que se ofrecen en las vacaciones de invierno, las –más breves– vacaciones escolares de setiembre ya se han instalado como otro momento de mucha actividad para niñas, niños y adolescentes.

Canticuénticos de gira por Uruguay

Con 15 años de trayectoria, Canticuénticos ha recorrido América Latina, realizando más de 2.000 shows en vivo con una propuesta original, alejada de los estereotipos, que combina diversión con emociones profundas, convocando a toda la familia para cantar, jugar y bailar a través de la música en vivo, el humor, la poesía y la emoción. Los argentinos litoraleños vienen cada setiembre desde hace siete años y en estas vacaciones regresan a El Galpón (18 de Julio 1618), donde se presentarán en la sala César Campodónico desde el jueves 21 al domingo 24 (jueves a las 16.30, viernes y sábado a las 14.00 y a las 16.30 y domingo a las 15.00), con entradas desde $ 800 a $ 1.250 por Tickantel.

“Sentimos que tenemos mucho en común con nuestros vecinos y hermanos uruguayos. Los Canti somos gente de provincia, de tierra adentro, y vemos que la idiosincrasia uruguaya nos es enormemente familiar. Cuesta sentirse en otro país. Esto de volver cada año para vacaciones de septiembre nos permite tener una relación sostenida con familias que vuelven a escucharnos con sus niñas y niños cada vez más grandes. Y, por supuesto, siempre nos encontramos con muchísimo público nuevo que espera ansioso para tener la experiencia del concierto en vivo”, cuentan a la diaria.

Ese cancionero que han registrado en cinco discos a lo largo de su trayectoria –Canticuénticos embrujados, Nada en su lugar, Algo que decirte, ¿Por qué, por qué? y A cocochito– será el que compartirán con su público la semana próxima en una gira que, además de la sala montevideana, incluye las ciudades de Salto (lunes 18 a las 17.30 en el teatro Larrañaga), Paysandú (martes 19 a las 17.30 en el Florencio Sánchez) y Maldonado (miércoles 20 a las 17.30 en el Centro de Convenciones de Punta del Este). “Como ya lo hicimos otros años, vamos a sumar, a las ya clásicas presentaciones en el teatro El Galpón de Montevideo, conciertos en Salto, Paysandú y Maldonado. Además de la alegría por reencontrarnos con esa querida gente, tendremos la oportunidad de andar un poco más por la hermosa geografía del Uruguay”, afirman.

Foto: Difusión

El espectáculo que presentan este año Ruth Hillar, Laura Ibáñez, Cintia Bertolino, Gonzalo Carmelé, Daniel Bianchi, Nahuel Ramayo, Sebastián Cúneo, Javier Escandell, Darío Zini y Rocío Solís será la oportunidad de presentar nuevo material. “Vamos a estar presentando canciones de nuestro sexto disco. Muchas ya están en las plataformas digitales como singles, y el disco completo estará subido antes de fin de año. Junto a esas canciones más nuevas, sonarán las más conocidas, como ‘El monstruo de la laguna’, ‘Quiero para mí’, ‘El mamboretá’ y tantas otras que el público quiere escuchar, cantar y bailar. En nuestro espectáculo, de una hora y media de duración, vamos recorriendo momentos para cantar, para bailar, para jugar, y también hay espacio para la emoción. Proponemos un espectáculo participativo, en el que el público tiene un rol fundamental. Hay un ida y vuelta hermoso entre el escenario y la sala, lo que genera una energía muy fuerte”, aseguran.

Encanto al Alma. Foto: Difusión

Encanto al Alma en el Movie

La banda, que el fin de semana estuvo en la fiesta que organizó la Comisión Fomento Shangrilá, volverá a presentarse con Encanto de nuestra tierra mientras espera a saber si el disco de este espectáculo resulta galardonado con el Graffiti en la categoría Mejor álbum de música infantil, en la que está nominado (anteriormente obtuvo este premio por La música de los cuentos).

Con cinco discos editados, diez espectáculos estrenados y videos que suman más de siete millones de reproducciones en el canal de Youtube, la banda está consolidada y tiene una fuerte presencia en todo el país, producto, entre otras cosas, de sus presentaciones en todo el territorio. Integran diversos ritmos del folclore uruguayo, rioplatense y latinoamericano en composiciones originales que recorren un amplio abanico de géneros: murga, candombe, chacarera, reggae, rock, vals, rap, etcétera. “Nuestra propuesta está enfocada en llevar a los niños y las niñas canciones y espectáculos que respeten su sensibilidad y que generen climas de alegría, juego, baile, así como momentos en los que la sonoridad se vuelve muy sutil, generando un hilo conductor coherente y cuidado que mantiene la atención de los niños y niñas desde el interés y la afectividad”, definen.

La cita es en el Movie (Luis Alberto de Herrera 1290) el jueves 21 y el viernes 22 a las 16.00, con entradas a $ 550 y $ 600 que se adquieren en la web del teatro o en la boletería de la sala (hay 2x1 para Comunidad la diaria si se compra en la boletería).

Tiempo de piolines. Foto: Ismael Carriquiry, difusión

Tiempo de piolines en el Circular

Bajo la dirección de Ovidio Fernández, María Inés Pelfort lleva adelante desde todos los rubros este espectáculo que se estrena en el teatro Circular (Rondeau 1388) el viernes 22 y el sábado 23 a las 15.30, con entradas a $ 400 que se compran por Tickantel. “Una función de teatro que no comienza... Una espectadora que se hace cargo de la situación... Una entretenida historia de amor con enredos y desenredos... como la vida misma de las marionetas. ¿Se podrán desatar los nudos de esta historia?”, se plantea sobre esta obra de la que una pequeña muestra se puede ver en Youtube.

“Con el lenguaje y la cadencia que les es propia a las marionetas, combinada con la gestualidad del clown y la música, dando así ritmo a la narrativa y estableciendo un nexo con el público, compartiremos una historia donde la esperanza de que es posible imaginar el nosotros en el mundo se hace presente”, define. Pelfort contó a la diaria que con Tiempo de piolines pretende “acercar al público a este arte milenario de los títeres y en particular de las marionetas, que, como todo espectáculo de este tipo, tiene el desafío de volverse creíble para los espectadores y las espectadoras, y para una misma también”.

Foto: Ismael Carriquiry

Se trata de una historia sencilla y cotidiana, con encuentros y desencuentros, que ya tiene su rodaje desde que se estrenó en 2021 y anduvo por varios escenarios municipales en distintos barrios de Montevideo: el Centro Cultural Goes, el Artesano, Las Duranas, la sala Lazaroff y el Florencio Sánchez. “El nudo del espectáculo es que se da una función de marionetas y hay una espectadora que, al ver que no comienza, tiene que hacerse cargo de la situación. Justamente, que esto parezca un hecho fortuito y que esta persona, que soy yo, se vea envuelta en esa situación habla un poco del proceso que viví en este camino”, cuenta. Por eso, agrega, “presentarnos en el Circular es un desafío más que grande: obviamente lo hago con el convencimiento de que quiero que sea un espectáculo muy distendido en el sentido de que hago lo mejor pero no dejo de ser esa espectadora que fortuitamente llegó al teatro y tuvo que encarar la función”.

La actriz y docente, que se asomó al teatro de marionetas a raíz de un taller virtual que durante la pandemia hizo con la argentina Soledad Lavítola, de la compañía Ánima, y que había estudiado animación de objetos con Ovidio Fernández, dice que esta técnica llegó a su vida “de sopetón”. “Igual que otras de títeres, me seduce mucho, me seduce la oportunidad de generar en el público y en mí misma esa confusión de quién le está dando vida a quién, en definitiva. ¿Soy yo la que lleva la historia o son ellas las que lo hacen y yo me acomodo, y las ayudo o las entorpezco?”, reflexiona.

Museo Gurvich, en la Ciudad Vieja de Montevideo (archivo, febrero de 2019). Foto: Pablo Vignali

“Postales: mensajes de primavera” en la plaza Matriz

Los museos Gurvich y Torres García están a poco menos de tres cuadras de distancia. Por otra parte, los artistas que dan nombre y cuya obra albergan y divulgan son también cercanos: Gurvich fue discípulo de Torres e integró durante un buen tiempo su taller. Compartir barrio, vecinos, intereses y una impronta en la que el área educativa es fundamental llevó a que ambas instituciones trabajen juntas y se hayan propuesto organizar actividades en conjunto. Y juntas invitan para el viernes 22, de 14.00 a 15.30, a una actividad al aire libre en la plaza Matriz –de camino entre un museo y otro– a la que llamaron “Postales: mensajes de primavera”.

Invitan a participar a niñas y niños, los que se acerquen a la plaza, los que pasen por ahí y se entusiasmen. La idea es hacer postales en collage. Destacan que contaron para esta actividad con el apoyo de la diaria, que los proveyó de revistas Lento como material de trabajo; y del Correo Uruguayo, porque las postales se van a enviar a quienes estén dedicadas. “Vamos a enviar esas postales, con el mensaje escrito de puño y letra, a cualquier lugar de Uruguay. Los niños pueden traer la dirección del destinatario y esa postal hecha por ella o por él va a llegar a destino”, cuenta Eugenia Ravera, del área educativa del Museo Gurvich, en diálogo con la diaria. Además, como ambientación, van a tener “un gran buzón antiguo del Correo, también una cachila antigua con la que se repartían las cartas en el interior”.

De esta manera quienes concurran podrán acercarse a una manera de comunicación en la que seguramente no tengan experiencia. “Lo epistolar es de una época que no es la nuestra, y menos de los niños. Es algo que caracteriza a la generación de Torres y de Gurvich y que está en la historia de sus relaciones”, destaca Ravera. Por otra parte, detalla, “va a estar incluido todo lo que tiene que ver con enviar una postal: los sellos, las estampillas, el sobre, el saber que eso va a llegar a un destinatario, el tiempo de espera, que también tiene algo especial, el momento en que lo recibe la persona y le comenta al otro que la recibió”. “Lo que quisimos hacer es jugar a estar en otro tiempo. Se trata de manejar el asunto de las pausas, de los tiempos, de la espera, de la dedicación. Salir de lo digital a lo analógico”, agrega.

La actividad –que tuvo un antecedente cuando en verano convocaron a construir máscaras de carnaval, y que piensan replicar con cierta periodicidad– es una oportunidad de acercar a los transeúntes a los museos. “Ambos museos reciben gran cantidad de niños por día, ambas áreas educativas son muy fuertes. Son lugares de mucho disfrute, no son solemnes, pero el espacio público permite que atraigamos personas que por ahí no han venido al museo, tanto personas del barrio como otras que estén paseando”.

Peter Pan. Foto: Difusión

Peter Pan vuelve a La Gaviota

“Creo que la obra es, en cierta manera, como volver a nuestras raíces, volver a la calle, al espíritu de los niños perdidos, al juego, al compartir, a los valores de la familia, la amistad y el amor. Peter Pan es el niño que nunca crece, el espíritu de la aventura que ningún ser human@ puede dejar de sentir nunca: la infancia y el juego de l@s niñ@s, la alegría de ser, la magia y la maravilla de estar vivos, la curiosidad. Peter Pan es una historia espectacular y por eso es un clásico, porque trasciende los tiempos y, a pesar de sus años, sigue siendo una de las historias más mágicas de la literatura universal”, decía a la diaria, a propósito del estreno en las vacaciones de invierno, Sebastián Silvera Perdomo, el director de esta puesta.

El clásico de JM Barrie regresa a la misma sala para las vacaciones de primavera, desde el miércoles 20 al domingo 24 a las 15.00. Se trata de una puesta dinámica y muy plástica, que incluye personajes voladores, enfrentamientos de esgrima, coreografías, hadas y piratas, un escenario móvil y un elenco de 16 actores y actrices que dan vida a esta historia que cumple 130 años y mantiene intacta su vigencia.