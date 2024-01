El último disco de Rey Toro es III, editado en 2015, es decir, hace casi diez años. Pero la banda de heavy metal hace tiempo que tiene entre manos la producción de un nuevo álbum: ya se terminó de grabar y sólo falta la mezcla, según cuenta su vocalista y líder, Fabián Chupete Furtado. En el proceso de composición hubo algunos contratiempos, relacionados con las letras de las canciones. El cantante cuenta que hace un par de meses se “trancó un poco” escribiéndolas, porque para el nuevo disco escribió “mucho” sobre la pandemia y en un momento se dio cuenta de que ya no estamos en pandemia.

“Yo soy bastante analítico, sobre todo con lo que voy a escribir, porque queda para siempre. Hay que tener mucho cuidado con los lugares comunes en los que se suele caer. Entonces, tuve que rever letras y como soy medio quisquilloso con eso, las empecé todas de cero. Hubo un trancazo de más o menos 15 días en los que no me salía una sola idea y, de repente, un hecho en la familia, bastante trágico –escribo mucho desde el bajón–, apretó un botón y vomité todas las letras que faltaban”, cuenta Furtado.

Por lo tanto, las nuevas letras en ningún momento se refieren a la última pandemia (la de covid-19) de forma explícita, sino que hablan de una peste como lo viene haciendo la banda desde hace 25 años –remarca Furtado–, por ejemplo, directamente en la canción “Peste”, incluida en el primer disco del grupo, I (2003): “Peste, otra vez. / Pensar que estaba bien / y ahora voy a morir yo también”.

Ante la pregunta de cómo viene la música del disco nuevo, Furtado no vacila y contesta que es “un caño”, porque los riffs que les gustan a los miembros de la banda, los que los mueven, son los que también creen que les gustarán a la gente. “Entonces, se guarda y se trabaja sobre eso, y siempre se tararea arriba para no perder la melodía ni el estado de ánimo de la canción. Laburamos sobre riffs que nos gustan mismo, y después hacemos un descarte, los menos buenos quedan afuera”, explica.

A esta altura del partido, cuando el rock lleva más de medio siglo de riffs, cabe preguntarse si ya no está todo inventado en materia de líneas melódicas de guitarra eléctrica. Furtado contesta que en Rey Toro vienen de una “escuela clásica de heavy metal” y saben que un riff les puede retrotraer a una época o banda, como Led Zeppelin, por ejemplo, pero subraya que el guitarrista del grupo, Norberto Arriola, “tiene una personalidad única para los riffs” y si se escucha su instrumento enseguida nos damos cuenta de que se trata de él.

“Entonces, nada te puede retrotraer a un riff de Black Sabbath, Zeppelin, Purple o lo que fuera. Cuando algo me suena a robo, lo descartamos, porque está todo inventado, esto es bastante redondo, pero prefiero caer en los clichés del metal en cuanto a la temática, como el terror, pero no en los clichés de lo musical, que es lo que nos sostiene a nosotros”, comenta el cantante.

Siguiendo la lógica titulera de los discos de Rey Toro, este cuarto y nuevo álbum del grupo debería llamarse IV, pero no será así, ya que Furtado cuenta que los primeros tres justamente los pensó como una trilogía bien marcada. Por ejemplo, para el tercer disco se usaron letras que quedaron descartadas del primero, así como, cuando compuso temas para el álbum II (2009), no entraron canciones que luego formaron parte del tercero. “Con el cuarto no pasó eso: una vez que terminamos la trilogía, se empezó a trabajar en un disco nuevo, con aires y temática nueva, que no estuvieran conectados. Sin embargo, con el repaso de escritura que hice ya los conecté, pero va a tener un título largo”, dice Furtado, entre risas.

Hasta en casete

El último lanzamiento de Rey Toro es “Sol de cantarola” (de 2022), una versión en vivo de “Sol” (incluida en el primer disco del grupo), que cuenta con la murga Agarrate Catalina, uniendo dos mundos que a priori –al menos desde el prejuicio bien estereotipado– parecen muy lejanos. Furtado remarca que en su banda son todos melómanos y no se casan con un solo género “ni locos”, porque escuchan mucha música, y además son gente que ronda los 50 años, con un “background muy musical y de muchas vertientes”. El cantante comenta que todo surgió en barco, viajando a Buenos Aires, donde iba a tocar la banda, y a bordo se encontró con Martín Cardozo, de la Catalina, que le contó que le encantaba Rey Toro, y viceversa. Acto seguido, el murguista le propuso probar de hacer algo juntos.

El disco nuevo todavía no tiene fecha de salida, será editado en forma independiente y en la mayoría de formatos posibles. Furtado subraya que hasta le plantearon publicarlo en casete, en Argentina, porque en el grupo son “fanáticos del fetiche, por no decir fetichistas”, y “aunque se vendan tres” quiere tener el formato físico “por una cuestión old school a ultranza”. Mientras los seguidores de la banda esperan el flamante disco, podrán ver a la banda en vivo este sábado desde las 22.00 en Aguas Dulces (Rocha), donde Rey Toro empezará a festejar sus 25 años (en La Taberna del Capitán Moreau).

En ese mismo balneario fue donde eligieron el nombre de la banda, que Furtado también recuerda que se creó “desde el dolor”, porque antes de formar el grupo estuvo dos años en los que no sabía qué iba a pasar con Chopper (el grupo, también de metal, en el que cantaba antes), ya que no le gustaba la formación ni los temas de los que querían hablar las letras. “Entonces, todo lo que no podía hacer con Chopper lo empecé a hacer con un proyecto que no tenía nombre, pero al que ese día en Aguas Dulces le pusimos Rey Toro para que la sustancia tuviera un título. Pero era un proyecto sobre el que no sabíamos qué iba a pasar. 25 años después, puedo decir que fue redondo, un lindo camino”, finaliza Furtado.

Rey Toro este sábado a las 22.00 en La Taberna del Capitán Moreau, en Aguas Dulces (Rocha). Las entradas anticipadas valen $ 650 y se consiguen a través de las redes sociales de la banda.

Usted Señálemelo en Medio y Medio

Este sábado a las 22.30, en el marco del tradicional festival veraniego del boliche Medio y Medio, ubicado en Punta Ballena (Maldonado), se presentará el grupo de rock argentino Usted Señálemelo. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 1.470.

Un backstreet boy en el Sodre

Nick Carter, integrante de la famosa banda pop estadounidense Backstreet Boys, formada en los 90, se presentará este sábado a las 21.00 en el Auditorio del Sodre, con entradas por Tickantel que van desde $ 2.200 a $ 4.600.