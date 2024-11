Este domingo, desde las 19.30, en el recién remodelado Teatro de Verano, tendrá lugar un evento de tres horas ―con dos intervalos― de mucha música tropical para festejar los 50 años del Club de Anita.

El espectáculo está a cargo de Alejandro Jasa, productor ―musical y de eventos― y compositor, quien recuerda que cuando arrancó su carrera en Nietos del Futuro, como productor, ya empezaba a frecuentar el Club de Anita, en los albores de la década de 1990. En 2023, el dueño del club, Antonio Ramírez, le propuso celebrar los 50 años “a lo grande”, en el Teatro de Verano. “Me parecía que era una locura, porque es muy grande”, dice ahora, pero al final se entusiasmó, y así nació la idea, que en pocas horas se hará realidad.

Jasa destaca que será “un evento sin precedentes dentro de la música tropical”, porque se van a juntar más de 20 artistas del género, y muchos son íconos. Habrá una banda estable y los cantantes se irán turnando para interpretar una o dos canciones, todas “recontra conocidas, los hits de cada uno”. Marcarán presencia Marihel Barboza, Fata Delgado, Bola 8, Miguel Ángel Muniz, Rolando y Paola Paz, El Gucci, Cumanacao, Monterrojo y Damián Lescano, entre tantos.

El productor comenta que el Club de Anita es un lugar “muy familiar”, entonces, si le tienen que sugerir un lugar para ir y pasarla bien, “donde la gente se divierte y hay un ambiente de gente mayor, porque ya cuando uno cumple 30 años no se siente como para estar en un boliche de jóvenes”, puede ir a ese lugar. Dice que suelen ir personas de un amplio rango de edades, que oscila entre “los 20 y los 80”.

Jasa recuerda que Anita ―la fundadora del club, madre del actual dueño, fallecida en 2020― empezó con una cantina y se le ocurrió hacer un baile para la gente que frecuentaba el lugar. Arrancó con tango y luego sumaron artistas tropicales, aunque el local no estaba donde se ubica ahora. Antes se llamaba El Club de los Abuelos, y cuando se mudó al lugar actual, en Agraciada y Marmarajá, a Ramírez se le ocurrió ponerle La Casa de Anita, “porque todo el mundo iba a ver a Anita, era una señora muy querida”.

Jasa supo formar la dupla compositora más exitosa de la época del llamado “pop latino”, junto con Eduardo Britos ―fallecido en 2017―. Por ejemplo, ambos parieron “Mayonesa”, el hit de Chocolate, en el año 2000. Por eso, cabe preguntarle cómo ve la actualidad de la música tropical. Cree que al evento de este domingo irá un público de 30 años para arriba, al que le gusta este estilo de música tropical, que difiere del que consumen los adolescentes actualmente.

El productor dice que “obviamente, viene generado por los cambios de los intérpretes nuevos, que hablan y cantan de otra manera”, de bandas como La Nueva Escuela y La Deskarga, “que es recontra válido y está buenísimo, pero hay como una grieta” en el género. Agrega que en la música tropical se suelen dar ciclos de diez años, y pone como ejemplo a Karibe con K en 1990, el pop latino en el 2000, por el año 2013, la “cumbia cheta” y cerca de 2020 empezó todo este género nuevo, de bandas “que tocan la plena de otra manera”.

A su vez, Fabián Fata Delgado, líder de Los Fatales, recuerda que está cantando desde 1991 y que el Club de Anita siempre fue un lugar en el que se presentó, tanto con su grupo actual como con Karibe con K, por eso lo cataloga como un recinto “de los históricos” de la música tropical. Además, recuerda que allí hizo un show con Los Fatales junto con Lágrima Ríos, en uno de los últimos espectáculos que hizo la legendaria cantante.

“Éramos una cantidad de componentes, porque no sólo estaba la banda, sino que también había bailarinas, mama vieja y gramillero. Hicimos un show de candombe con 25 personas arriba del escenario. Y me acuerdo que Anita ―que en paz descanse― me llamó y me dijo ‘no me importa cuánto sale, quiero tener a Lágrima Ríos acá, adentro del Club de Anita’. Tengo un lindo recuerdo de esa noche, fue diferente para el club”, dice el Fata.

El músico también subraya que el Club de Anita es un lugar familiar, al que la gente va “de toda la vida”, ya que hay personas de 70 años que lo frecuentan desde que abrió el baile. Agrega que para la noche de mañana, Jasa le preguntó qué le gustaría cantar, de la época en la que Los Fatales iban al Club de Anita ―desde 2009 el grupo se dedica sólo a tocar en fiestas―. Obviamente, le dijo que “Pizza muzzarella” y “Bicho bicho”, dos que no pueden faltar.

Por último, el Fata reflexiona sobre el evento del domingo: “Está bueno encontrarse con gente que todos conocemos pero que vemos poco, porque todos estamos trabajando a la misma hora los fines de semana. Entonces, es una buena ocasión para encontrarnos todos. Y el lugar ahora está divino. ¡Cómo quedó el teatro! Va a ser una noche linda, de muchos recuerdos, porque van a pasar cantantes que tienen canciones muy conocidas y la gente de todas las edades se va a sentir identificada”.

50 años del Club de Anita. Más de 20 músicos. Domingo a las 19.30 en el Teatro de Verano. Entradas en Tickantel a $ 900 y $ 1.400.

