La fatiga de los superhéroes. Este concepto se ha establecido rápidamente en medios y redes sociales, asumiendo que el otrora género repleto de éxito y prosperidad (que logró, por otra parte, en un tiempo récord) ya no es el que era. Que aquello que se había convertido en el formato de historias que mejor funcionaba en taquilla –y no pocas veces en crítica– hoy no goza de la mejor salud. Que acaso Avengers: Endgame fue el punto más alto de una producción y un estilo de cine de acción y aventuras que no logrará repetirse y que significó el inicio de la decadencia de Marvel en la calidad de sus productos y en su recaudación económica.

Todo lo anterior es particularmente relevante para La franquicia, la nueva serie de Max que satiriza de manera cruel, absurda y tremendamente verosímil el mundo de las franquicias de superhéroes hoy. La película dentro de la serie se llama Tecto: The Eye of the Storm y forma parte de una enorme saga que no alcanzamos nunca a dimensionar del todo pero que no está pasando por su mejor momento. Incluso, esta película en particular no está vista como demasiado relevante dentro del marco principal y su equipo sabe que es apenas un paso previo antes del gran y próximo blockbuster de la franquicia, Centurios 2.

Así, una y otra vez iremos asistiendo al caos de una producción que vive con constante terror el cese de su rodaje, la refilmación de escenas ya prontas, la intervención caprichosa de actores famosos en cameos, las exigencias cambiantes del mundo políticamente correcto que pueden generar despidos repentinos; todo desde la perspectiva de un resignado equipo –técnicos y algunos actores– que duda en cada capítulo si logrará terminar o no la película en cuestión.

Nuestro protagonista es el asistente de dirección Daniel Kumar (excelente Himesh Patel), quien deberá surfear con las modificaciones que continuamente le salen al paso. Los contratiempos vienen desde la producción, los guionistas, los técnicos, los actores –incluidos el inseguro intérprete que encarna a Tecto y el soberbio artista multipremiado que considera al villano Eye por debajo de su nivel– o del propio director. Todos y cada uno serán fuente de problemas (y ocasionales soluciones) en esta primera temporada de la serie creada por Jon Brown y que cuenta nada menos que con Armando Ianucci (Veep, La muerte de Stalin) y Sam Mendes (Belleza americana, Camino a la perdición) como productores, guionistas y directores.

El elenco estupendo, el ritmo demoledor, el humor sarcástico y en ocasiones metarreferencial (varios de los actores han participado en franquicias superheroicas reales) hacen que The Franchise sea una serie vertiginosa, tremendamente actual (todo lo que aquí vemos ha sido extraído de conflictos reales) y dueña de unos personajes inolvidables, amantes del diálogo rápido, protagonistas de las situaciones más incómodas, que generan un resultado maravilloso.