De lunes a viernes de 10.00 a 13.00, Julia Mengolini conduce Segurola y Habana, un programa de radio de análisis y reflexión política que corre a una velocidad distinta a la de la mayoría de sus colegas de franja horaria. El nombre, inspirado en un convite pugilístico que alguna vez salió de la boca de Diego Armando Maradona, habla más de su personalidad que de las formas que usa para conversar con sus invitados y columnistas de turno. “Sigo siendo una persona del siglo XX a la que le gusta tomarse su tiempo para escuchar al otro”, explica, en diálogo con la diaria.

Su programa es uno de los puntos fuertes en la programación de Futuröck, la radio que se escucha por internet y que transmite desde Buenos Aires. Ella fue cofundadora del emprendimiento junto a su pareja Federico Vásquez en 2016, tras el despido de ambos de Radio Nacional en el comienzo de la gestión presidencial de Mauricio Macri.

Mengolini, que antes se había destacado por su labor en Radio Continental y en varios ciclos de tevé, entre ellos Duro de domar, dice que nunca fue una fanática radial y ni siquiera soñó con tener su propio medio: “Nos quedamos sin radio y ahí se nos ocurrió la idea, básicamente por la necesidad de seguir comunicando”.

En poco tiempo, Futuröck se instaló en el medio con buen suceso y generó una comunidad de oyentes con los que comparte un discurso político y una identidad de corte rupturista. Figuras como Malena Pichot, Bimbo Godoy y Noelia Custodio ayudaron a definir el estilo punk y feminista del medio, con fuertes dosis de humor; una labor que hoy también alimentan otras comediantes, como Vanesa Strauch y Danila Saiegh.

“Ahora parece que si no tenés imagen no existís, y es falso. Porque vas a una farmacia y nos están escuchando y el encendido que tenemos sigue siendo alto”, reflexiona la periodista argentina, en tiempos de proliferación de programas de streaming. No ha resuelto aún si instalar cámaras permanentes para la programación en vivo de Futuröck, aunque algunos contenidos pueden verse, grabados, en Youtube.

“Lo que más me importa es no perder nuestra esencia. Nosotros somos una radio. A la vez, nuestro desafío más grande es poder seguir representando a nuestros oyentes y conteniéndolos en un momento en que la realidad es sumamente agobiante; que siga existiendo para ellos la idea de que hay un futuro posible, que no todo el mundo se caga en el otro y se comunica a través del odio, que no todo el mundo se convirtió en terraplanista”, sostiene.

Sobre la adaptación a las nuevas formas de ejercer el periodismo y la comunicación, agrega: “No me esfuerzo mucho en hacer lo que no me sale. Por ejemplo, abrirme una cuenta de Tik Tok. Sigo eligiendo permitirme la lectura de un libro entero para pensar y escribir sobre un tema. Hay que defender esas cosas. Si nos dejamos llevar por lo efímero de los formatos de la época, estamos perdidos. Si entrás en esa de “Me tengo que adaptar porque ahora hay que explicar todo en un minuto y medio, me parece que estamos siguiendo una lógica que no está bien, pero no en el sentido de ‘qué antigua que soy’, no está bien porque nos trajo un presente muy terrible, poco reflexivo y que nos llevó a tener un presidente como [Javier] Milei. Hay que seguir defendiendo el tiempo y la profundidad”, opina.

Comunidad y fiesta montevideana

Este sábado Futuröck llega a Montevideo y desde sus redes sociales se anuncia una “Gira Uruguay”. El evento, definido como “un espectáculo y una fiesta”, comenzará con la emulación de un programa de radio con la propia Mengolini, la comediante Vanesa Strauch y los periodistas y comunicadores Juan Amorín, Gabriela Borrelli y Matías Mesoulam.

Se anticipa el uso de pantallas interactivas, juegos y premios, invitados especiales y, desde la medianoche, una fiesta de tono bailable, con música a cargo de DJ Nasca.