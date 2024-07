Queda poquito de las vacaciones escolares. Seleccionamos tres espectáculos que están en cartelera este fin de semana.

Facundo García y Proyecto Musiquero en el Goes

Este sábado a las 16.00 hará su última presentación en vacaciones de julio, en el Centro Cultural Terminal Goes (General Flores esquina Domingo Aramburú) Facundo García con su proyecto Musiquero. Las entradas están a la venta por Tickantel y hay 2x1 para Comunidad la diaria.

La banda integrada por García, Gabriel Navarro, Florencia Bonavita, Ana Paula Chujman y Gustavo Ruvertoni invita a “jugar con la música entre acordeones, flautas, legüeros, guitarras, voces y mucho más” y a escuchar canciones como “La mariposa” y “Tango del hermanito menor”, en la que participa Diego Moncho Licio en la introducción.

En diálogo con la diaria, Facundo García comenta que “este espectáculo va ligado de manera íntima con la búsqueda sonora de la creación, de investigar e ir descubriendo las posibilidades de un auditorio de niñas y niños, haciendo énfasis en lo musical pero teniendo en cuenta que para que se diviertan tenemos que estar divirtiéndonos nosotros y nosotras también. Y que son un terreno fértil para la fantasía, para escuchar; de alguna manera los niños y las niñas no van a escuchar a un artista del que se saben las canciones, sino que van esperando conocer, sorprenderse. Creo que eso se logra y es algo muy lindo para nosotros y nosotras ver que vas a tocar y que cantan las canciones: nos genera sorpresa, pero a su vez la gracia está en investigar y no quedarnos ahí”.

Musiquero. Foto: s/d de autor, difusión.

Con respecto a las fuentes en el sonido de la murga que ha explorado en su trayectoria y en la música de Eduardo Mateo, dice: “El haber optado por un par de canciones de Mateo para incluir en el recital va por el lado de difundir un poquito su obra, que sin lugar a dudas tiene que ver con lo lúdico tanto en sus composiciones, entre comillas, ‘simples’ como en las más complejas, en una melodía corta o en un ritmo sincopado. Con muchísima humildad, las canciones que elegimos de Mateo son accesibles para poder tocarlas e interactuar con los niños y las niñas sin descuidar la interpretación. Darnos el gusto de tocar Mateo para niñas y niños es algo hermoso y súper justo con el autor, que es inmenso”. En cuanto a la murga, “es un vehículo que está presente en parte del espectáculo implícita y explícitamente”, destaca, y cuenta: “Hace un buen tiempo que trabajo en el programa Esquinas de la Cultura, donde tengo a cargo un taller de murga para niñas y niños. Está buenísimo porque abarca el movimiento, la letra, el canto. Es un género por el que siento mucho amor y en este espectáculo eso es importantísimo”.

Musiquero. Foto: s/d de autor, difusión.

Adelanta que están en las etapas finales de su nueva producción discográfica. “El trayecto desde 2022 ha sido un camino de mucho aprendizaje, mucha satisfacción a nivel humano y profesional, de mucho trabajo, por suerte, también. El disco está íntegro en Youtube y es escuchado por mucha gente. Obtuvimos una nominación a los Graffiti, que es un mimo que estuvo buenísimo”. “Con la banda en el camino andado nos hemos hecho amigos”, destaca, y sitúa a su vez su trayectoria en un contexto: “En el último tiempo he escuchado un montón de música infantil, hemos formado parte del Mocilyc, me puso muy contento que el año pasado los amigos de Vuelta Canela me invitaran a cantar con ellos un par de canciones de murga. Y hay exponentes muy buenos: Letu Ruibal, por ejemplo, es una amiga con quien he trabajado en Esquinas y se jugó a pleno a la música infantil y está haciendo una carrera increíble, este fin de semana va a estar actuando en Buenos Aires, es una puertita que está abriendo, merecidamente. También me encantan los discos para la infancia de Gabriela Mirza y Santiago de Rosa. Hay un montón de cosas hermosas que se están haciendo para gurisas y gurises que me hacen sentir parte de un movimiento nuevo”.

Cuentos de la selva. Foto: Alejandro Persichetti, difusión

Cuentos de la selva en la ACJ

Este sábado a las 15.00 es el último día para ver Cuentos de la selva en la Asociación Cristiana de Jóvenes (Colonia 1870; entradas en venta por Redtickets, 2x1 con Comunidad la diaria) por la temporada de vacaciones de julio. “Este espectáculo lo montamos con la dirección de Damián Barrera, por lo que es una coproducción entre L’Arcaza Teatro y Bestia Peluda. Hacía unos años que veníamos viendo qué proyecto hacer y nos convenció ponernos a trabajar con estos cuentos clásicos de un autor uruguayo. La idea era rescatar la voz de Quiroga a través de los cuentahistorias que en nuestro grupo hemos trabajado tanto, e ilustrar con acciones y objetos los cuentos. Utilizando la imaginación podemos jugar a que una guitarra es un rifle, un maletín, un surubí, y un termo un gran torpedo que vuela un barco en un río lleno de yacarés. Además de esto, cantamos canciones que están de alguna manera ambientadas en la selva misionera en la que el autor ubica estos fantásticos cuentos”, cuenta Richard Riveiro, de la compañía L’Arcaza, a la diaria.

Para esta puesta toman como disparador los Cuentos de la selva de Horacio Quiroga, un clásico de la literatura nacional y latinoamericana que no sólo tiene plena vigencia sino que es constantemente revisitado y sigue interpelando a los nuevos lectores y públicos. “Lo que nos pasa con los Cuentos de la selva de Quiroga es que son parte de nuestra infancia”, dice Riveiro. “Los volvemos a leer y ahora podemos darnos cuenta de la capacidad narrativa de Quiroga. Tiene la capacidad de desplegar el universo de lo salvaje con gran poder. La elección de las palabras, sus oraciones y su punto de vista es sumamente particular. Quiroga coloca al ser humano en una relación particular con respecto a la naturaleza y a los animales. En algunos cuentos son enemigos y se enfrentan, como en ‘La guerra de los yacarés’, o son amigos, como en ‘La tortuga gigante’”, comenta.

Cuentos de la selva. Foto: Alejandro Persichetti, difusión

En esta puesta llegan con un cambio en el elenco: “Ahora contamos con Rocío Pose, que ha ingresado este año al grupo, así que tuvimos que volver a repasar todo casi como si fuera de cero. Sin embargo, nos damos cuenta de que estos cuentos cuando se vuelven a contar logran sostener la atención de niños y niñas como la primera vez que los pusimos en escena. Esperamos seguirlos contando por mucho tiempo más”.

Peter Pan. Foto: s/d de autor, difusión.

Peter Pan en el Stella

La versión de Sebastián Silvera Perdomo de la novela de JM Barrie tuvo una presentación muy exitosa en 2023. Este año regresó al teatro Stella d’Italia (Mercedes y Tristán Narvaja) y estará en cartel hasta este domingo a las 15.00 (entradas en venta por Redtickets; 2x1 para Comunidad la diaria). “Después del éxito del año pasado resolvimos hacer la segunda temporada”, cuenta el director. “En 2023 hicimos unas 20 funciones entre vacaciones de julio, vacaciones de setiembre y cerramos la temporada en el Festival Internacional de Artes Escénicas Infantil y Adolescente de Uruguay, en el teatro Macció de San José, a sala llena. A todo esto se sumaron nueve nominaciones a los Premios Florencio de las que fuimos reconocidos en siete categorías: dirección y espectáculo, producción integral, elenco, iluminación, escenografía, actriz y actriz de reparto. Estaba todo dado para volver, y el público viene acompañando muy bien nuestra propuesta”.

Peter Pan. Foto: s/d de autor, difusión.

Con respecto a la elección y adaptación de este texto que ha acompañado a distintas generaciones de infancias, comenta: “Este año se cumplen 120 años del estreno, Peter Pan se convirtió en un clásico que ha trascendido el tiempo. Lo que se destaca de esta puesta en escena es el grupo humano que participa, que se compromete para llevar a cabo esta historia llena de magia y fantasía. La versión es fiel a la historia original: está la familia Darling, Nana, la perra niñera, Peter y su inseparable compañera Campanita. Gracias a los polvos mágicos de Campanita vuelan hacia el País de Nunca Jamás y al llegar se encuentran con el barco del Capitán Garfio, su contramaestre Smee y los piratas. La aventura sigue cargada de personajes y lugares como La Roca de la Muerte, donde conocen a las sirenas y Peter libera a los hermanos de Wendy con la ayuda de un cocodrilo que quiere devorar a Garfio. También en esta historia no podían faltar los indios, que entran a la sala danzando para sorpresa de todos. Es un espectáculo integral, muy visual, con vuelos en escena, combates con espadas, danzas, varias escenografías y pensado para el deleite de chicos y grandes”.