Un porcentaje alto de la población se pasa gran parte del año sacando cuentas de cuánto falta para las vacaciones. Y otro porcentaje, más pequeño, se pasa las vacaciones sacando cuentas de cuánto falta para que terminen. Uno de estos últimos podría ser el comunicador e historietista Gonzalo Eyherabide, quien está por estrenar su unipersonal Tragedia en el balneario, basado en experiencias personales y en una historia del siglo XIX.

“Traté de tener un trabajo en vacaciones y a la vez ganarme unas vacaciones con mi trabajo”, cuenta el Eye a la diaria. “Pero está resultando una desgracia peor que la del personaje protagonista, porque realmente son irreconciliables. Pensé que con las palabras iba a encontrarle la vuelta a eso, cortar ese nudo gordiano, pero no. Es imposible, porque terminás quemado en vacaciones; pensás que estás agarrando un lindo bronceado, pero te estás agarrando un precioso burnout”.

Su espectáculo comienza con una adaptación de Un trágico a pesar suyo, obra escrita por Antón Chéjov en 1889. “Durante los últimos diez años estuve pensando vivencias de las vacaciones, sobre todo esa cuestión popular de que hay que tomarse vacaciones de las vacaciones. Son para desestresarse y en muchos casos son un motivo de estrés mayor; volvés peor de lo que te vas. Fui anotando cosas, y en setiembre u octubre me encontré con Gabriel Calderón, director de la Comedia Nacional”, cuenta.

“Le conté que estaba haciendo esta obra de teatro y me dijo: ‘¿Sabés que Chéjov escribió un textito muy divertido sobre un tipo que se exaspera en vacaciones?’. Se acordaba de una escena brillante, que es la descripción de una noche luchando contra los mosquitos”, recuerda el escritor. Encontró la obra en Tristán Narvaja y decidió adaptar el viaje en tren del protagonista, que en este caso se convierte en un viaje accidentado en auto y luego en ómnibus interdepartamental.

Que “un escritor de verdad” hubiera trabajado sobre el mismo concepto le dio tranquilidad: “Todo ese tipo de vivencias, de apuntes costumbristas, era lo que yo había venido anotando. Y hay una particularidad que recuerdo en la obra, y es que Chéjov murió en un balneario. Porque se da mucho. No es que los balnearios maten a la gente, sino que cuando estás por espichar te acordás de los hábitos saludables y vas desesperado al balneario”.

La adaptación de Chéjov es seguida de las reflexiones de Eyherabide sobre este momento tan particular del año. “Ahí abro la reposera, me distiendo, me pongo más en actitud playera y arranco la otra mitad del espectáculo, que son los textos que estuve escribiendo estos años”, dice, a punto de comenzar una intensa gira por el este que también desembarcará los jueves en el Undermovie de Montevideo.