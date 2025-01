Desde 2018, cuando publicó Sofía, el músico y escritor maragato Fito Lacava sumó cuatro títulos que, por ahora, conforman su obra literaria para niñas y niños: luego llegarían, sucesivamente, La sonrisa de Sofía, Angosta la langosta y Tero el titiritero. Los cuatro se integran en un universo común que tiene como condimentos las ilustraciones de su coterráneo Mauricio Marra (de extensa trayectoria, en 2018, junto con la escritora Virginia Brown, ganó el Bartolomé Hidalgo en Libro álbum por Besitos), la rima, la canción –en todos ellos se accede a la versión musicalizada– y la ambientación de pueblo chico y ambientes abiertos donde diversos animales son amigos y viven sus aventuras. Al tiempo que abreva en una tradición en este sentido, en todos ellos puede adivinarse la conexión con lo local.

Lacava comenzó su actividad artística en la música pero también a la poesía: en la murga. Desde niño, cuando participó en la murga infantil de su San José natal Los Payasos Alegres, siempre ha estado vinculado a ese género tan uruguayo. “El carnaval es un puente mágico. Jamás imaginé que desde el escenario dirigiendo una murga iba a terminar escribiendo cuentos infantiles. Mi familia siempre estuvo vinculada al carnaval. Cuando tenía apenas siete años ya dirigía escénicamente una murga de pibes que salía de casa; se llamaba Los Payasos Alegres. Nos pintábamos la cara con témpera (te podés imaginar el trabajo que daba sacártela). Fue una época divina antes de dirigir Los Rebeldes en la capital del país”, recuerda.

Ese camino a marcha camión también lo condujo al trabajo con la infancia, ya que durante años dio talleres de murga en escuelas. “El hecho de hacer girar la galera con mi batuta por encima de esas cabecitas que me pedían a su vez que los pintara me hizo acercar a los niños de una manera mágica. De ahí es que comencé a dictar talleres de murga para niños en diversos puntos del país y también en Buenos Aires, Argentina, y en Sídney, Australia. Creo que eso fue lo que despertó toda esta hermosa realidad de la literatura infantil”, cuenta.

De la canción al libro y viceversa

El cuento y la canción confluyen con naturalidad en su obra, en un sendero de ida y vuelta: cada libro trae una canción y, a la vez, en las canciones del flamante La fiesta más alta –que incluye las correspondientes a los cuatro libros, por supuesto– se dan cita los personajes que pueblan sus páginas. Disponible en todas las plataformas digitales, contó con la participación de Vicente Martínez, Fernando Navia y Marcel Plada en la producción, la colaboración de Fernando Rius en los textos y las ilustraciones de Marra en la portada. Además, Lacava adelanta que próximamente cada tema tendrá su correspondiente videoclip y que está preparando un espectáculo: “El disco será presentando en vivo con un espectáculo teatral musical en las próximas vacaciones de julio en el Espacio Cultural Ignacio Espino de San José de Mayo; la idea después es ir girando por diferentes puntos del país”.

“Cuenta con 12 canciones de variados géneros musicales, desde un reggae, pasando por un milongón y hasta una murguita se dan cita para ir dando vida a los personajes de mis libros. Se trata de un disco músico-literario donde los propios niños participan leyendo y cantando diversas partes de los cuentos. Como broche final de este trabajo discográfico, aparece nada más y nada menos que la voz del poeta Abel Soria narrando el cuento Sofía”, describe el autor, y resume: “Se trata de un trabajo made in San José, desde la producción musical hasta la participación de muchos niños de diferentes puntos del departamento. Creo que para mí es una especie de túnel del tiempo donde la música recorre mi infancia por las calles de San José de Mayo hasta estos días, viviendo en la tranquilidad de un pueblo hermoso, Rafael Perazza”.

La alternancia de la voz de Lacava en la canción con la de niños en los coros y en la narración le dan frescura y cercanía con su público. Por otra parte, la conexión con los personajes y situaciones de sus libros hace que el disco complete ese universo al reunir los distintos elementos en una propuesta. En 2020, a propósito de la publicación de la canción “Abrazos”, compuesta junto a su hija Paula, Lacava contaba que los momentos íntimos de contarles cuentos a sus hijas para dormir cuando eran pequeñas fue un desencadenante de que se dispusiera a escribirlos: “Después de terminar el cuento les pedía un puntaje del 1 al 10. Nunca me daban un 10 hasta que apareció el cuento de la jirafa Sofía. No sólo logré mi primer 10 con mis hijas, sino que además me lo empezaron a pedir todas las noches, por lo que fue creciendo un poquito cada día”, recordaba entonces. Y agrega, sobre la génesis de su carrera literaria: “Después de escribir la historia de la jirafa Sofía gracias a mis hijas, tenía que hacer realidad el sueño de editar mi primer libro. Fue así que, gracias al escritor maragato Pedro Peña, me reuní con Mauricio [Marra] para que él me hiciera las ilustraciones. De ahí en más conformamos un gran equipo. Es más, cuando estoy escribiendo una historia ya estoy pensando en las imágenes que va a ilustrar Mauri después. Ahí está el secreto de esta simbiosis creativa”.

La rima y los juegos de palabras son algunas de las claves de la propuesta de Lacava, que se sitúa en una perspectiva de cercanía respecto de la infancia para abordar situaciones cotidianas con humor y ternura, en un puñado de canciones en ritmos diversos y abundantes en detalles. Distintos animales dan vida a las historias que se cuentan: lechuzas, jirafas, escarabajos peloteros, leones, teros se dan la mano. “El amor que tengo hacia los animales es muy grande. De ahí es que sigo apostando a ellos en mis historias. Los animales despiertan una magia que nosotros los humanos no generamos”, afirma Lacava, y agrega: “Cuando estoy escribiendo el cuento ya se me está ocurriendo la canción en donde voy a sintetizar la historia en pequeñas estrofas. Creo que al fusionar la literatura con la música todo se potencia. Es decir, el niño tiene las dos opciones. Por ahí descubre la historia a través de la canción o viceversa”.