Es el epílogo de un año bravo. Tres amigos, Samuel, Anita y Cristian, que están a punto de terminar el liceo, deciden festejar su graduación en un local de karaoke. Este es apenas el comienzo del fin. El relato no es lineal, ya que los personajes evocan momentos compartidos, mientras representan a los adultos y otros compañeros. La música, en español y en inglés, de antes y de ahora, es un recurso clave, explotado al máximo desde el primer minuto, ya que los transporta emocionalmente a instancias de felicidad y los evade del bullying y la presión. Los temas que aborda esta pieza del dramaturgo catalán Oriol Grau Puig son de “atención urgente”, cree Soledad Lacassy, directora de la versión uruguaya, para la que tuvo que adaptar lenguaje y comidas, entre varias referencias. Para la temporada 2024 del programa de Extensión Cultural, la Comisión Artística del Teatro El Galpón le propuso a Lacassy encarar Karaoke Elusia. Entonces leyó la obra y aceptó tener un Zoom con Oriol, entre Barcelona y Montevideo: “Fue muy rico para mí. Me interesaba saber qué no podía faltar en mi puesta, porque era mi visión, era mi manera de contar esta historia, y no quería perderme cosas que fueran esenciales”, explica la montajista. “Estuvimos muy de acuerdo en rescatar el amor incondicional y profundo que tienen los protagonistas, porque es una historia súper fuerte que termina con una tragedia. Pero, entonces, está bueno tener siempre presente esa luz, esa incondicionalidad que los une. Mantener ese foco siempre y que no todo sea tan oscuro”.

El intercambio entre la teatrera uruguaya y su joven colega catalán, siempre disponible, no culminó allí: siguieron fotos y videos del proceso, así como datos sobre cómo fue escrita la obra, que contó con el asesoramiento de una psiquiatra, ya que uno de los personajes carga con una patología.

Vulnerables

Al autor le entusiasmó el contexto en el que se conocería su obra. “Extensión Cultural es un programa que tenemos en El Galpón, que trajeron los compañeros que volvieron del exilio de México”, explica Lacassy. “Es una gran idea, la verdad, porque permite que primera infancia, escolares y liceales tengan acceso al teatro. Para muchos es el primer encuentro que tienen con las artes escénicas, y también apunta a la formación. Tiene un plan que sigue los programas de educación, y además temas contemporáneos y de pertinencia social. Este sería el caso de Karaoke”. Trabajan con liceos y escuelas, públicos y privados, que reciben en la sala Campodónico, donde hacen funciones para 500, 600, 700 estudiantes. El encuentro se enriquece con un foro guiado que brinda la oportunidad de que comenten lo que sintieron, que se saquen dudas. Para esta en particular, además del asesoramiento profesional, elaboraron un material para que los espectadores se lleven, “porque la idea no es que se vayan con algo atragantado”, apunta Lacassy.

“Hemos descubierto que es fascinante lo vulnerables que ellos están y cómo se animan a contar, a debatir, todo lo que se genera, la escucha entre ellos. Estamos muy felices con lo que ha pasado con Karaoke el año pasado, aunque también hubo dudas, ciertos miedos, porque no se suelen poner estas temáticas en escena para adolescentes. De hecho, algunos docentes nos decían que no sabían bien si traerlos, porque después hay que seguir trabajando sobre esto y muchas veces no se tienen las herramientas. Pero en definitiva es un riesgo que vale la pena correr”, opina la directora.

A partir de este fin de semana, en una movida inusual, el espectáculo ingresará a la cartelera de El Galpón, es decir que será una opción para todo tipo de espectadores.