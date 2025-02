En estas vacaciones de verano pueden disfrutarse en Montevideo también en la sala Zitarrosa, que ofrece una semana de disfrute con diversas ofertas culturales que incluyen juegos, talleres, clowns, teatro, música y plástica para niñas y niños. “Un espacio de diversión y entretenimiento que apuesta a sorprender, atrapar, emocionar a las y los más pequeños”, con la presencia de Ruperto Rocanrol, Piú! Música Viajera, Opa! Payasos, Encanto al Alma, la Ovidio Titers Band, Encanto al Alma y Becho o la extraordinaria aparición de La Cumparsita. Las entradas están a la venta en los locales de Abitab y Redpagos, en Tickantel y la boletería de la sala.

Comienza este sábado 8 por todo lo alto. Luego de una visita al Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP) a las 11.00, con entrada libre, y un espacio de artes plásticas a las 15.30, también con entrada libre, con cupo limitado, habrá doble función de Ruperto Rocanrol, a las 17.00 y a las 19.00. “Para los héroes no hay vacaciones, tampoco para el sapo Ruperto que, decidido a lanzar su carrera como productor, sale a buscar nuevos talentos”, anuncia la banda de Roy, Pablo y Bruno Berocay, flamante ganadora del Florencio a mejor espectáculo musical infantil por La máquina del tiempo. La tónica será compartir las canciones de sus cinco discos, que han acompañado a los más chicos en sus 16 años de trayectoria. “No es igual que la playa, pero ¡vamos a pasarla muy bien!”, prometen. Las entradas salen $ 500 y hay 2x1 para Comunidad la diaria.

El domingo 9, también en doble función a las 17.00 y a las 19.00, regresa una propuesta que ya es habitué de la sala: Piú! Música Viajera se presentará con Bebés a la Zitarrosa, una experiencia sensorial, musical y corporal para las y los más pequeños: bebés de seis a 24 meses. Las musicoterapeutas Lili Ramos y Natalia Goldberg ofrecen una actividad pensada para bebés y familias, en la que ponen en evidencia “la influencia de la música en los bebés, que facilita y estimula las etapas del desarrollo temprano y favorece el vínculo con los adultos acompañantes”. El escenario se convierte en una playa donde se desarrolla esta experiencia lúdico-musical; allí que se forma “una gran ronda que invita al encuentro entre grandes, chicos y chicas” y donde “los y las participantes serán protagonistas de la trama guiados por canciones y el juego con instrumentos musicales”. Las entradas salen $ 1.000 y $ 1.500.

El ciclo continúa el martes 11 a las 19.00 con Becho o la extraordinaria aparición de La Cumparsita, dirigida por José Infantozzi. Un espectáculo con entrada libre en el que se pone en escena una historia en la que la música es protagonista, con el tango “La cumparsita” y las peripecias de su autor como disparador. “La energía de un grupo de músicos tocando es tan poderosa que atrapa a Becho, lo invade, lo enferma, lo hace delirar y lo transporta al mundo imaginado o soñado en el que habitan los sonidos de ‘La cumparsita’. No todo sale bien en esta historia: luego de una serie de infortunios que lo llevan a perder los derechos de su obra máxima, la historia de un giro inimaginable para Becho”.

Foto: Reinaldo Altamirano.

El miércoles 12 a las 15.30, con entrada libre y cupo limitado, se ofrecerá el espacio literario Había una vez un cuento de verano y más tarde, en doble función a las 17.00 y las 19.00, la sala se viste de clown para que Opa! Payasos presente Opalalá. El circo único, que este año cumple cinco años y se despide del público luego de haber tenido más de 200 presentaciones en diversos lugares y de haber participado en seis festivales. Con Lía Jaluff y Sebastián Báez en escena y la creación acrobática de Sebastián Laenz, es “un espectáculo ágil y divertido, que combina diferentes disciplinas circenses con el teatro clownesco, es una puesta que busca un encuentro cálido y alegre con el público, una experiencia para compartir en familia”. Las entradas salen $ 450 y hay bonificadas con cupo limitado.

El jueves 13 a las 15.30 habrá un espacio destinado a las artes plásticas, con entrada libre, y a las 17.00 se presentará la banda de música para las infancias Encanto al Alma, galardonada en 2024 con el Florencio a mejor espectáculo para niños de dos a cinco años por La magia del unicornio, dirigido por Richard Riveiro. En un espectáculo interactivo, la banda liderada por Leticia Passeggi invita a niñas y niños a vivir una historia única en la que la magia y la fantasía son protagonistas. Además de las canciones más icónicas, como “El abrazo” y “Zapatitos para un gigante”, recorrerán las incluidas en los cinco discos que tienen publicados, en una propuesta que mixtura juego, cuentos y música. “Una de las riquezas del espectáculo es la presencia de instrumentos en vivo como guitarra, bajo, ukelele, acordeón, metalófono, flauta, batería y voces, que crean una experiencia sonora única y cautivante. Esto se complementa con una cuidada puesta en escena actoral”.

Foto: difusión.

El viernes 14, a las 17.00 y a las 19.00, será el turno de Daniel Ovidio Fernández, de la compañía Ovidio Titers Band, que pondrá en escena el unipersonal Cosas de titiritero. El disparador: un titiritero ambulante, como de otra época, llega tarde a una función, pero esta vez su compañero no está, por lo que no puede comenzar y, como no puede contar sus historias solo, pide ayuda al público, “haciendo que estos se conviertan en titiriteros y titiriteras, en protagonistas de las historias”. Se conforma a partir de allí un “espectáculo siempre único gracias a la intervención del público, que transita por diversas técnicas que van desde sombras chinas a títeres de guante, mezclando el humor y la emoción”. La anécdota da pie para “contar y mostrar el mundo de los titiriteros, las historias que va recogiendo en el camino, y estas historias hablan de amistad, de amor y de volver a retomar la aventura cada vez… la aventura de volver a contar”. Las entradas salen $ 500 y hay 2x1 para Comunidad la diaria.

El sábado 15 el festival llega a su fin y repite las actividades del arranque: a las 11.00, visita al TUMP, con entrada libre; a las 15.30, espacio literario, con entrada libre y cupo limitado. A las 17.00 y a las 19.00, Letu Ruibal será la encargada de darle cierre al ciclo con su propuesta artística, educativa y musical. “El espectáculo invita a jugar con el cuerpo, con las palabras, con los sonidos, y con títeres, generando un clima cálido y de disfrute, propiciando la participación de niños y adultos de forma lúdica y natural”, sostiene, y destaca que se trata de una propuesta “dinámica y activa, que despliega variedad de ritmos, estilos e instrumentos que enriquecen el mundo musical de las infancias, vivenciando la diversidad de géneros y culturas que acompañan cada canción”. En esta ocasión, Ruibal estará acompañada por Pablo Notaro en guitarra y Emi Cruz en bajo. Las entradas salen $ 500 y hay 2x1 para Comunidad la diaria.