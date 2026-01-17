Escaramuza x 3

La librería Escaramuza (Pablo de María 1185) ofrece algunas opciones para niñas, niños y adolescentes en los meses de verano. Por consultas e inscripciones, comunicarse al mail [email protected] o al teléfono 091 400 034.

El músico Gonzalo Deniz (Franny Glass) dará el taller de canciones Sauce melocotón, para niñas y niños de 7 a 10 años, los miércoles 21 y 28 de enero, de 15.00 a 16.30, en modalidad presencial. Se propone “un acercamiento a la creación de canciones a través del juego colectivo”, en el que “el tallerista oficiará como guía para canalizar de forma práctica las ideas que los niños propongan” y, de este modo, “el taller de escritura se convierte en taller de música, y el grupo de creadores se vuelve un grupo musical”.

En febrero, los martes 3, 10 y 24, de 15.30 a 17.00, el historietista Andrés Alberto (¿Hay gallinas en el universo paralelo?) estará a cargo del Taller de historietas frescas, dirigido a niñas y niños de 8 a 13 años. Se ofrecerá “un espacio de propuestas de dibujo e historieta que nacen de un punto de partida lúdico”, en el que, desde diferentes consignas disparadoras, las y los participantes “crearán ilustraciones, personajes e historietas, explorando nuevos sitios para llevar su dibujo y ser llevados por él”.

Por último, Doménica Pioli y Lucía Ruggiano llevarán adelante una propuesta para chiquilinas y chiquilines un poco más grandes, de 10 a 15 años, con Hilvanando tiempos: taller de animación experimental para mentes curiosas, los jueves de febrero de 15.00 a 17.00, en el que ensayarán diversas formas de animación cuadro a cuadro: “Es una invitación a crear el movimiento con las manos, a jugar con universos, colores y personajes. Nos enfocaremos en la experimentación poniendo énfasis en los procesos y las curiosidades que se despierten durante los encuentros”. En el primero se centrarán en el stop motion; en el segundo, en la construcción de personajes, elementos en escena y escenografía; en el tercero, en la realización de fotos, el trabajo del movimiento y el uso de cámara y luces.

Taller de Artes de Vero Leite

La ilustradora y autora de libros para niñas y niños (entre ellos, El mandado del tatú, Una historia para Alicia, El color del cristal) abre su taller en verano bajo la consigna “las vacaciones traen tesoros que sólo se encuentran cuando el sol brilla en todo su esplendor”. Se organiza en dos ciclos: en enero habrá cuatro encuentros de dos horas, desde el lunes 19 al jueves 29; en febrero, a lo largo del mes, se podrá optar por propuestas de cuatro, seis u ocho encuentros, de dos horas de duración cada uno. El taller, ubicado en Parque Rodó, ofrece “un espacio para estar, para ser, para expresarse, dejando de lado las pantallas”, con una biblioteca nutrida, materiales para dibujar, escribir y crear, y la libertad como eje. Los cupos son limitados y se trabaja en grupos pequeños con atención personalizada. Por consultas e inscripciones, escribir por mensaje privado al Instagram @veroleite.