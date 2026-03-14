Pop rock de 1915 en Magnolio

Ni tan under ni tan mainstream, la banda argentina 1915 sostiene su carácter pretencioso con la calidad de su rock de reminiscencias ochenteras. Música electrónica, postales cinematográficas y poesía apocalíptica se combinan cerca de A-Ha, Gary Numan y The Killers. Cruz Hunkeler en guitarra y voz, Penzo en teclados, Alejo Freixas en bajo y Jeremías Alegre en batería ya se presentaron en el Cosquín Rock Uruguay de 2025 y regresan a Montevideo para demostrar la valía de su quinto disco, Ceremonia, este sábado a las 20.00 en Magnolio Sala (Pablo de María 1015).

Entradas: $ 1.380 en Redtickets. Comunidad la diaria 2x1.

Rock y Ruedas en Santa Rosa

Un gran festival de música pesada se celebrará este sábado en el Club Social de Santa Rosa (Pte. Tomás Berreta, 91400, Santa Rosa, Canelones). Desde las 16.00 actuarán: Gualicho, Perfectos Desconocidos, Tren Nocturno, El Mesías 555, A Small Madness, El Asilo de la Bestia, Dr. Rocka, Kamikaze, La Sangre de Verónika, Rey Toro y Pecho e' Fierro. Entradas: $ 880 en Redtickets.

Papina de Palma en Canelones

“Llevo canciones nuevitas de paquete para estrenar con ustedes”, promete la autora e intérprete de “El bálsamo”, “Superticioso” y “Cosas parte darte”, en la previa de su show de este sábado a las 20.00 en el teatro del Complejo Cultural Politeama de la ciudad de Canelones. “Vengo con mi formato más chiquito, sola con la guitarra. Esa modalidad me facilita mucho charlar con la gente. Me encanta incluir a los presentes en las historias de las canciones. A veces es un relajo y desvarío un poco”, adelantó Papina de Palma, en diálogo con el medio local La Gaceta Noticias. La artista también comentó que está trabajando en su nuevo disco y que la encargada de abrir la noche canaria será su colega Mel Altieri. Entradas: $ 500 en Tickantel.

D.R.I en Live Era

Luego del exitoso show de los angelinos Suicidal Tendencies en Montevideo, los texanos Dirty Rotten Imbeciles llegan por primera vez a Uruguay con sus credenciales de fundadores y fundamentalistas del crossover entre el hardcore punk y el thrash metal. Los afortunados concurrentes al espectáculo podrán ver las caras de dos de sus integrantes originales, el cantante Kurt Brecht y el guitarrista Spike Cassidy, acompañados del bajista Greg Orr y el baterista Rob Rampy.

El pogo asegurado será este domingo a las 20.00 en Live Era (Uruguay 960) con entradas a $ 2.800 y $ 3.570 (living vip) en Redtickets.