Escenas breves, con un ritmo que hace perder la noción del tiempo en una comedia absurda que se regodea en la gestualidad, a veces repetitiva, a veces parca, siempre efectiva. El ridículo se abre paso desde el misterio en la trama, al inicio opaco, de Mala persona, de Ezequiel Núñez.

Ángel, el protagonista, tiene una pesadilla recurrente en la que deja caer un helado. Entre las confesiones veladas (más cercanas a la mentira) que comparte en las sesiones de terapia y el trato despiadado que acuerda para supuestamente mejorar su presente laboral, la vida le resulta traumática. Es él, literalmente un ladrón de muelas, quien se debate entre el bien y el mal, el que duda de lo que siente y termina poniendo en cuestión el individualismo que lo rodea.

El elenco que encabeza el propio Núñez, junto con Mateo Altez y Paula Lieberman, que se desdoblan con histrionismo en más de un personaje, atrapa desde el disfrute que transmite. “Cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir”, permea el subtexto de esta pieza sobre la dificultad de vincularse, donde los ambiciosos encuentran su merecido y el crimen, su castigo.

El espectáculo, con dirección, iluminación y escenografía de Luis Pazos, estuvo nominado en dos categorías de los Premios Podestá, otorgados por el Colectivo de Críticos Independientes, y en cinco en los Premios Florencio, otorgados por la ACTU. Resultó ganadora del Florencio a mejor espectáculo y mejor dirección de comedia.

Mala persona. Sábados a las 20.00 hasta el 26 de marzo en Teatro Alianza (Paraguay 1217 y Canelones). Entradas en RedTickets a $ 680.

Finzi Pasca de cerca

Escrito, dirigido e interpretado por Daniele Finzi Pasca, Ícaro es un unipersonal que invita al encuentro de la mano de una poesía puesta en acción. Con él regresa al teatro Solís, del viernes 13 al domingo 15 de marzo a las 20.30, el dramaturgo, director escénico, payaso y coreógrafo suizo, cofundador del Teatro Sunil y de la compañía Finzi Pasca (con el uruguayo Hugo Gargiulo, entre otros), con la que montó espectáculos y trabajó tanto para el Cirque du Soleil como para ceremonias de los Juegos Olímpicos. Para quienes nunca hayan asistido al sutil y envolvente estilo de comunicación, a una pertinaz búsqueda de la magia, o esperen el reencuentro con este valioso clown, las entradas están en venta desde $ 900.

Pero además, antes de las funciones, hay una cita con Finzi Pasca, cultor del “teatro de la caricia”, el creador de La Veritá y Donka, en la sala Bauzá de la Universidad Católica (edificio central, 8 de Octubre 2738) el martes, a las 14.00. Para asistir a la masterclass gratuita “Habitar, contar, curar”, es necesario rellenar el formulario en https://ladiaria.com.uy/UvU.

Vuelven los ansiosos Sutottos

Los juegos de palabras y las reacciones inesperadas son la sustancia de Sutottos, la dupla argentina que periódicamente alegra los escenarios montevideanos. Con Feliz día, que traen el viernes a las 21.00, en una única presentación, a la sala Campodónico de El Galpón, los seguidores locales podrán ponerse al día con los actores Andrés Caminos y Gadiel Sztryk, que, por supuesto, y como es su costumbre, también se hacen cargo de la dramaturgia y comparten la dirección. Las entradas cuestan $ 800 (hay 2x1 con la diaria).

En esta comedia, que prometen que “amplifica y exagera con humor la exigencia permanente por ser felices y disfrutar”, son hermanos mellizos que todavía viven en la casa de su madre, con quien mantienen un vínculo exageradamente edípico. La angustia de bienestar y la competencia entre hermanos por ser el favorito están drenando el festejo por sus cuatro décadas.

Entre la crisis familiar y la presión social, mientras esperan, mal afeitados y ridículos, a los invitados, que nunca van a llegar, la platea asiste a sus continuos intentos y sucesivos fracasos por lograr ser felices.

Por este show obtuvieron dos premios en el Festival de Teatro Vagas Bajas, en España: mejor obra, otorgado por el público, y mejor actor, para ambos. Además, estuvo nominado a los Premios ACE como mejor espectáculo de humor.