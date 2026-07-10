The Pitt y Hacks lideran las nominaciones a los premios Emmy 2026

Llegó una nueva lista de nominaciones a los premios Emmy, que celebran lo mejor de la televisión en Estados Unidos, y nuevamente hay una gran cantidad de series que engrosan los catálogos de plataformas disponibles en nuestro país. La excepción son las de Apple TV, ya que el servicio continúa sin entrar a nuestro territorio.
Contando el importante número de categorías existentes, el drama médico The Pitt parte como favorito en su categoría con 25 nominaciones, mientras que Hacks, la comedia sobre dos comediantes, tiene 24. Ambas pueden verse en HBO Max. La flamante Widow’s Bay, de Apple TV, debutó con 19. Los ganadores se conocerán el lunes 14 de setiembre.
Estas son las nominaciones en las categorías más importantes, y dónde ver esas series desde Uruguay:
Series dramáticas
Mejor serie dramática
- El caballero de los siete reinos (HBO Max)
- La diplomática (Netflix)
- La Edad Dorada (HBO Max)
- Paradise (Disney+)
- The Pitt (HBO Max)
- Pluribus (no disponible)
- Slow Horses (no disponible)
- Your Friends & Neighbors (no disponible)
Mejor actriz dramática
- Carrie Coon, La Edad Dorada
- Chase Infiniti, Los testamentos: de las hijas de Gilead (Disney+)
- Keri Russell, La diplomática
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Zendaya, Euphoria (HBO Max)
Mejor actor dramático
- Sterling K Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task: unidad especial (HBO Max)
- Rufus Sewell, La diplomática
- Noah Wyle, The Pitt
Mejor actriz de reparto en drama
- Taylor Dearden, The Pitt
- Fiona Dourif, The Pitt
- Allison Janney, La diplomática
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Sepideh Moafi, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Karolina Wydra, Pluribus
Mejor actor de reparto en drama
- Patrick Ball, The Pitt
- Billy Crudup, The Morning Show (no disponible)
- Shawn Hatosy, The Pitt
- Gerran Howell, The Pitt
- Jack Lowden, Slow Horses
- Tom Pelphrey, Task: unidad especial
- Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Comedias
Mejor serie de comedia
- Abbot Elementary (Disney+)
- Hacks (HBO Max)
- Margo’s Got Money Troubles (no disponible)
- Nadie quiere esto (Netflix)
- Only Murders in the Building (Disney+)
- El Oso (Disney+)
- Shrinking (no disponible)
- Widow’s Bay (no disponible)
Mejor actriz de comedia
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, El Oso
- Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow, The Comeback (HBO Max)
- Jean Smart, Hacks
Mejor actor de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man (Disney+)
- Steve Carell, Rooster (HBO Max)
- Matthew Rhys, Widow’s Bay
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murders in the Building
Mejor actriz de reparto en comedia
- Dale Dickey, Widow’s Bay
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Kate O’Flynn, Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter, Hacks
- Jessica Williams, Shrinking
Mejor actor de reparto en comedia
- Colman Domingo, Las cuatro estaciones (Netflix)
- Paul W Downs, Hacks
- Harrison Ford, Shrinking
- Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles
- Stephen Root, Widow’s Bay
- Michael Urie, Shrinking
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
Series limitadas, antológicas y telefilms
Mejor serie limitada o antología
- All Her Fault (Prime Video)
- La bestia en mí (Netflix)
- Bronca (Netflix)
- DTF St. Louis (HBO Max)
- Love Story: John F Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Disney+)
Mejor telefilm
- Jefes de Estado (Prime Video)
- Miss You, Love You (no disponible)
- Gente que conocemos en vacaciones (Netflix)
- Criaturas luminosas (Netflix)
- Jack Ryan de Tom Clancy: guerra fantasma (Prime Video)
Mejor actriz en serie limitada, antología o telefilm
- Claire Danes, La bestia en mí
- Sally Field, Criaturas luminosas
- Carey Mulligan, Bronca
- Sarah Pidgeon, Love Story: John F Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
- Sarah Snook, All Her Fault
Mejor actor en serie limitada, antología o telefilm
- Riz Ahmed, El señuelo (Prime Video)
- Jason Bateman, Black Rabbit (Netflix)
- Charlie Hunnam, Monstruo: la historia de Ed Gein (Netflix)
- Oscar Isaac, Bronca
- Matthew Rhys, La bestia en mí
Mejor actriz de reparto en serie limitada, antología o telefilm
- Linda Cardellini, DTF St. Louis
- Dakota Fanning, All Her Fault
- Laurie Metcalf, Monstruo: la historia de Ed Gein
- Joy Sunday, DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung, Bronca
- Constance Zimmer, Love Story: John F Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
Mejor actor de reparto en serie limitada, antología o telefilm
- Jason Bateman, DTF St. Louis
- Richard Gadd, Hombre a medias (HBO Max)
- David Harbour, DTF St. Louis
- Richard Jenkins, DTF St. Louis
- Charles Melton, Bronca
- Nick Offerman, Muerte por un rayo (Netflix)