Comenzó la última etapa de preparación para Qatar. La delegación celeste ya se encuentra en Abu Dabi y, desde este sábado, comenzaron a llegar los futbolistas. Al finalizar el entrenamiento de este domingo, Federico Valverde habló con la prensa.

Habló el Halcón

Luego del entrenamiento del conjunto charrúa, Federico Valverde respondió preguntas a los periodistas que se encuentran en Abu Dabi.

En primer lugar, el Halcón hizo referencia a su nuevo apodo.

“Toda la gente se sumó al apodo y a mí me gustó, que es lo principal. Me causaba mucha gracia. El cambio en lo deportivo ayudó en el proceso de cambiar el apodo. A nivel futbolístico mejoré bastante, mejoré de cabeza; maduré mucho, fuera y dentro de la cancha”, comentó.

Al ser consultado sobre las bases que tuvo su evolución personal como jugador, Valverde sostuvo que se dio gracias a la gente que estuvo a su alrededor para apoyarlo.

“Me ayudaron mucho para enfocarme en lo que tenía que mejorar para mí y para mi equipo, tanto el club como la selección. A seguir creciendo como papá, como pareja, a seguir siendo un buen hijo con mis papás, todo fue un proceso”, expresó.

Además, confirmó que su “momento de quiebre” fue antes de que llegara Diego Alonso a la selección.

“Porque en Real Madrid no estaba teniendo todos los minutos que yo quería pero tampoco trabajaba para conseguirlos. Esas personas que me ayudaron, nutricionista, coaching, mi pareja, mis papás, mis amigos, me hicieron ver otras herramientas para poder conseguir lo que yo aspiraba, que era jugar en Real Madrid y ser una pieza fundamental en Uruguay”, confesó.

Sobre el Mundial de Qatar, el delantero se mostró muy ilusionado y ansioso por volver a compartir con sus compañeros y con el cuerpo técnico charrúa.

“Muy contento de volver a tomar mate con ellos y a hablar de lo que nos pasa a cada uno en nuestros equipos. Hay que valorar y disfrutar el tiempo que estás en la selección. Estamos muy ilusionados y vamos a intentar dejar una huella linda y dejar bien parado al país”, sostuvo.

Por otra parte, consultado sobre si su intención es hacerse cargo del equipo, Valverde dijo que no.

“Mi intención es dar lo mejor de mí, entregar el 100% al equipo y al cuerpo técnico, en la posición que sea. Dentro de la cancha es mejor, pero si me toca esperar, hay que ser compañeros y alentar a los demás. Estoy muy ilusionado con todo lo que los compañeros transmiten día a día, eso aumenta la ilusión”, finalizó.

Se renueva la ilusión

Los primeros en llegar a Abu Dabi fueron Federico Valverde, Ronald Araújo, Luis Suárez, Sergio Rochet y Diego Godín.

Más tarde se sumaron José Luis Rodríguez, Facundo Torres, Giorgian de Arrascaeta, Sebastián Sosa, Martín Cáceres y Nicolás de la Cruz.

Luego arribaron Guillermo Varela, Lucas Torreira, Maximiliano Gómez y Fernando Muslera.

Este domingo Uruguay tuvo un entrenamiento vespertino. El lunes se repetirá la jornada a puertas cerradas y el martes el entrenamiento será a puertas abiertas y con conferencia de prensa. El miércoles el trabajo será en doble turno y a puertas cerradas, al igual que el jueves, con la excepción de que este día habrá comunicación con la prensa. Por último, el viernes 19, la celeste tendrá día libre.