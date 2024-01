La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó, el primer día del año, dos partidos amistosos en el marco de la preparación de la selección sub 23 para el Preolímpico que comienza el 20 de enero en Venezuela. El conjunto de Marcelo Bielsa jugará el 13 de enero ante Paraguay y tres días después, el 16 de enero, ante Banfield de Argentina, aprovechando que el conjunto de Buenos Aires estará en el país para competir en la Serie Río de la Plata. Ambos partidos se jugarán en el Campus de Maldonado y los tickets ya están a la venta en la web AUFTickets.

El objetivo

Uruguay debutará en el torneo Preolímpico el 24 de enero ante Paraguay en el estadio Misael Delgado de Valencia a las 17.00, por el grupo B. Tres días más tarde, el rival de la celeste será Chile, con el que se verán las caras en el mismo recinto pero a las 20.00. Compitiendo por un lugar en el cuadrangular final, el conjunto charrúa volverá a tener acción el 30 de enero ante Perú a las 17.00. La participación en la fase de grupos de la selección de Marcelo Bielsa finalizará el 2 de febrero ante Argentina a las 20.00. La seguidilla de partidos obedece a que la celeste comenzará el torneo teniendo fecha libre.

Los futbolistas que están entrenando en el Complejo Celeste para esta competencia son los arqueros Ignacio Suárez (Nacional), Fabrizio Correa (La Luz) y Randall Rodríguez (Peñarol); los defensas Sebastián Boselli (River Plate de Argentina), Nicolás Marichal (Dinamo Moscú de Rusia), Mateo Antoni (Nacional), Mateo Ponte (Botafogo de Brasil), Valentín Rodríguez (Peñarol) y Fredy Martínez (Nacional); los mediocampistas Vicente Poggi (Necaxa de México), César Araújo (Orlando City de Estados Unidos), Rodrigo Chagas (Nacional), Santiago Homenchenko (Peñarol) y Tiago Palacios (Montevideo City Torque); y los delanteros Cristian Olivera (Los Ángeles FC de Estados Unidos), Luciano Rodríguez (Liverpool), Anderson Duarte (Defensor Sporting), Matías Abaldo (Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina), Juan Cruz de los Santos (River Plate), Renzo Sánchez (Nacional) y Matías Fonseca (Wanderers).

El plantel puede ser de 23 jugadores incluyendo tres arqueros, pero por el momento Bielsa trabaja con 21 futbolistas. Algunos jugadores con los que el entrenador pretendía contar no estarán a la orden de la selección por determinación de sus clubes, que no tienen la obligación de cederlos; es el caso de Génova de Italia, que decidió no permitir que viajara Alan Matturro, quien fue figura en el Mundial sub 20 en el que la celeste salió campeona. Lo mismo sucedió con Agustín Álvarez Martínez, que milita en el Sassuolo de Italia, que ya volvió a las canchas luego de recuperarse de una lesión en los ligamentos cruzados que lo tuvo varios meses sin jugar; la selección pretendía contar con el delantero considerando que el torneo es una buena oportunidad para que obtenga ritmo, pero la solicitud fue rechazada.

El viernes 5 de enero es la fecha límite para que el entrenador confirme la nómina decisiva que viajará para representar a Uruguay en Venezuela.