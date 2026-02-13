La Dirección General de Educación Secundaria (DGES) continúa preparando el inicio de cursos, previsto para el 2 de marzo en dicho subsistema, con un calendario que marca que los distintos grados empezarán de forma escalonada. Uno de los procesos más importantes para que todo esté en condiciones en los 300 liceos públicos de todo el país es la elección de horas docentes.

Para este año, Secundaria definió que el proceso se realice de forma virtual y que se pueda elegir por un único año, más allá de que se le mantendrá su derecho a quienes habían confirmado liceo por tres años en elecciones anteriores. Según explicó a la diaria el titular de la DGES, Manuel Oroño, en diciembre se logró completar la elección de los docentes efectivos y a partir de febrero comenzó la elección de los interinos, que continuará durante todo el mes con las horas que queden disponibles. Al respecto, el jerarca detalló que la única excepción fueron las asignaturas Historia y Sociología, cuyos actos eleccionarios debieron ser anulados y reprogramados por errores de gestión. Oroño contó que las elecciones de ambas materias se retomaron en febrero.

Según concluyó, está planificado que en la última semana del mes se complete la primera ronda de elección de todos los docentes del país. Eso implicaría que en el inicio de cursos, que será el primer día hábil de marzo, ya estén elegidas más del 90% de las horas que tiene a disposición Secundaria, estimó el jerarca. De todas formas, indicó que es habitual que los primeros días de marzo se da un proceso de “reflujo”, ya que se renuevan los contratos docentes y muchos de ellos renuncian a algunas horas o se renuevan distintos pases en comisión, entre otros movimientos.

Oroño detalló que ese “pequeño retroceso” que se genera en el porcentaje de horas asignadas se revierte con la elección de horas permanente que realiza la DGES durante el año lectivo. Precisamente, en los últimos tiempos ha pasado que hay horas docentes que no se pueden asignar a lo largo de todo el año. Consultado al respecto, el jerarca indicó que ello se da en algunas materias en las que históricamente hay déficit de docentes, como Informática o Inglés, o algunos años en Física.

Para esos casos, desde 2015 Secundaria aplica el programa Aulas alternativas en línea, que consiste en la asignación de horas para clases virtuales en aquellos grupos que pasen varias semanas sin docente asignado. Oroño explicó que esos grupos se crean en el mes de mayo, ya que antes la DGES se aboca a que haya docentes que puedan tomar los grupos vacantes de forma presencial. Además de las dificultades para ello en algunas materias, el jerarca planteó que en algunos liceos alejados de ciudades más pobladas es difícil lograr que todos los grupos tengan un docente a cargo.

Respecto a las inscripciones, Oroño señaló que en este momento del año, cuando las familias ya saben qué centro educativo les fue asignado, se generan algunas solicitudes de cambios. Además, habló de una masa de estudiantes que se anotan en febrero, después de descartar la inscripción en un colegio privado o de que no encuentran lugar en propuestas de UTU. Según explicó el jerarca, Secundaria trabaja en conjunto con las divisiones de Integración Educativo y de Soporte Técnico de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para abordar a nivel territorial los casos de estudiantes que no encuentran lugar en los centros de su preferencia.

Oroño detalló que la DGES realizó un trabajo importante al monitorear la oferta educativa y la demanda de inscripciones en bachillerato en algunas zonas de Montevideo para garantizar un lugar a todos los estudiantes, pero al mismo tiempo tener en cuenta su lugar de residencia y la capacidad locativa de cada uno de los centros. El jerarca afirmó que este año se hizo “un buen trabajo” con las inscripciones, aunque adelantó que de cara a 2027 habrá que seguir mejorando algunos procesos.

En este marco, la apuesta de Secundaria es que en los primeros días de clase los centros educativos organicen actividades de bienvenida a los estudiantes, lo que también implica el contacto con las familias. También habrá salas docentes organizadas por asignaturas para discutir los nuevos programas que entrarán en vigencia a partir de marzo. En adición, durante 2026 se discutirán cambios al Marco Curricular Nacional, a las progresiones de aprendizaje y a los reglamentos de evaluación generados en la administración pasada bajo la transformación curricular, y también se evaluarán los ajustes curriculares realizados el año pasado.

La llegada de comedores a casi 30 liceos

En el marco de la política de ampliación del tiempo pedagógico que se propone la actual administración, a partir de este año se instalarán casi 60 comedores en centros de educación media, 28 de ellos en liceos a cargo de la DGES.

Según explicó Oroño, todos o la gran mayoría de los comedores que se instalarán en los liceos estarán listos para usar en el inicio de clases y ello representará un importante desafío para los centros educativos, ya que se trata de un nuevo espacio a gestionar. Para ello, Secundaria tomó tres medidas iniciales, entre las que está la definición de una figura pedagógica de acompañamiento asociada a los comedores. El jerarca detalló que se apunta a que los adolescentes “no solo vayan a comer”, sino que en dicho espacio también se generen otro tipo de actividades que contribuyan a la continuidad educativa.

En ese sentido, la ANEP hizo un llamado a educadores sociales con perfil comunitario que tendrán un rol similar al de los maestros comunitarios en Primaria, ya que trabajarán en el vínculo entre los centros de educación media y las familias de los estudiantes. En el caso de la DGES, Oroño explicó que para el inicio de tareas se priorizará a los liceos que cuenten con comedor, de forma que haya otra figura de referencia en dicho espacio.

Como en todos los casos se trata de espacios que incluyen la realización de las tareas de cocina en el centro educativo, otra de las previsiones que tomó Secundaria fue la de mantener o considerar horas extra de limpieza para los funcionarios que se desempeñan en los liceos que contarán con comedor. Al mismo tiempo, detalló que en algunas zonas el comedor liceal será también utilizado por estudiantes de la UTU más cercana, lo que implica tener en cuenta también el traslado de los adolescentes. De todas formas, dijo que Secundaria ya tiene experiencia en la materia, ya que hasta ahora en muchos casos había liceales que se trasladaban al comedor de una escuela primaria.

Otro cambio importante de cara a 2026 será en la implementación de las Becas Butiá, que a partir de este año incrementarán sus montos y la cantidad de beneficiarios, además de incluir un acompañamiento académico que deberá ser definido por cada centro educativo. Al respecto, Oroño recordó que hay tiempo para postularse hasta el 16 de marzo y que una primera tarea que tendrán los centros educativos en el inicio de clases será informar y recordar de la convocatoria.

Finalmente, serán convocadas las familias de los estudiantes que queden seleccionados ya que en todos los casos se deberá asumir un compromiso de parte de los adolescentes a nivel de asistencia a clase. Según adelantó el titular de la DGES a partir de este año también cambiará la modalidad de pago de las becas, que será a través del Banco República. En el caso de los estudiantes menores de 14 años el pago será a sus adultos referentes, pero para los mayores de esa edad el banco le creará una cuenta y le otorgará una tarjeta de débito a los adolescentes.