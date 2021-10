No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Caminante | Que ingrato es el futbolero. Parece que ya nos olvidamos del 5 a 0 a Bolivia, de la entrevista del Tato López al Maestro y de cuando Palito se tiró de cabeza a la pelota. En fin, ya veo que la estatua del Maestro quizás no salga ahora. Yo estaba juntando canillas.

Viborita | Hay que analizar la continuidad de Tabárez desde el punto de vista futbolístico exclusivamente. Como lo vemos todos, Tabárez plantea una idea de juego propia de una cabeza estalinista, soviética, no hay libertad para salir jugando, no hay jugadores con iniciativa, se ha matado toda creatividad y cualquier concreción en la red se pena con el destierro. Y en las conferencias es intolerante. Que venga Pepe Guardiola.

Tola Antúnez | Llegó la hora de Tola Antúnez.

Sr. Arturo | ¿Que pasa con mi comentario?? ¿Por que no lo publican? Justo cuando pongo que hay que sacar al viejo comunista del cargo vitalicio que PAGAMOS TODOS, mi comentario no sale... Que raro no? Si escribiera una tortillera trans poniendo ideología de género lo ubican bien arriba...

Javi_No_a_la_LUC | Me parece que hay que cambiar, otro entrenador podría mejorar al equipo para los partidos que faltan. Por suerte estamos 5tos, es un momento en que podemos discutir estas cosas sin mezclar todo ni caer en cualquier descalificación

Qki_pelado | @Javi_No_a_la_LUC Se supone que decís no a la LUC y pedís que se vaya Tabárez?? Qué mandadero y siervo con diarrea mental resultaste

Algo_celeste | @Javi_No_a_la_LUC Y no hablás del Diente López, bobo?? Sabés lo que es el fútbol?? Por qué no decís que fue el único uruguayo en hacerle dos goles a los Gallos Blancos de Querétaro y uno a los Azucareros de Irupato en la hora??

Libre | @Javi_No_a_la_LUC esto es increíble, Tabarez tiene que renunciar?? Y Radi no?? Radi va a seguir en la Udelar aun después de que un pelado de Letras le quitó el apoyo para un premio de una cosa? Si tiene dignidad, sáquese la túnica y dé un paso al costado del laboratorio, señor Radi, que además usted no es menos pelado que el otro

Ernesto Tornero | @Libre: Radi es de Liverpool, el presidente de ese equipo es Palma, en Palma en este momento hay un volcán en erupción, la erupción fue provocada por los desechos de los tapabocas usados para invisibilizarnos durante la Plandemia. En la Universidad de Arim, estas relaciones causales no se estudian porque perderían el financiamiento del Fondo SOROS. El martes quemo mi título de Operador PC en la Plaza de la Bandera con la presencia de varios grado 5 de Letras.

Becario Fútbol a full CX 8579 | Un vrasilero que entro con el pelo pintado de ruvio tiro una pelota larga y Caseres estava hadelante del...pico lo paso y agarro el balon antes que Caseres y tercer gol. Piqueres cierra mal se dejo ganar la espalda...herrores no ....orrores!!!!...de vavifubol...un desastre. No necesitamos al Maestro.