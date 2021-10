Ticholo | Con razón no se sabía nada del Carlinho que va y se le ocurre traer unas garrafa de contrabando. Mirá que le dijimo no adelanta traer garrafa brasilera que no son segura, Carlinho. Pero es loco de porfiado.

Valter Wenencio | Por favor, ¿vamos a seguir perdiendo el tiempo con las cosas raras que ven en la frontera? Estamos hablando de una zona donde gana el Partido Colorado o un bagual como Botana.

Librepensador | Esto es como en aquella novela 1984 de Orwell, que ingresa un bólido a la atmósfera a una altura de 100 kilómetros y de repente todos son del FA en la universidad y en los talleres de teatro de la intendencia y matan a Franklin Rodríguez.

Marcelo_1977 | jajajaj solo acá hay bólidos, ojalá aterrice, nos mate a todos y se extinga este país mediocre, es como dice Darwin en la radio, acá la gente no entiende!!!!!!11111UNO

Juan | @Marcelo_1977 puede ser, pero concretamente qué cosa es que la gente no entiende?

Marcelo_1977 | @Juan Sii tal cual jajjajajaj

Pía | Ustedes creen que hay bólidos que cruzan la atmósfera? Hay que creerse que esa es una “realidad” “objetiva”? No tendremos que empezar a mirar la realidad con una perspectiva más crítica? Les seguimos creyendo a los “científicos” de la “astronomía” o empezamos a buscar más a los astros que definen comportamientos dentro nuestro? Y ojo que no me refiero a las truchadas del horóscopo de las revistas de chismes, yo me refiero a los horóscopos de las revistas especializadas.

Sector_Termo_Progresista | En 2017 los gurises del liceo 275 de Cerro Chota habían generado un cohete que desintegraba bólidos en la estratosfera con una lluvia de neutrones y brasa celeste. Todo con el software de robótica de las ceibalitas. Tengo entendido que en esa época la izquierda de la NASA casi pone una oficina en Uruguay, para estudiar el tema y para fomentar la descentralización. Hoy no hay protección contra bólidos por los recortes en el MGAP. Estaba bueno cambiar, no?

Nico_flat | En las primeras imágenes que se divulgaron se veía cómo la trayectoria del bólido era claramente curva, por lo que quedaba en evidencia que la Tierra es plana. Pero después la cambiaron por otra en donde la trayectoria pasa a ser recta, dando la impresión de que es la Tierra la que es curva. No sé por qué no habré hecho captura de pantalla. Me pasó lo mismo cuando anunciaron que el coronavirus había matado a sólo 5 personas y después lo cambiaron por 5.000. Lo más triste es que las dos veces me pasó por lo mismo: apreté Supr en lugar de ImpPt. Jajajaj, por ese tipo de cosas es que soy un nabo!!!!!