Conversación entre Elbio Rodríguez y Georgios Shipillis

ER: Georgios, cómo va todo? Seguramente tenga una oportunidad para hacer negocios lucrativos con un amigo mío que ahora es ministro de Turismo en Uruguay. ¿Tenés alguna empresa de publicidad digital?

GS: Ahora no, pero dame cinco minutos y te armo una.

ER: Ok, genial.

***

GS: Listo, ya está armada. En Estonia.

ER: ¿Dónde queda Estonia? JAJAJA

GS: Jajaja... Acá en Europa. Creo.

Conversación entre Elbio Rodríguez y Germán Cardoso

ER: Germán, cómo estás? Estuve buscando empresas para el tema de la publicidad digital y se me ocurrió trabajar con Kirma. Es una empresa de Estonia con la que ya he hecho varias cosas y tiene clientes de primer nivel.

GC: Buenísimo. Pero Googleé la empresa y no aparece nada de ellos. ¿No tendrán una página web aunque sea?

ER: A ver, te mando por mail.

***

GC: ¡Entré en la página que me mandaste y se me metió un virus en la computadora!!!! Me bloquearon mi disco duro y me están pidiendo un rescate en bitcoins!!!

ER: Jajaja, mal yo. Creo que te mandé la de otro negocio que tenían ellos. Pará que les digo que te liberen todo.

Conversación entre Elbio Rodríguez y Álvaro Moré

ER: Hola, Álvaro. Estuve viendo la propuesta que mandaron y me parece muy interesante, aunque creo que le falta alguna empresa de peso para la parte de publicidad digital. Yo trabajé mucho con Kirma Services, que es una empresa que ha hecho trabajos para H&M, McDonald’s, Coca-Cola, Tesla, Space X, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, la academia sueca que da los Nobel, la campaña de Joe Biden, el gobierno Chino y Paul McCartney. Ah, y también de mi sitio de apuestas en Paraguay. Vos dale para adelante, es gente confiable.

Conversación entre Martín Pérez Banchero y Elbio Rodríguez

MPB: Hola, Elbio. Intentamos girarle dinero a Kirma pero desde el Banco República nos dijeron que el banco belga a donde teníamos que mandar el dinero en realidad no es un banco. Parece que es un quiosquito en Brujas que vende boletos de lotería y esas cosas. ¿Podrás pedir que pasen otro banco?

Conversación entre Elbio Rodríguez y Georgios Shipillis

ER: Hola, Georgios. Me rechazaron el banco de Bélgica. ¿Hay algún otro lugar a donde mandar el dinero?

GS: Dame cinco.

***

GS: Ya te armé una empresa en Miami. Perdoná que me demoré un poco, es que justo tocaron timbre y tuve que ir hasta la cocina, donde tengo el portero eléctrico.

Conversación entre Elbio Rodríguez y Germán Cardoso

ER: Che, ¿qué onda con este Pérez Banchero? Está trancando todo. No le viene nada bien. ¿No era colorado?

GC: Sí, ni me hables. Es colorado, pero no es del palo. ¿Entendés?

ER: Ah, claro. No es como Sanabria.

GC: Exactamente. No es como Francisco.

ER: ¿Y qué hacemos?

GC: Dejame ver qué se me ocurre.

Conversación entre Germán Cardoso y Fernando Pereira

GC: ¿Cómo estás, máquina? ¿Todo tranqui en la comisaría?

FP: ¿Cómo andás, che? Sí, todo tranqui. Ahora en un rato salimos a buscar unos chorros.

GC: Ah, me parece bárbaro. Che, te tengo que hacer una consulta. ¿Te acordás la banda de ladrones que agarraron hace unos meses? ¿Entre ellos no había un tal Pérez Banchero?

FP: Que yo recuerde no.

GC: Ajá. ¿Y la lista de acusados está cerrada? Porque a mí me dijeron que el tal Pérez Banchero andaba en algo. No sé, capaz que lo podés meter en la lista.

FP: Sí, claro, dame dos minutos.

***

FP: Che, te tengo que dejar porque me vino a buscar la policía. Suerte con ese asunto. Acordate de no hablar mucho por teléfono, porque te pueden estar grabando.