No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

HermanaLuna | Este es el camino, gente. Ellos nos acusan de despilfarro, irresponsabilidad, corrupción, y nosotros respondemos con un acto de amor, de sororidad espiritual, de vinculación afectiva con las otredades. Pero ojalá que sigan así, porque si siguen así, en 2024 se vaaaan!!!!

F_Muslera | Me siento completamente excluido de este tipo de movilizaciones en las que parece que sólo pueden expresarse los que tienen manos. Si hubiera otra cabeza podría hablarse de un “abrazo del corazón”, pero este tipo de movimientos de base bolchevique tienen una filosofía materialista, en la que el abrazo necesita de ambos miembros superiores.

Juanma | En vez de demolerlo lo abrazan? En ninguna parte del mundo hay construcciones que generan más gastos que ingresos en los primeros seis meses. Pero claro, cuando hay un gobierno autoritario se pierden muchas nociones de economía. Si queremos una democracia fuerte, al país hay que manejarlo con seriedad: como una pequeña o mediana empresa, si el gobierno es de izquierda, y como un fondo de inversión de alto riesgo, si es liberal.

Líber | Ahora los multifruta te ponen el grito en el cielo con los “sobrecostos” del Antel Arena. ¿Y el Banco Pan de Azúcar? ¿Y los negocios de Ancap en Argentina? ¿Y el agujero en el Banco Hipotecario con Salomón Noachas? ¿Y la torta de guita que se llevaron con los negociados durante la construcción del Palacio Legislativo? ¡La hermana de Baltasar Brum se construyó una casa en Marindia con las coimas que levantó! Un poco de MEMORIA, por favor!!!!

Amilcar_1939 | Yo estoy completamente en contra de estas cosas, pero cuando me enteré de que echaron a Tabárez me dieron ganas de abrazar hasta a mi yerno, que es medio morocheli! Ahora sí vamos a ganarles a Argentina y Brasil, tener entrevistas largas del técnico con Buysán y ver jugar al Diente Lopez!!!!11111111

Cultura_Villa_Teresa | Sabés lo que pasa, @Amilcar_1939? Que Tabárez hizo cambios superficiales, pero sin atacar los problemas de fondo. Sí, les cambió la cabeza a los jugadores, les mostró un camino diferente al exitismo, a la brutalidad como herramienta, pero ¿qué hizo para inculcarles la perspectiva de género a la hora de marcar? ¿Alguna vez organizó un taller de nuevas masculinidades? ¿Y un jam de poesía urbana? NO!! Emprendió el camino REFORMISTA!!! Ahora que no se queje.

Lucho | JAJAJAJAJ!!!! a ver qué dicen las murgas “compañeras” ahora, que jamás le tiraron un palo a Tabárez porque es zurdo. Pero claro, cuando estaba Omar Borrás lo mataban. Y si te ponés a ver los resultados, o sea, porcentaje de partidos ganados, goles en los primeros veinte minutos, cantidad de metros corridos por los volantes, te das cuenta de que la diferencia no era tan grande. Pero la ideología ciega a la gente!!!! y también a las murgas!!!!!! Y lo del Antel Arena, bueno, yo no sé mucho del tema, así que mejor no abro la boca.