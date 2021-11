Camilo_IPA | Estamos en 2021!! ¿Cómo van a apelar al sentido común negando que es el emergente de una construcción en disputa, fruto de mecanismos subjetivizantes como prácticas de sentido??? Este Monzeglio atrasa. Al final todos los políticos son unos monos sin la más mínima educación, que tiran un montón de frases sin sentido.

Pía | No me parece mal tomar alcohol (yo no tomo porque soy vegana) pero es super triste que pierda la democracia y gane el fútbol. La gente se va a perder las elecciones del MSP por un montón de jugadores dando patadas?? A cualquiera le tendría que preocupar esa deriva como sociedad, porque el fútbol trae violencia, como en el conflicto de Defensor. Si al menos hubiera sido en el Villa se arreglaba con biodecodificación o algo.

Carliño | Eu soy brasilero y kero tomar una cerveciña señor moso. Traiga una porsao de fainaciña y ocho pilsen para arrancar y despues vamos viendo, vamos oliando. Somos torsedores do Flamengo de toda la vida. Tamos parando en un hoteliño en Punta Carretas, Ponta Carretiña, capishi?

Fatorusso | Me parece bien lo de la veda. En las elecciones pasadas de la Caja de Jubilaciones me tomé una grapa y después me voltió un perro. Me acuerdo como si fuera hoy.

Benito | Es exactamente eso, aplicar el sentido común, como dice el subsecretario Rómulo. Hay una ley que es arcaica? Se la ignora y listo. Los liberales que apoyamos a este gobierno estamos hartos de tener que soportar las trabas legales a nuestro proyecto de volver a este país una Republica democrática y garantista en serio.

Cambadu institucional | El tren pasa una sola vez, señores. ¿Queremos un país con leyes de otra época o uno que mire al futuro a partir de convocar a 50.000 brazukas borrachos que vienen a ver un partido de fútbol?

Psico | Muchos dirán que no es el tema de fondo, pero quiero rescatar que en el Uruguay de hoy un subministro tenga la libertad y el derecho de decir lo primero que le venga a la cabeza, aunque sea una burrada. Hemos vivido años en los que la política era ejercida por superhombres que parecían seres moral e intelectualmente superiores. Por el contrario, los ministros de Estado hoy son más bien quedis.

Granadero_Por_Siempre | Este país ya se fue al carajo. Primero turismo de marihuana, después turismo gay, ahora turismo de cerveza yelada, o como sea que digan los brasileros. Por qué no hacen turismo sano, de familias, de playa, de asado y vino uruguayo??? Si Larrañaga estuviera vivo cortaba toda esta payasada de las finales, pero como Heber lo mandó matar para quedarse con su cargo, estamos en este brete institucional.