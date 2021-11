Omar Pescado Bermúdez

En realidad ahora no estoy leyendo nada. Cuando estaba en la cárcel me había enganchado mucho con Factfulness, Hans Rosling. Está muy bueno. Te muestra cómo la civilización humana no está cada vez peor, como muchos nos quieren hacer creer, sino que está avanzando. Es una lectura que te desafía, porque allá en la cárcel, por ejemplo, si te largan y volvés a caer a los tres meses, no podés creer cómo empeoró la cosa. Pero bueno, en otros lados será diferente. No lo pude terminar porque me escapé por la puerta. Iba a ser sospechoso si salía con un libro.

Susana Chocha Martínez

Estoy leyendo La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Estoy cada vez más convencida de que el Estado no tiene nada que hacer en los negocios entre privados y lo mejor para toda la sociedad es que no se meta. O sea, ¿hay algo más estatista que la Policía persiguiendo el intercambio de mercaderías?

Peter Japo Domínguez

Me enganché mucho con La fuga del Penal de Punta Carretas, de Eleuterio Fernández Huidobro. Es un documento muy interesante, que describe muy bien cierto momento histórico, pero también plantea desafíos para el presente. De todas maneras, hay que tener cuidado con intentar extrapolar la realidad que describe con la actualidad. Acá en el Comcar, por ejemplo, que es donde estoy ahora, si te ponés a cavar un túnel para salir por una casa en Punta Carretas, podés demorar 15 años.

Fabián Chuminga Leoz

Estoy leyendo el programa de gobierno de Cabildo Abierto, porque quiero averiguar qué tantas chances hay de que se erradiquen los asentamientos, que es donde yo hago mi negocio. Por suerte tengo negocio para rato.

Juan Pablo Arrambidagaray

Antes que nada te quiero aclarar que yo no soy un narcotraficante ni nada por el estilo. Soy una víctima de las circunstancias, léase la voracidad fiscal de la izquierda, que durante 15 años estranguló al campo con impuestos que lo dejaron prácticamente sin rentabilidad. Por eso no tuve más remedio que instalar una pista de aterrizaje en mi estancia para recibir avionetas cargadas de droga que venían de Brasil y Paraguay. Hecha esta aclaración, te cuento que estoy leyendo La parábola de Pablo, sobre la vida de Pablo Escobar, otro incomprendido.

Carolina la Bruja Romero

Estoy leyendo The Organic Cannabis Cultivation, de Nicole Ross. Es un manual de cultivo de marihuana que está muy bueno. Te explica cómo cultivar cannabis de manera orgánica, cuidando el medioambiente y desde una perspectiva de la permacultura. La marihuana orgánica no sólo tiene un mejor sabor, con más buqué y más cuerpo, sino que nos ayuda a cuidar la relación de los seres humanos con el ecosistema vital que lo rodea. El tema es que después de 20 años de vender prensado paraguayo me vino como cierta culpa por lo que le estaba haciendo a la gente, así que decidí redimirme y empezar a vender marihuana de verdad y no la porquería de antes.

Richard el Oso Barrionuevo

Ahora tengo en la mesa de luz Aparicio Saravia: las últimas patriadas, de Enrique Mena Segarra. La vida de Aparicio me interesa mucho, porque como narco del interior siempre me sentí discriminado por los traficantes de Montevideo. Porque al final, sin nosotros no habría tráfico, porque la inmensa mayoría de la droga entra por el interior. Sin embargo, desde la capital se nos ningunea todo el tiempo. Y la figura de Aparicio nos tiene que servir como inspiración, sobre todo en lo de agarrar las armas para hacerse respetar, porque con las pelotudeces de los intendentes del Partido Nacional no se llega a ningún lado: cuando arranque a llenar de plomo a los narcos centralistas y soberbios de la capital van a ver lo que es un verdadero proceso de descentralización.