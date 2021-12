Mariana | No entiendo. ¿Que tiene que ver el DT de la selección con la del baile y la limpiadora? Yo empecé a ser futbolera cuando Caro Cosse se hizo de Villa Española y ahora sé que el fútbol puede ser un espectáculo con contenido político. Como las conferencias de prensa de Lacalle Pou. Ojo, yo no soy del palo de él, pero eso hay que reconocerlo. Igual sigo sin entender lo de la limpiadora.

Camilo_IPA | @Mariana, nos vimos el otro día en el Fosa contra Sud América y me parece que no entendiste que bajamos a la B, porque te ibas festejando. Pero es lo de menos. Creo que tenemos que empezar a convocar a los activos de militantes del Villa en lo del Bigote para hacer de la Segunda División Profesional un espacio libre de violencia machista y discutir los nuevos diseños de camisetas con filtro UV.

Rúben | Andá a lavar los platos @Mariana, ¡no entendes nada de fútbol y opinás de táctica! Y además, metés la política en el medio. Así empiezan a pudrir el fútbol porque la política está toda podrida y yo quiero que los partidos se definan EN LA CANCHA.

Mariana | @Rúben, no entiendo porque te enojás. Te recomiendo que leas a Adrian Leftwich y veas que TODO ES POLÍTICA. Lo vimos el lunes en la clase con Daniel Chanquette. Lo que creo es que el señor de la AUF después del baile iba para el mismo lado que la limpiadora y usaron el mismo Uber. ¿Debe ser eso no?

Nelson | Creo que se confundió todo. A ver: lo que dice Casales es que uno trata de irse con la más linda del baile pero a veces, como en el fútbol, no logramos los objetivos. Y qué hacemos? Con resiliencia y rebeldía, nos levantamos a la que limpia, que es peor porque es fea y pobre y negra, pero seguro nos va a dar bola. Se entiende? Por suerte pude aclarar, sino quedaba todo en tremendo malentendido!!!.

Lorna | Así que para ustedes decir “la que limpia” ya es denigrar a alguien? Yo tengo empleada pero soy del Frente!! Además limpiar es una tarea tan noble como ser gerente de un banco o coach ontológico. O ustedes le van a decir a alguien que quiere limpiar baños ajenos que no lo haga? Si encerar un piso es parte de los sueños que tiene, ustedes le van a impedir que siga sus mismos? Por cortar libertades, no aggionarse e imponer visiones autoritarias es que perdimos las elecciones, parece que en la izquierda no aprendimos nada!!!

Becario_Spor890 | Hay que dejar trabajar a la Mesa Ejecutiva y no andar opinando. Se me dice que hay un plan de parte del Ejecutivo de la Calle Huallabo para que venga Gallardo y ese plan empezaba justamente con esta maniobra de distracción para que se quejaran las feministas y así ganar tiempo. Algo como lo de la táctica maestra que prepararon Balbi y Barrera para defender a Suárez en el Mundial, ¿se acuerdan?

Pedro_de_Salinas | @Becario_Spor890 Pero pedazo de retardado, ¡a Suárez lo suspendieron y lo echaron del Mundial!

Becario_Spor890 | @Pedro_de_Salinas ¿Y vos sabés qué hubiera pasado si no intervenía la estrategia de Balbi & Barrera? Mejor no hables si no estuviste ahí, sabés? Yo tampoco estuve, pero me contó el Fede Buizánt.

Pia | “La más linda” según QUÉ CRITERIO? “La que limpia” según QUIÉN?? Porque a veces algo puede parecer limpio pero en realidad sentirse sucio. Es todo relativo a cómo se mire la vida. Más allá de que Diego Aguirre es TREMENDO MUERTO, eso sí.