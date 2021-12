Líber | JAJAJAJAJAJA... sí, seguro... “contacto de covid”. El “compañero” Fernando Pereira no va a ir porque sabe que se le viene la noche y que la militancia frenteamplista va a demostrar que las encuestas pagadas por Danilo Astori y Mariano Arana son truchas. Lo que no quiere Pereira es ver cómo GONZALO CIVILA le festeja la victoria en la cara!!!! Se viene, se viene!!!! Gonzalo viene sumando apoyos a todo trapo. En sólo dos semanas se sumaron RuFa (Rumbo Frenteamplista), IDEFENA (Identidad Frenteamplista Nacional), AVAJUPO (Avanzando Juntos por un Uruguay sin Exclusiones), COMPAS (Compañeros de Paso de los Toros) y otros grupos pequeños que a lo mejor no suman tantos votos pero brindan un apoyo moral y teórico importante.

Sandra | Tal cual!!!! Viste lo que dice ahí? que iba a radio SARANDÍ!!! Seguro que iba a dejar el sobre que le dan. O a levantar el sobre que les da ellos, eso no lo tengo tan claro. Pero es obvio que él está metido en la rosca centrista empresarial.

Anarko | Y claro, Soros le banca la campaña y a cambio le pide que ayude a instalar la farsa de la plandemia y el Covid. Lo peor es que Ivonne Passada, que es la única que podría ponerle un freno a Soros, resulta que no aprendió las lecciones del Pepe y el Ñato sobre soberanismo regional y cosmopolitismo tecnosocialdemócrata. El MPP se empezó a ir al carajo cuando dejaron ir a Nicolini.

Escéptico | ¿Cómo, este no se había vacunado??? ¿Igual se agarró covid??? No me digas!!!!! JAJAJA Fantasmas. Es todo una farsa científico-mediática!!! Ojo, yo no soy fundamentalista: no creo que las vacunas estén matando millones de personas. A lo mejor habrán matado algunos cientos de miles. Hay que saber encontrar el punto medio, como dice Pablo Mieres.

Camilo_IPA | Yo NO VOTO a Fernando Pereira. Dice defender a los docentes, pero no da clases hace 15 años!! Los que llevamos la docencia en la sangre no podemos avalar estas conductas. Yo, por ejemplo, perdí Didáctica de primer año por faltas y la voy a cursar de nuevo el año que viene, porque mi responsabilidad es aprender en clase. También está el tema de que el examen lo perdí cuatro veces, pero ta, eso es lo que pasa con las voces que incomodamos.

Viva_La_Libertad_Carajo | En el Movimiento Libertario Frenteamplista creemos que la cuota que se les cobra a los afiliados es muy alta y sólo sirve para alimentar una burocracia parasitaria que está atornillada en sus sillones. Para que el Frente sea REALMENTE EFICIENTE debemos remover la grasa de su estructura de funcionamiento. Por eso proponemos: 1) reducir los aportes de los afiliados hasta que sean completamente voluntarios. 2) Echar a la mitad de los funcionarios. 3) Vender La Huella de Seregni a una iglesia pentecostal brasileña. ¡Viva la libertad, carajo!!!!