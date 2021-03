Justiciero | ¿A quien se le puede ocurrir que una institución garantista, horizontal y democrática como el Ejército es capaz de presionar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad? Al menos no si aún no tiene la capucha puesta y las manos atadas en la espalda.

CAMILO_IPA | A veces he criticado al ejército por temas graves, como la poca inclusión de mujeres y disidencias en sus filas, o la poca sostenibilidad ambiental de su producción de armas y uniformes. Son temas que preocupaban y preocupan. Pero si se confirma que no obligan a nadie a someterse a los dictámenes del gobierno mundial y su inserción de chips, me saco el sombrero. Estas son las montoneras artiguistas, conejo!! Conejo o canejo, ahora que pienso, no sé exactamente cómo es. Es raro que sea conejo, capaz lo estuve diciendo mal todos estos años.

Richard_1891 | LEÍ “NACIONAL” Y “VACUNA” Y PENSÉ QUE ESTOS YA RECIBIERON LA VACUNA DURANTE MUCHOS AÑOS JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJA. PERO ERA UN TEMA DEL EJÉRCITO NACIONAL Y ME PARECE QUE NO DA PARA HACER CHISTES DE ESTE TIPO. TENEMOS QUE SER RESPONSABLES COMO DICE EL BOCHITA CARDACIO

Creduletti | Yo creo que no da para seguir hablando de este tema. Si el Ejército dice que no es verdad, no es verdad. ¿Desde cuando los militares han ocultado alguna cosa en este país?

Aldimir Da Silva Souza | Hola, soy Aldimir Da Silva Souza “Cachaça”. Toco el trombón en el Batallón Florida y los fin de semana en Sonora Veinticinco. A nosotros el capitán nunca nos obligó a nada, así que los que dicen eso, son brutos bolasero. Lo único que dijo fue que si no nos vacunaba, los comunista iban a cerrar la banda y prohibir la música tropical.

Oriental | Bien por el señor Javier García, al fin un ministro que de verdad está del lado de la tropa!!! Esa vacuna la financian George Soros, Bill Gates y Paco Casal, y tiene como objetivo inculcar la homosexualidad entre las filas de nuestro Ejército Artiguista. Y se sabe que un ejército de homosexuales es un ejército vulnerable a los poderes extranjeros. Porque una cosa es el sexo con el trolo del pueblo, muy común en los regimientos del interior, y otra cosa es andarse vistiendo de mujer.

Granadero_por_siempre | Como integrante de la vieja guardia de granaderos, creo que todos los agentes del orden (militares, policías o guardas de ómnibus) que estén en contacto con el pichaje, deben vacunarse. Pero como nacido bajo el signo de Acuario con ascendente en Virgo (y encima Cebra en el chino!!!!), tiendo a inclinarme por los tratamientos alternativos, por el tema de que soy más espiritual. La vacuna no debería ser obligatoria, pero las gotas de Malsson, que curan hasta las peores hemorroides, sí.